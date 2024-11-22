Кучеров набрал 900 очков в НХЛ! «Тампа» и «Коламбус» выдали безумный матч с шикарным сюжетом

13 шайб и концовка в овертайме.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 7:6 ОТ (1:3, 4:2, 1:1, 1:0)

Голы: Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Гюнцель), 1:51 — 0:1. Хагель — 9 (Кучеров, Чирелли), 3:58 — 0:2. Аткинсон — 1 (Хедман, Чаффи), 11:52 — 0:3. Монахэн — 7 (Воронков, Северсон), 13:35 — 1:3. Воронков — 4 (Монахэн, Веренски), 20:28 — 2:3. К. Джонсон — 3 (бол., Веренски, Марченко), 21:55 — 3:3. Чаффи — 5 (Джики), 22:11 — 3:4. Веренски — 5 (Марченко, Монахэн), 23:42 — 4:4. Чинахов — 6 (Силлинджер, Оливье), 25:26 — 5:4. Чирелли — 6 (Хагель, Кучеров), 26:18 — 5:5. К. Джонсон — 4 (мен., Веренски, Монахэн), 50:39 — 6:5. Джики — 3 (бол., Гонсалвес, Мозер), 51:23 — 6:6. Веренски — 6 (Силлинджер, Проворов), 61:26 — 7:6.

Вратари: Мерзликинс — Йоханссон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 43 (8+22+12+1) — 30 (12+13+4+1).

Наши: Воронков (15.52/4/+1), Марченко (16.38/3/+2), Проворов (24.59/5/+1), Чинахов (16.44/2/+1) — Кучеров (23.01/6/-1).

22 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 16260 зрителей.

Никита Кучеров подобрался к отметке в 900 очков в НХЛ еще в матче с «Нью-Джерси» почти неделю назад. После этого была победа над «Питтсбургом», где россиянин отмолчался. Но сегодня Кучеров решил не откладывать дело на потом.

Первый ассист Никита сделал уже на второй минуте. Иван Проворов неосторожно сыграл клюшкой, за что отправился на две минуты в штрафной бокс, а спецбригада «Лайтнинг» таких ошибок не прощает.

Для достижения юбилейной отметки Кучерову понадобилось 743 матча. Никита стал лишь седьмым россиянином, который совершил 900 результативных действий в лиге. Помимо Овечкина (1575) и Малкина (1315), в этот список входят Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалев (1029) и Павел Дацюк (918).

Совсем скоро Кучеров набрал и 901-е очко в лиге: оказался первым на отскоке и выдал Брэндону Хагелу на пустые ворота. К четвертой минуте «Тампа» вела уже в три шайбы, а «Коламбус» даже ни разу не бросил в створ. Казалось, что «Блю Джекетс» сегодня ничего не светит.

Но преимущество в три гола продержалось менее двух минут. Включились россияне из «Коламбуса»: Воронков подправил шайбу на пятаке, а Шон Монахан после рикошета от борта закинул ее в пустые ворота.

Вскоре отличился уже и сам Дмитрий. В начале второго периода оборона «Тампы» потеряла одного россиянина на синей, чем Воронков и воспользовался. После неудачного для себя старта сезона форвард выдал серию из пяти (3+2) очков в четырех матчах.

Начало второго игрового отрезка получилось огненным: шесть голов в течение шести минут. У «Коламбуса» в этой перестрелке отметились Кирилл Марченко (0+2) и Егор Чинахов (1+0). У «Тампы» вновь голевая передача Кучерова — 902-е очко в лиге.

В третьем периоде команды отличились по разу и ушли в овертайм при счете 6:6, где смог отметиться результативным действием и четвертый россиянин. Иван Проворов ассистировал Заку Веренски, который принес «Коламбусу» победу.

Но ни один из россиян не попал в число звезд матча. Даже Никита Кучеров с тремя ассистами и выбитым «майлстоуном».