Овечкин снова забивает! Теперь у него новый ориентир — до Хоу осталось всего 33 гола
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)
Голы: Манта — 5 (Оши), 4:29 — 0:1. Манта — 6, 12:20 — 0:2. Фехервари — 5 (Спронг, Карлсон), 21:20 — 0:3. Бьоркстранд — 22 (бол., Ворачек, Доми), 26:57 — 1:3. Овечкин — 38 (бол., Шири, Уилсон), 30:44 — 1:4. Лайне — 24 (Веренски, Пик), 41:47 — 2:4. Макмайкл — 8, 44:15 — 2:5. Шири — 16 (п.в., ван Римсдайк, Бэкстрем), 47:21 — 2:6. Кузнецов — 20 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 49:03 — 2:7.
Вратари: Корписало (Мерзликинс, 21:20, 47:10 — 47:21) — Ванечек.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 41 (13+17+11) — 33 (8+15+10).
Наши: Гавриков (18.57/1/-2), Чинахов (13.23/1/0) — Кузнецов (17.56/1/-1), Овечкин (17.03/4/-1), Орлов (19.11/3/+1).
18 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 15911 зрителей.
В марте команда Питера Лавиолетта набрала отличный ход и в последних восьми встречах одержала шесть побед. Сегодня «Кэпиталз» обыграли в гостях «Коламбус», который еще не потерял математические шансы на плей-офф и перед матчем отставал в дивизионе от «Вашингтона» на 11 очков. Хозяева вышли на лед с запредельным настроем и порой казалось, что чрезмерное желание победить им только мешало. Гости выглядели не так агрессивно в атаке, но продемонстрировали лучшую реализацию и практически сняли все вопросы о кубковой восьмерке на Востоке.
Главным героем первого периода стал нападающий Энтони Манта, который только недавно вернулся после серьезной травмы плеча и стремительно набирает форму. В последних пяти матчах на его счету 5 (1+4) очков, а сегодня за восемь минут он оформил голевой дубль. В эпизоде со вторым голом канадцу повезло с удачным рикошетом от борта, но в целом нельзя не отметить его нацеленность на ворота и боевой настрой. С каждым матчем форвард получает больше игрового времени и выходит во втором звене вместе с Никласом Бэкстремом и Ти Джеем Оши.
Сразу после перерыва защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари сделал счет 3:0, а тренерский штаб «Коламбуса» решил сменить Йоонаса Корписало, который пропустил три шайбы после девяти бросков. Элвис Мерзликин придал команде небольшой позитивный импульс и хозяева сократили отставание, но долго оставаться сухим у латвийского вратаря не получилось. Александр Овечкин фирменным броском реализовал большинство и забросил свою 38-ю шайбу в сезоне. В прошлой встрече капитан «Вашингтона» обошел Яромира Ягра в списке лучший снайперов в истории НХЛ и решил не затягивать с погоней за Горди Хоу. Александр вновь почувствовал запал и в последних восьми матчах набрал 11 (6+5) очков.
После этого градус противостояния стал возрастать, а у игроков «Коламбуса» сдавать нервы. Хоккеисты стали чаще фолить и цеплять соперника при первой же возможности. В одном из эпизодов защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков въехал в Мерзликина, после чего у них возникла словесная перепалка с Евгением Кузнецовым. Негативные эмоции и злость не помогли хозяевам перевернуть ход игры, а удача раз за разом отворачивалась от команды. В начале третьего периода защитник «Коламбуса» Дин Кукан не разобрался в ситуации и поразил собственные ворота. Причем произошло это не от случайного рикошета, а по сути после прямого броска. Стало окончательно понятно, что для «Блю Джекетс» вечер уже ничем хорошим не закончится.
Главный тренер команды Брэд Ларсен откровенно психанул и за 12 минут до окончания третьего периода в формате «четыре на четыре» снял вратаря. Риск не оправдался и Конор Шири сразу же наказал соперника выходом на пустые ворота. Концовка встречи стала простой формальностью, а Кузнецов реализовал еще одно большинство своей команды в матче и забросил 20-ю шайбу в сезоне. В голевой атаке поучаствовал и Овечкин, в активе которого теперь 74 (38+36) очка в 60 играх. Стоит отметить, как «Вашингтон» сильно подтянул реализацию численного преимущества. Команда забрасывает в большинстве в 13 матчах из 18 и начиная с 28 января это второй показатель в НХЛ (18 голов из 58 попыток).
Поездка в Огайо оказалась для «Кэпиталз» не самой трудной, хотя Витеку Ванечеку скучать не пришлось. Голкипер отразил 39 бросков и стал первой звездой матча. Интересно, что в текущем сезоне команда выиграла почти 70 процентов матчей на выезде и по этому показателю уступает только «Питтсбургу». Уже сегодня «Вашингтон» сыграет в гостях против «Каролины» и продлить победную серию будет непросто. К тому же, под вопросом участие в матче Ти Джея Оши, который сегодня получил повреждение и не вышел на лед в третьем периоде. В любом случае, команда Питера Лавиолетта находится на ходу и пока сложно представить, что ей помешает выйти в плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|60
|41
|19
|87
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|62
|34
|28
|78
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|58
|25
|33
|59
|7
|Филадельфия
|60
|19
|41
|49
|8
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|61
|37
|24
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|61
|20
|41
|48
|7
|Оттава
|60
|21
|39
|47
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|59
|33
|26
|69
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|34
|27
|72
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|18.03
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|1 : 2
|18.03
|02:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 7
|18.03
|02:00
|
Монреаль – Даллас
|3 : 4 ОТ
|18.03
|02:00
|
Торонто – Каролина
|3 : 2
|18.03
|02:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|5 : 4
|18.03
|03:00
|
Сент-Луис – Питтсбург
|2 : 3 Б
|18.03
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|6 : 1
|18.03
|05:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|18.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|18.03
|05:30
|
Вегас – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|40
|2.08