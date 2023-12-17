В «Коламбусе» собрали новую «Русскую пятерку», а «Торонто» уничтожил «Питтсбург» даже без главной звезды

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Голы: Д. Хьюз — 12 (Тоффоли), 0:47 — 0:1. Хаула — 8 (Мерсер, Хольц), 16:21 — 0:2. Марченко — 10 (бол., Годро), 20:17 — 1:2. Тоффоли — 13 (Братт), 20:50 — 1:3. Чинахов — 8 (Пик, Воронков), 28:38 — 2:3. Д. Хьюз — 13 (бол., Братт, Хишир), 34:54 — 2:4. Хишир — 7 (Братт), 42:50 — 2:5. Тексье — 6 (Фантилли, Иржичек), 58:57 — 3:5. Д. Хьюз — 14 (п.в.), 59:12 — 3:6.

Вратари: Тарасов (56:48 — 58:57, 59:05 — 59:12) — Шмид.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (5+11+10) — 30 (8+13+9).

Наши: Воронков (17.42/2/0), Марченко (20.52/3/0), Проворов (23.35/1/+1), Чинахов (19.20/2/0) — -.

Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.

Впервые с начала сезона все пятеро россиян в «Коламбусе» вышли на лед в одном матче. Дольше всех в новом сезоне пришлось ждать дебюта вратаря Даниила Тарасова, который пропустил длительное время из-за травмы, а потом набирал форму в «Кливленде».

Первым соперником в новом сезоне для Тарасова стал «Нью-Джерси», однако сухая серия голкипера не продлилась и минуты — Джек Хьюз открыл счет в матче уже на 47-й секунде.

В конце периода Эрик Хаула удвоил преимущество «дьяволов». Однако по обеим шайба сложно предъявить к российскому вратарю какие-то претензии.

На старте второй двадцатиминутки Кирилл Марченко в большинстве забросил десятую шайбу в сезоне. Больше у «Коламбуса» забил только Бун Дженнер, который сейчас находится в списке травмированных. Отличная возможность для Кирилла стать лучшим снайпером команды.

В спину ему уже дышит Егор Чинахов, который забивает в четырех матчах подряд. Шайба в ворота «Девилз» стала для него восьмой в сезоне. До этого лучшим результатом Чинахова были семь шайб в первом сезоне. Отличился результативным действием и Дмитрий Воронков. Его ассист на гол Чинахова стал десятым в сезоне. Всего Дмитрий набрал уже 16 очков в НХЛ.

Дебютный матч для Тарасова вышел неудачным — 5 пропущенных шайб и 82,7% отраженных бросков. Однако обвинить голкипера можно только в одной шайбе. И то с большой натяжкой.

Сейчас в ростере «Коламбуса» три здоровых вратаря. Так что нового шанса Тарасову, вероятно, придется ждать.

«Торонто» в порядке и без Мэттьюса

«Торонто» — «Питтсбург» — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

Голы: Найз — 7 (Доми), 1:57 — 1:0. Марнер — 13 (Робертсон, Доми), 10:15 — 2:0. Макманн — 1 (Бертуцци, Хольмберг), 18:25 — 3:0. Доми — 2 (Найз, Марнер), 22:28 — 4:0. Таварес — 9 (бол., Нюландер, Райлли), 24:25 — 5:0. Грегор — 5 (бол., Бертуцци, Тимминс), 34:04 — 6:0. Нюландер — 15 (Бертуцци, Маккейб), 54:19 — 7:0.

Вратари: Джонс — Джерри (Неделькович, 22:28).

Штраф: 15 — 33.

Броски: 34 (11+14+9) — 38 (11+18+9).

Наши: — - Малкин (20.20/2/0).

Торонто. Scotiabank Arena. 18921 зритель.

Вероятно, болельщики «Пингвинз» ожидали сегодня победы. Незадолго до начала матча стало известно, что у «Торонто» приболели защитник Ти Джей Броди и лучший снайпер лиги Остон Мэттьюс.

Кроме того, у игроков «Питтсбурга» была повышенная мотивация: на игру в рамках программы Dad's Trip прилетели отцы хоккеистов. Да и новый генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас впервые вернулся в Торонто после того, как не продлил контракт с клубом этим летом.

Однако все пошло совсем не по плану — уже к концу первого периода «Питтсбург» горел 0:3. Причем абсолютно по делу: игроки «Пингвинз» проигрывали в скорости, обрезались в средней зоне, теряли шайбу в своей. Да и Тристан Джарри совсем не выручал.

Заменили Джарри уже на третьей минуте второго периода при счете 0:4. Затем игроки «Питтсбурга» от бессилия стали хватать глупые удаления и пропустили в меньшинстве еще две шайбы. Закончил разгром Вильям Нюландер, установивший счет 7:0 за пять с половиной минут до конца игры.

Отставание «Пингвинов» от зоны плей-офф уже составляет 5 очков. Кажется, стоит забыть не только о четвертом Кубке Стэнли в эпоху Кросби и Малкина, но и о играх на выбывание.