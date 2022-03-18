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Сегодня, 05:45

Овечкин снова забивает! Теперь у него новый ориентир — до Хоу осталось всего 33 гола

Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Александр Овечкин.
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Александр отличился в Коламбусе.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)
Голы: Манта — 5 (Оши), 4:29 — 0:1. Манта — 6, 12:20 — 0:2. Фехервари — 5 (Спронг, Карлсон), 21:20 — 0:3. Бьоркстранд — 22 (бол., Ворачек, Доми), 26:57 — 1:3. Овечкин — 38 (бол., Шири, Уилсон), 30:44 — 1:4. Лайне — 24 (Веренски, Пик), 41:47 — 2:4. Макмайкл — 8, 44:15 — 2:5. Шири — 16 (п.в., ван Римсдайк, Бэкстрем), 47:21 — 2:6. Кузнецов — 20 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 49:03 — 2:7.
Вратари: Корписало (Мерзликинс, 21:20, 47:10 — 47:21) — Ванечек.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 41 (13+17+11) — 33 (8+15+10).
Наши: Гавриков (18.57/1/-2), Чинахов (13.23/1/0) — Кузнецов (17.56/1/-1), Овечкин (17.03/4/-1), Орлов (19.11/3/+1).
18 марта. Коламбус. Nationwide Arena. 15911 зрителей.

В марте команда Питера Лавиолетта набрала отличный ход и в последних восьми встречах одержала шесть побед. Сегодня «Кэпиталз» обыграли в гостях «Коламбус», который еще не потерял математические шансы на плей-офф и перед матчем отставал в дивизионе от «Вашингтона» на 11 очков. Хозяева вышли на лед с запредельным настроем и порой казалось, что чрезмерное желание победить им только мешало. Гости выглядели не так агрессивно в атаке, но продемонстрировали лучшую реализацию и практически сняли все вопросы о кубковой восьмерке на Востоке.

Главным героем первого периода стал нападающий Энтони Манта, который только недавно вернулся после серьезной травмы плеча и стремительно набирает форму. В последних пяти матчах на его счету 5 (1+4) очков, а сегодня за восемь минут он оформил голевой дубль. В эпизоде со вторым голом канадцу повезло с удачным рикошетом от борта, но в целом нельзя не отметить его нацеленность на ворота и боевой настрой. С каждым матчем форвард получает больше игрового времени и выходит во втором звене вместе с Никласом Бэкстремом и Ти Джеем Оши.

Сразу после перерыва защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари сделал счет 3:0, а тренерский штаб «Коламбуса» решил сменить Йоонаса Корписало, который пропустил три шайбы после девяти бросков. Элвис Мерзликин придал команде небольшой позитивный импульс и хозяева сократили отставание, но долго оставаться сухим у латвийского вратаря не получилось. Александр Овечкин фирменным броском реализовал большинство и забросил свою 38-ю шайбу в сезоне. В прошлой встрече капитан «Вашингтона» обошел Яромира Ягра в списке лучший снайперов в истории НХЛ и решил не затягивать с погоней за Горди Хоу. Александр вновь почувствовал запал и в последних восьми матчах набрал 11 (6+5) очков.

После этого градус противостояния стал возрастать, а у игроков «Коламбуса» сдавать нервы. Хоккеисты стали чаще фолить и цеплять соперника при первой же возможности. В одном из эпизодов защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков въехал в Мерзликина, после чего у них возникла словесная перепалка с Евгением Кузнецовым. Негативные эмоции и злость не помогли хозяевам перевернуть ход игры, а удача раз за разом отворачивалась от команды. В начале третьего периода защитник «Коламбуса» Дин Кукан не разобрался в ситуации и поразил собственные ворота. Причем произошло это не от случайного рикошета, а по сути после прямого броска. Стало окончательно понятно, что для «Блю Джекетс» вечер уже ничем хорошим не закончится.

Главный тренер команды Брэд Ларсен откровенно психанул и за 12 минут до окончания третьего периода в формате «четыре на четыре» снял вратаря. Риск не оправдался и Конор Шири сразу же наказал соперника выходом на пустые ворота. Концовка встречи стала простой формальностью, а Кузнецов реализовал еще одно большинство своей команды в матче и забросил 20-ю шайбу в сезоне. В голевой атаке поучаствовал и Овечкин, в активе которого теперь 74 (38+36) очка в 60 играх. Стоит отметить, как «Вашингтон» сильно подтянул реализацию численного преимущества. Команда забрасывает в большинстве в 13 матчах из 18 и начиная с 28 января это второй показатель в НХЛ (18 голов из 58 попыток).

Поездка в Огайо оказалась для «Кэпиталз» не самой трудной, хотя Витеку Ванечеку скучать не пришлось. Голкипер отразил 39 бросков и стал первой звездой матча. Интересно, что в текущем сезоне команда выиграла почти 70 процентов матчей на выезде и по этому показателю уступает только «Питтсбургу». Уже сегодня «Вашингтон» сыграет в гостях против «Каролины» и продлить победную серию будет непросто. К тому же, под вопросом участие в матче Ти Джея Оши, который сегодня получил повреждение и не вышел на лед в третьем периоде. В любом случае, команда Питера Лавиолетта находится на ходу и пока сложно представить, что ей помешает выйти в плей-офф.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 60 41 19 87
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 62 34 28 78
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Филадельфия 60 19 41 49
8 Нью-Джерси 61 22 39 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 61 20 41 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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Рейнджерс – Айлендерс
1 : 2
18.03 02:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 7
18.03 02:00
Монреаль – Даллас
 3 : 4 ОТ
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 3 : 2
18.03 02:00
Филадельфия – Нэшвилл
 5 : 4
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Эдмонтон

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