У Капризова — очередные два очка. Уверенную победу «Миннесоты» испортил только гол Чинахова
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Росси — 2 (Тренин, Фолиньо), 12:40 — 0:1. Капризов — 2 (бол., Фэйбер, Болди), 42:52 — 0:2. Зуккарелло — 3 (Капризов, Меррилл), 48:26 — 0:3. Чинахов — 3 (Монахэн, Иржичек), 58:35 — 1:3.
Вратари: Тарасов (58:42) — Густавссон.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (4+12+8) — 35 (14+6+15).
Наши: Марченко (21.53/1/0), Проворов (21.35/1/-1), Чинахов (21.11/4/0) — Капризов (21.06/6/+1), Тренин (10.44/0/+1), Хуснутдинов (12.19/0/0).
20 октября. Коламбус. Nationwide Arena.
«Миннесота» была бесспорным фаворитом матча еще до его начала. Хороший старт быстро обеспечил ей минимальное преимущество — после назад передачи от Якова Тренина смог отличиться Марко Росси. Многострадальный «Коламбус» смог нанести только четыре броска за весь период. Из положительного — только спасение Даниила Тарасова после броска убежавшего «один в ноль» Эрикссона Эка.
В актив «Коламбусу» можно занести второй период. И то — не обошлось без ошибки игрока «Миннесоты». Тренин разбил клюшкой лицо Егору Чинахову. С последним обошлось без серьезных повреждений, а вот игроку «Уайлд» пришлось присесть в штрафной бокс на четыре минуты. Большинство ничем не увенчалось: средними бросками, хорошим розыгрышем — но не голом.
На старте третьего периода «Блю Джекетс» подставили сами себя, удалившись за задержку игры и подножку. При игре «пять на три: отличился Кирилл Капризов. После выигранного Эрикссоном Эком вбрасывания на розыгрыш понадобилось лишь пять секунд — и вантаймер Кирилла отправил шайбу в ворота.
Очки Капризова на этом не закончились: он заработал и ассистентский балл, отдав пас Зукарелло под клюшкой Ивана Проворова. По итогам нападающий был признан второй звездой матча. Всего Кирилл шесть раз бросил по воротам и заработал личный xG 0,54.
«Коламбус» играет хоть и слабо, но в этом сезоне хотя бы результативно. До этого матча в среднем команда забивала 3,4 гола. Но сегодня гол Чинахова за полторы минуты до конца стал единственным светлым пятном в игре полевых «Коламбуса». Когда вся «Миннесота» должна была беспокоиться о сухаре Густафссона, чтобы получилось идеальное окончание матча, Чинахову окончательно надоело, что у команды не получается откровенно ничего и решил довериться себе. После сольного прохода к воротам единственный гол «Блю Джекетс» все же случился. Но с созданием хороших моментов «Коламбусу» было очень тяжело.
Вратари «Коламбуса» в новом сезоне играют страшно, словно готовятся пугать людей на Хэллоуин. И Мерзликинс, и Тарасов пропускают почти по четыре шайбы за матч, а процент отраженных бросков у обоих не превышает 88 процентов. Против «Миннесоты» вышел Даниил Тарасов — и выдал пока что лучший матч сезона. Только его стараниями у «Коламбуса» оставались хоть какие-то шансы после двух периодов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|2
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|9
|3
|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|5
|1
|4
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|2
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|3
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|4
|Торонто
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|6
|2
|4
|5
|7
|Баффало
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|2
|Юта
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|4
|Миннесота
|5
|3
|2
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|3
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
|20.10
|01:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 3 ОТ
|20.10
|02:00
|
Сент-Луис – Каролина
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|0 : 3
|20.10
|02:00
|
Торонто – Рейнджерс
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|4 : 3 Б
|20.10
|02:00
|
Коламбус – Миннесота
|1 : 3
|20.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6 ОТ
|20.10
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|2 : 4
|20.10
|04:00
|
Юта – Бостон
|2 : 1 ОТ
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|2 : 1 ОТ
|20.10
|22:00
|
Виннипег – Питтсбург
|- : -
|20.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -