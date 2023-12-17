В «Коламбусе» собрали новую «Русскую пятерку», а «Торонто» уничтожил «Питтсбург» даже без главной звезды
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Голы: Д. Хьюз — 12 (Тоффоли), 0:47 — 0:1. Хаула — 8 (Мерсер, Хольц), 16:21 — 0:2. Марченко — 10 (бол., Годро), 20:17 — 1:2. Тоффоли — 13 (Братт), 20:50 — 1:3. Чинахов — 8 (Пик, Воронков), 28:38 — 2:3. Д. Хьюз — 13 (бол., Братт, Хишир), 34:54 — 2:4. Хишир — 7 (Братт), 42:50 — 2:5. Тексье — 6 (Фантилли, Иржичек), 58:57 — 3:5. Д. Хьюз — 14 (п.в.), 59:12 — 3:6.
Вратари: Тарасов (56:48 — 58:57, 59:05 — 59:12) — Шмид.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (5+11+10) — 30 (8+13+9).
Наши: Воронков (17.42/2/0), Марченко (20.52/3/0), Проворов (23.35/1/+1), Чинахов (19.20/2/0) — -.
Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.
Впервые с начала сезона все пятеро россиян в «Коламбусе» вышли на лед в одном матче. Дольше всех в новом сезоне пришлось ждать дебюта вратаря Даниила Тарасова, который пропустил длительное время из-за травмы, а потом набирал форму в «Кливленде».
Первым соперником в новом сезоне для Тарасова стал «Нью-Джерси», однако сухая серия голкипера не продлилась и минуты — Джек Хьюз открыл счет в матче уже на 47-й секунде.
В конце периода Эрик Хаула удвоил преимущество «дьяволов». Однако по обеим шайба сложно предъявить к российскому вратарю какие-то претензии.
На старте второй двадцатиминутки Кирилл Марченко в большинстве забросил десятую шайбу в сезоне. Больше у «Коламбуса» забил только Бун Дженнер, который сейчас находится в списке травмированных. Отличная возможность для Кирилла стать лучшим снайпером команды.
В спину ему уже дышит Егор Чинахов, который забивает в четырех матчах подряд. Шайба в ворота «Девилз» стала для него восьмой в сезоне. До этого лучшим результатом Чинахова были семь шайб в первом сезоне. Отличился результативным действием и Дмитрий Воронков. Его ассист на гол Чинахова стал десятым в сезоне. Всего Дмитрий набрал уже 16 очков в НХЛ.
Дебютный матч для Тарасова вышел неудачным — 5 пропущенных шайб и 82,7% отраженных бросков. Однако обвинить голкипера можно только в одной шайбе. И то с большой натяжкой.
Сейчас в ростере «Коламбуса» три здоровых вратаря. Так что нового шанса Тарасову, вероятно, придется ждать.
«Торонто» в порядке и без Мэттьюса
«Торонто» — «Питтсбург» — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
Голы: Найз — 7 (Доми), 1:57 — 1:0. Марнер — 13 (Робертсон, Доми), 10:15 — 2:0. Макманн — 1 (Бертуцци, Хольмберг), 18:25 — 3:0. Доми — 2 (Найз, Марнер), 22:28 — 4:0. Таварес — 9 (бол., Нюландер, Райлли), 24:25 — 5:0. Грегор — 5 (бол., Бертуцци, Тимминс), 34:04 — 6:0. Нюландер — 15 (Бертуцци, Маккейб), 54:19 — 7:0.
Вратари: Джонс — Джерри (Неделькович, 22:28).
Штраф: 15 — 33.
Броски: 34 (11+14+9) — 38 (11+18+9).
Наши: — - Малкин (20.20/2/0).
Торонто. Scotiabank Arena. 18921 зритель.
Вероятно, болельщики «Пингвинз» ожидали сегодня победы. Незадолго до начала матча стало известно, что у «Торонто» приболели защитник Ти Джей Броди и лучший снайпер лиги Остон Мэттьюс.
Кроме того, у игроков «Питтсбурга» была повышенная мотивация: на игру в рамках программы Dad's Trip прилетели отцы хоккеистов. Да и новый генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас впервые вернулся в Торонто после того, как не продлил контракт с клубом этим летом.
Однако все пошло совсем не по плану — уже к концу первого периода «Питтсбург» горел 0:3. Причем абсолютно по делу: игроки «Пингвинз» проигрывали в скорости, обрезались в средней зоне, теряли шайбу в своей. Да и Тристан Джарри совсем не выручал.
Заменили Джарри уже на третьей минуте второго периода при счете 0:4. Затем игроки «Питтсбурга» от бессилия стали хватать глупые удаления и пропустили в меньшинстве еще две шайбы. Закончил разгром Вильям Нюландер, установивший счет 7:0 за пять с половиной минут до конца игры.
Отставание «Пингвинов» от зоны плей-офф уже составляет 5 очков. Кажется, стоит забыть не только о четвертом Кубке Стэнли в эпоху Кросби и Малкина, но и о играх на выбывание.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|29
|21
|8
|43
|2
|Филадельфия
|30
|17
|13
|37
|3
|Айлендерс
|30
|14
|16
|36
|4
|Каролина
|30
|16
|14
|34
|5
|Нью-Джерси
|28
|16
|12
|33
|6
|Вашингтон
|27
|14
|13
|32
|7
|Питтсбург
|29
|13
|16
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|19
|10
|43
|2
|Торонто
|28
|16
|12
|38
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|30
|15
|15
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|30
|13
|17
|30
|7
|Баффало
|32
|13
|19
|29
|8
|Оттава
|25
|11
|14
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|29
|18
|11
|38
|2
|Даллас
|29
|17
|12
|38
|3
|Колорадо
|30
|18
|12
|38
|4
|Нэшвилл
|31
|18
|13
|36
|5
|Аризона
|30
|15
|15
|32
|6
|Сент-Луис
|30
|15
|15
|31
|7
|Миннесота
|28
|12
|16
|28
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|45
|2
|Ванкувер
|31
|20
|11
|42
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|21
|8
|Анахайм
|29
|10
|19
|20
|17.12
|03:00
|
Бостон – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|17.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|1 : 0
|17.12
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|5 : 3
|17.12
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|7 : 0
|17.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|3 : 6
|17.12
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|6 : 2
|17.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|4 : 3 ОТ
|17.12
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|3 : 1
|17.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|2 : 0
|17.12
|06:00
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -
|17.12
|06:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|4 : 2
|17.12
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|17.12
|23:00
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|30
|43
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|29
|42
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|31
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87