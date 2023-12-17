Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:30

В «Коламбусе» собрали новую «Русскую пятерку», а «Торонто» уничтожил «Питтсбург» даже без главной звезды

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов забил в четвертом матче НХЛ подряд
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов празднует забитый гол.
Фото USA Today Sports
Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Нью-Джерси» — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Голы: Д. Хьюз — 12 (Тоффоли), 0:47 — 0:1. Хаула — 8 (Мерсер, Хольц), 16:21 — 0:2. Марченко — 10 (бол., Годро), 20:17 — 1:2. Тоффоли — 13 (Братт), 20:50 — 1:3. Чинахов — 8 (Пик, Воронков), 28:38 — 2:3. Д. Хьюз — 13 (бол., Братт, Хишир), 34:54 — 2:4. Хишир — 7 (Братт), 42:50 — 2:5. Тексье — 6 (Фантилли, Иржичек), 58:57 — 3:5. Д. Хьюз — 14 (п.в.), 59:12 — 3:6.
Вратари: Тарасов (56:48 — 58:57, 59:05 — 59:12) — Шмид.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 26 (5+11+10) — 30 (8+13+9).
Наши: Воронков (17.42/2/0), Марченко (20.52/3/0), Проворов (23.35/1/+1), Чинахов (19.20/2/0) — -.
Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.

Впервые с начала сезона все пятеро россиян в «Коламбусе» вышли на лед в одном матче. Дольше всех в новом сезоне пришлось ждать дебюта вратаря Даниила Тарасова, который пропустил длительное время из-за травмы, а потом набирал форму в «Кливленде».

Первым соперником в новом сезоне для Тарасова стал «Нью-Джерси», однако сухая серия голкипера не продлилась и минуты — Джек Хьюз открыл счет в матче уже на 47-й секунде.

В конце периода Эрик Хаула удвоил преимущество «дьяволов». Однако по обеим шайба сложно предъявить к российскому вратарю какие-то претензии.

На старте второй двадцатиминутки Кирилл Марченко в большинстве забросил десятую шайбу в сезоне. Больше у «Коламбуса» забил только Бун Дженнер, который сейчас находится в списке травмированных. Отличная возможность для Кирилла стать лучшим снайпером команды.

В спину ему уже дышит Егор Чинахов, который забивает в четырех матчах подряд. Шайба в ворота «Девилз» стала для него восьмой в сезоне. До этого лучшим результатом Чинахова были семь шайб в первом сезоне. Отличился результативным действием и Дмитрий Воронков. Его ассист на гол Чинахова стал десятым в сезоне. Всего Дмитрий набрал уже 16 очков в НХЛ.

Дебютный матч для Тарасова вышел неудачным — 5 пропущенных шайб и 82,7% отраженных бросков. Однако обвинить голкипера можно только в одной шайбе. И то с большой натяжкой.

Сейчас в ростере «Коламбуса» три здоровых вратаря. Так что нового шанса Тарасову, вероятно, придется ждать.

«Торонто» в порядке и без Мэттьюса

«Торонто» — «Питтсбург» — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
Голы: Найз — 7 (Доми), 1:57 — 1:0. Марнер — 13 (Робертсон, Доми), 10:15 — 2:0. Макманн — 1 (Бертуцци, Хольмберг), 18:25 — 3:0. Доми — 2 (Найз, Марнер), 22:28 — 4:0. Таварес — 9 (бол., Нюландер, Райлли), 24:25 — 5:0. Грегор — 5 (бол., Бертуцци, Тимминс), 34:04 — 6:0. Нюландер — 15 (Бертуцци, Маккейб), 54:19 — 7:0.
Вратари: Джонс — Джерри (Неделькович, 22:28).
Штраф: 15 — 33.
Броски: 34 (11+14+9) — 38 (11+18+9).
Наши: — - Малкин (20.20/2/0).
Торонто. Scotiabank Arena. 18921 зритель.

Вероятно, болельщики «Пингвинз» ожидали сегодня победы. Незадолго до начала матча стало известно, что у «Торонто» приболели защитник Ти Джей Броди и лучший снайпер лиги Остон Мэттьюс.

Кроме того, у игроков «Питтсбурга» была повышенная мотивация: на игру в рамках программы Dad's Trip прилетели отцы хоккеистов. Да и новый генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас впервые вернулся в Торонто после того, как не продлил контракт с клубом этим летом.

Однако все пошло совсем не по плану — уже к концу первого периода «Питтсбург» горел 0:3. Причем абсолютно по делу: игроки «Пингвинз» проигрывали в скорости, обрезались в средней зоне, теряли шайбу в своей. Да и Тристан Джарри совсем не выручал.

Заменили Джарри уже на третьей минуте второго периода при счете 0:4. Затем игроки «Питтсбурга» от бессилия стали хватать глупые удаления и пропустили в меньшинстве еще две шайбы. Закончил разгром Вильям Нюландер, установивший счет 7:0 за пять с половиной минут до конца игры.

Отставание «Пингвинов» от зоны плей-офф уже составляет 5 очков. Кажется, стоит забыть не только о четвертом Кубке Стэнли в эпоху Кросби и Малкина, но и о играх на выбывание.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
0
Читайте также
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
«Сочи» объявил о назначении испанца Морено на пост главного тренера
Средства ПВО за ночь сбили 33 беспилотника в трех регионах РФ
Трамп процитировал Путина о «гнилости американской демократии»
Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголовая серия ужасает
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 29 21 8 43
2 Филадельфия 30 17 13 37
3 Айлендерс 30 14 16 36
4 Каролина 30 16 14 34
5 Нью-Джерси 28 16 12 33
6 Вашингтон 27 14 13 32
7 Питтсбург 29 13 16 29
8 Коламбус 32 10 22 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 29 19 10 43
2 Торонто 28 16 12 38
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 30 15 15 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
6 Монреаль 30 13 17 30
7 Баффало 32 13 19 29
8 Оттава 25 11 14 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 29 18 11 38
2 Даллас 29 17 12 38
3 Колорадо 30 18 12 38
4 Нэшвилл 31 18 13 36
5 Аризона 30 15 15 32
6 Сент-Луис 30 15 15 31
7 Миннесота 28 12 16 28
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 31 20 11 45
2 Ванкувер 31 20 11 42
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 30 9 21 21
8 Анахайм 29 10 19 20
Результаты / календарь
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
17.12 03:00
Бостон – Рейнджерс
1 : 2 ОТ
17.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 1 : 0
17.12 03:00
Монреаль – Айлендерс
5 : 3
17.12 03:00
Торонто – Питтсбург
 7 : 0
17.12 03:00
Коламбус – Нью-Джерси
 3 : 6
17.12 03:00
Виннипег – Колорадо
 6 : 2
17.12 04:00
Сент-Луис – Даллас
 4 : 3 ОТ
17.12 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 3 : 1
17.12 05:00
Аризона – Баффало
 2 : 0
17.12 06:00
Эдмонтон – Флорида
 - : -
17.12 06:00
Калгари – Тампа-Бэй
 4 : 2
17.12 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
17.12 23:00
Чикаго – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 50
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 30 43
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 29 42
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 31 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Торонто

 3 1.85
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости