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Сегодня, 07:30

У Капризова — очередные два очка. Уверенную победу «Миннесоты» испортил только гол Чинахова

«Миннесота» победила «Коламбус» в матче НХЛ
Екатерина Василевич
корреспондент отдела хоккея
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
«Уайлд» обыграли «Коламбус» 3:1.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Росси — 2 (Тренин, Фолиньо), 12:40 — 0:1. Капризов — 2 (бол., Фэйбер, Болди), 42:52 — 0:2. Зуккарелло — 3 (Капризов, Меррилл), 48:26 — 0:3. Чинахов — 3 (Монахэн, Иржичек), 58:35 — 1:3.
Вратари: Тарасов (58:42) — Густавссон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (4+12+8) — 35 (14+6+15).
Наши: Марченко (21.53/1/0), Проворов (21.35/1/-1), Чинахов (21.11/4/0) — Капризов (21.06/6/+1), Тренин (10.44/0/+1), Хуснутдинов (12.19/0/0).
20 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

«Миннесота» была бесспорным фаворитом матча еще до его начала. Хороший старт быстро обеспечил ей минимальное преимущество — после назад передачи от Якова Тренина смог отличиться Марко Росси. Многострадальный «Коламбус» смог нанести только четыре броска за весь период. Из положительного — только спасение Даниила Тарасова после броска убежавшего «один в ноль» Эрикссона Эка.

В актив «Коламбусу» можно занести второй период. И то — не обошлось без ошибки игрока «Миннесоты». Тренин разбил клюшкой лицо Егору Чинахову. С последним обошлось без серьезных повреждений, а вот игроку «Уайлд» пришлось присесть в штрафной бокс на четыре минуты. Большинство ничем не увенчалось: средними бросками, хорошим розыгрышем — но не голом.

На старте третьего периода «Блю Джекетс» подставили сами себя, удалившись за задержку игры и подножку. При игре «пять на три: отличился Кирилл Капризов. После выигранного Эрикссоном Эком вбрасывания на розыгрыш понадобилось лишь пять секунд — и вантаймер Кирилла отправил шайбу в ворота.

Очки Капризова на этом не закончились: он заработал и ассистентский балл, отдав пас Зукарелло под клюшкой Ивана Проворова. По итогам нападающий был признан второй звездой матча. Всего Кирилл шесть раз бросил по воротам и заработал личный xG 0,54.
«Коламбус» играет хоть и слабо, но в этом сезоне хотя бы результативно. До этого матча в среднем команда забивала 3,4 гола. Но сегодня гол Чинахова за полторы минуты до конца стал единственным светлым пятном в игре полевых «Коламбуса». Когда вся «Миннесота» должна была беспокоиться о сухаре Густафссона, чтобы получилось идеальное окончание матча, Чинахову окончательно надоело, что у команды не получается откровенно ничего и решил довериться себе. После сольного прохода к воротам единственный гол «Блю Джекетс» все же случился. Но с созданием хороших моментов «Коламбусу» было очень тяжело.

Вратари «Коламбуса» в новом сезоне играют страшно, словно готовятся пугать людей на Хэллоуин. И Мерзликинс, и Тарасов пропускают почти по четыре шайбы за матч, а процент отраженных бросков у обоих не превышает 88 процентов. Против «Миннесоты» вышел Даниил Тарасов — и выдал пока что лучший матч сезона. Только его стараниями у «Коламбуса» оставались хоть какие-то шансы после двух периодов.

Даниил Тарасов (Коламбус)
Егор Чинахов
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
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1 Нью-Джерси 8 5 3 11
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4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 6 3 3 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 5 1 4 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 7 4 3 9
2 Бостон 6 3 3 7
3 Тампа-Бэй 4 3 1 6
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6 Монреаль 6 2 4 5
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 5 1 10
2 Юта 6 4 2 9
3 Виннипег 4 4 0 8
4 Миннесота 5 3 2 8
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 5 1 4 2
8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
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Флорида – Вегас
 4 : 3 ОТ
20.10 02:00
Сент-Луис – Каролина
 4 : 3
20.10 02:00
Филадельфия – Ванкувер
 0 : 3
20.10 02:00
Торонто – Рейнджерс
1 : 4
20.10 02:00
Айлендерс – Монреаль
 4 : 3 Б
20.10 02:00
Коламбус – Миннесота
 1 : 3
20.10 02:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 5 : 6 ОТ
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Чикаго – Баффало
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