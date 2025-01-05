Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:50

Кто остановит русского гиганта из «Коламбуса»? У Воронкова очередной дубль и семь голов в последних шести матчах

Екатерина Василевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports
Кирилл Марченко тоже забил, у Ивана Проворова — три ассиста.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Сент-Луис» — 6:4 (1:0, 1:0, 4:4)
Голы: Воронков — 14 (Веренски, Проворов), 19:01 — 1:0. Марченко — 17 (бол., Монахэн, К. Джонсон), 22:15 — 2:0. Пюхтия — 4 (мен., Проворов, Монахэн), 43:44 — 3:0. Кайру — 17 (бол., Холлоуэй, Шенн), 44:54 — 3:1. Фантилли — 8 (Веренски, Фаббро), 45:25 — 4:1. Фаулер — 4 (Холлоуэй, Кайру), 46:55 — 4:2. Воронков — 15 (Монахэн, Харрис), 47:24 — 5:2. Парэйко — 7 (Бучневич, Тексье), 52:54 — 5:3. Шенн — 8 (Фаулер, Нейберс), 56:16 — 5:4. Оливье — 10 (п.в., Проворов, Силлинджер), 58:59 — 6:4.
Вратари: Мерзликинс — Хофер (55:35 — 56:16, 58:07 — 58:59).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 39 (18+8+13) — 33 (7+9+17).
Наши: Воронков (21.40/5/+3), Марченко (21.28/5/+3), Проворов (23.39/2/0) — Бучневич (18.26/1/0), Торопченко (11.05/1/-2).
5 января. Коламбус. Nationwide Arena.

Уже вторая подряд игра «Коламбуса» в 2025 году может ассоциироваться у болельщиков с камбэком. Но если в матче с «Детройтом» в роли догоняющих были хоккеисты «Блю Джекетс», то теперь они оказались в редкой для себя роли хозяев положения, оберегающих хороший счет. «Коламбус» провел два образцовых периода: с хорошим движением и комбинациями. В том числе снова отлично сыграли российские хоккеисты команды. Но третий период едва не перечеркнул все хорошее, что было в первые 40 минут.

С тех пор, как Дмитрий Воронков вернулся после повреждения, утекло много воды и набралось много очков. Теперь он среди лидеров «Коламбуса» — после игры с «Сент-Луисом» у него 26 (15+11) очков в 31 матчах — в среднем 0,83 балла. Сегодня Дмитрий оформил дубль, а всего в последних шести матчах у него семь голов. В этой игре он открыл счет — в самом конце первой двадцатиминутки удачно добавил на пятаке после броска Зака Веренски.

Большинство «Коламбуса» них держится на приличном уровне — 21,9% реализации. Подтвердил это Кирилл Марченко на старте второго периода: чтобы увеличить разрыв в счете, ему и команде потребовалось 14 секунд. Момент, кстати, был очень похож на гол Воронкова — последний в той же позиции стоял под воротами, но на этот раз шайба зашла сразу после броска Марченко. Это его 17-й гол и 43-е очко в 40-м матче в сезоне.

Успокоившаяся со стороны «Джекетс» игра в третьем периоде едва не привела к камбэку «Блюз». Да, В начале третьего периода «Коламбус», воспользовавшись слабым большинством «Сент-Луиса», забросил в формате «четыре на пять». Примерно после этого все посыпалось окончательно, хотя уже вялое начало отрезка не предвещало ничего хорошего. «Джекетс» провели мастер-класс под названием «как почти упустить выигранный матч». И за третий период позволили «Блюз» забить сразу четыре гола и несколько раз подобраться максимально близко к равному счету. Но каждый раз «Коламбус» отвечал шайбой и вновь отрывался от соперника. Победный пятый гол «Джекетс» — вновь на счету Воронкова.

Третий гол «Сент-Луиса» забил Колтон Парэйко с передачи Павла Бучневича, которого в том моменте можно назвать полноценным героем. Всю атаку он не отходил от шайбы, несколько раз сохранил ее в зоне атаки, и лишь после этого ее забросил стоявший в сторонке Парэйко.

Менее заметный герой встречи — Иван Проворов. Он поучаствовал в атаке во время первого гола Воронкова, ассистировал в меньшинстве Микаэлю Пююхтия и помог Мэттью Оливье забросить в пустые ворота шестой гол команды. По итогам встречи россиянина признали третьей звездой матча. А на первом месте, конечно, оказался автор дубля Воронков.

Иван Проворов
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Сент-Луис Блюз
Дмитрий Воронков
Читайте также
Заслуженный артист России и актер Театра имени Гоголя Александр Зотов умер в 69 лет
Приговор по делу против Трампа огласят до инаугурации. Что нужно знать
Демидов оформил дубль в игре с ЦСКА и продлил голевую серию до пяти матчей
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
Популярное видео
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Один Майкл Джордан». Овечкин сделал еще шаг к вершине Гретцки
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 42 24 18 51
3 Каролина 39 23 16 48
4 Коламбус 40 17 23 40
5 Питтсбург 40 17 23 40
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 40 25 15 52
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 41 20 21 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 39 18 21 39
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Даллас 38 24 14 49
4 Колорадо 40 24 16 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 39 12 27 31
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 38 23 15 49
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
5.01 00:05
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 3 : 2
5.01 03:00
Коламбус – Сент-Луис
 6 : 4
5.01 03:00
Торонто – Бостон
 6 : 4
5.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 1 : 2 Б
5.01 03:00
Виннипег – Детройт
 2 : 4
5.01 03:00
Каролина – Миннесота
 0 : 4
5.01 04:00
Даллас – Юта
 3 : 2 ОТ
5.01 05:00
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 - : -
5.01 06:00
Вегас – Баффало
 - : -
5.01 06:00
Калгари – Нэшвилл
 - : -
5.01 06:00
Сиэтл – Эдмонтон
 - : -
5.01 23:00
Чикаго – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости