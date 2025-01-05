Кто остановит русского гиганта из «Коламбуса»? У Воронкова очередной дубль и семь голов в последних шести матчах
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Сент-Луис» — 6:4 (1:0, 1:0, 4:4)
Голы: Воронков — 14 (Веренски, Проворов), 19:01 — 1:0. Марченко — 17 (бол., Монахэн, К. Джонсон), 22:15 — 2:0. Пюхтия — 4 (мен., Проворов, Монахэн), 43:44 — 3:0. Кайру — 17 (бол., Холлоуэй, Шенн), 44:54 — 3:1. Фантилли — 8 (Веренски, Фаббро), 45:25 — 4:1. Фаулер — 4 (Холлоуэй, Кайру), 46:55 — 4:2. Воронков — 15 (Монахэн, Харрис), 47:24 — 5:2. Парэйко — 7 (Бучневич, Тексье), 52:54 — 5:3. Шенн — 8 (Фаулер, Нейберс), 56:16 — 5:4. Оливье — 10 (п.в., Проворов, Силлинджер), 58:59 — 6:4.
Вратари: Мерзликинс — Хофер (55:35 — 56:16, 58:07 — 58:59).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 39 (18+8+13) — 33 (7+9+17).
Наши: Воронков (21.40/5/+3), Марченко (21.28/5/+3), Проворов (23.39/2/0) — Бучневич (18.26/1/0), Торопченко (11.05/1/-2).
5 января. Коламбус. Nationwide Arena.
Уже вторая подряд игра «Коламбуса» в 2025 году может ассоциироваться у болельщиков с камбэком. Но если в матче с «Детройтом» в роли догоняющих были хоккеисты «Блю Джекетс», то теперь они оказались в редкой для себя роли хозяев положения, оберегающих хороший счет. «Коламбус» провел два образцовых периода: с хорошим движением и комбинациями. В том числе снова отлично сыграли российские хоккеисты команды. Но третий период едва не перечеркнул все хорошее, что было в первые 40 минут.
С тех пор, как Дмитрий Воронков вернулся после повреждения, утекло много воды и набралось много очков. Теперь он среди лидеров «Коламбуса» — после игры с «Сент-Луисом» у него 26 (15+11) очков в 31 матчах — в среднем 0,83 балла. Сегодня Дмитрий оформил дубль, а всего в последних шести матчах у него семь голов. В этой игре он открыл счет — в самом конце первой двадцатиминутки удачно добавил на пятаке после броска Зака Веренски.
Большинство «Коламбуса» них держится на приличном уровне — 21,9% реализации. Подтвердил это Кирилл Марченко на старте второго периода: чтобы увеличить разрыв в счете, ему и команде потребовалось 14 секунд. Момент, кстати, был очень похож на гол Воронкова — последний в той же позиции стоял под воротами, но на этот раз шайба зашла сразу после броска Марченко. Это его 17-й гол и 43-е очко в 40-м матче в сезоне.
Успокоившаяся со стороны «Джекетс» игра в третьем периоде едва не привела к камбэку «Блюз». Да, В начале третьего периода «Коламбус», воспользовавшись слабым большинством «Сент-Луиса», забросил в формате «четыре на пять». Примерно после этого все посыпалось окончательно, хотя уже вялое начало отрезка не предвещало ничего хорошего. «Джекетс» провели мастер-класс под названием «как почти упустить выигранный матч». И за третий период позволили «Блюз» забить сразу четыре гола и несколько раз подобраться максимально близко к равному счету. Но каждый раз «Коламбус» отвечал шайбой и вновь отрывался от соперника. Победный пятый гол «Джекетс» — вновь на счету Воронкова.
Третий гол «Сент-Луиса» забил Колтон Парэйко с передачи Павла Бучневича, которого в том моменте можно назвать полноценным героем. Всю атаку он не отходил от шайбы, несколько раз сохранил ее в зоне атаки, и лишь после этого ее забросил стоявший в сторонке Парэйко.
Менее заметный герой встречи — Иван Проворов. Он поучаствовал в атаке во время первого гола Воронкова, ассистировал в меньшинстве Микаэлю Пююхтия и помог Мэттью Оливье забросить в пустые ворота шестой гол команды. По итогам встречи россиянина признали третьей звездой матча. А на первом месте, конечно, оказался автор дубля Воронков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|39
|26
|13
|55
|2
|Нью-Джерси
|42
|24
|18
|51
|3
|Каролина
|39
|23
|16
|48
|4
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|5
|Питтсбург
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|38
|17
|21
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|40
|25
|15
|52
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|41
|20
|21
|44
|4
|Тампа-Бэй
|35
|20
|15
|42
|5
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|6
|Монреаль
|39
|18
|21
|39
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|4
|Колорадо
|40
|24
|16
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|39
|12
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|13
|26
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|38
|23
|15
|49
|4
|Ванкувер
|38
|18
|20
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
|Сиэтл
|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|38
|16
|22
|36
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|5.01
|00:05
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 2
|5.01
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|6 : 4
|5.01
|03:00
|
Торонто – Бостон
|6 : 4
|5.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|1 : 2 Б
|5.01
|03:00
|
Виннипег – Детройт
|2 : 4
|5.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|0 : 4
|5.01
|04:00
|
Даллас – Юта
|3 : 2 ОТ
|5.01
|05:00
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|- : -
|5.01
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|5.01
|06:00
|
Калгари – Нэшвилл
|- : -
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|5.01
|23:00
|
Чикаго – Рейнджерс
|- : -