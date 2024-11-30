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Сегодня, 03:30

Русские захватили «Коламбус». Марченко и Воронков набрали на двоих пять очков

«Коламбус» победил «Калгари» в матче НХЛ
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Кирилл Марченко (86) и Дмитрий Ворнков (10) с одноклубниками по «Коламбусу» празднует гол.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Россияне «Джэкетс» давно стали полноправными лидерами, а вот дела у Андрея Кузьменко в «Калгари» идут из рук вон плохо.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Калгари» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы: Фантилли — 4 (Проворов), 11:56 — 1:0. К. Джонсон — 5 (Силлинджер), 16:42 — 2:0. Веренски — 8 (Марченко, Воронков), 24:43 — 3:0. Коулмэн — 5 (Андерссон, Бол), 34:59 — 3:1. Фантилли — 5 (Марченко, Фаббро), 44:46 — 4:1. Кадри — 7 (бол., Поспишил, Вольф), 51:00 — 4:2. Марченко — 9 (п.в., Воронков, Веренски), 58:20 — 5:2.
Вратари: Мерзликинс — Вольф (66:53 — 58:20).
Штраф: 21 — 19.
Броски: 34 (16+9+9) — 29 (10+8+11).
Наши: Воронков (17.25/2/+3), Марченко (16.19/4/+3), Проворов (25.59/2/+1) — Кузьменко (15.55/2/-2), Мироманов (21.24/3/-3).
29 ноября. Коламбус. Nationwide Arena.

«Коламбус» после уверенной победы над «Калгари» отделяет от кубковой зоны на «Востоке» всего два очка. Сыграна лишь четверть регулярного чемпионата и торопиться с выводами нельзя, но пару месяцев назад даже такой расклад казался сказкой. Сейчас «Блю Джэкетс» воплощают мечты в реальность с большой уверенностью. «Флэймз» также можно отнести к открытиям начала сезона, но в гостях им приходится сложнее. То же самое можно сказать и про «Коламбус», который на своей арене смотрится солидно.

Потеря Егора Чинахова, получившего повреждение в прошлом матче с «Монреалем», не сказалась на состоянии команды. Она сразу взяла инициативу под свой контроль. Ключевым игроком в составе хозяев можно назвать защитника Зака Веренски. В среднем американец проводит на льду по 26 минут — больше всех в лиге. Умение классно дирижировать действиями «Коламбуса» в атаке очень ценно. Об этом говорит и общая статистика (24 очка в 22 матчах), и победный гол в ворота «Калгари», когда Веренски оказался своевременно в нужном месте на чужом пятачке, словно там прописался навсегда, и момент с заброшенной Кириллом Марченко шайбой в пустые ворота.

Дубль молодого таланта Адама Фантилли, который до этого молчал 13 матчей, отметившись в этом отрезке лишь четырьмя результативными передачами, привел в восторг «Нэйшнвайд Арену». Но фундаментальную роль в успехе сыграла ударная тройка. С возвращением в строй после травмы Дмитрий Воронков отвоевал место в звене рядом с Марченко и переживающим ренессанс в своей карьере опытным канадским центрфорвардом Шоном Монахэном. Особенно здорово это сочетание действует в равных составах, чего ранее за командой в целом не доводилось замечать.

Сказывается работа старорежимного тренера Дина Эвасона, сумевшего за межсезонье из набора талантов разной степени инфантильности слепить команду, против которой неудобно играть. Об этом свидетельствуют три драки во втором периоде, причем ситуацию взорвал жесткий силовой прием в пределах правил со стороны защитника хозяев Джейка Кристиансена против Андрея Кузьменко.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский форвард «Флэймз» не забивает уже 20 матчей и за весь чемпионат у него всего один гол. В последний раз он набирал очки восемь игр назад и находится в глубоком кризисе, несмотря на неплохое выступление своей команды. На фоне русского контингента «Коламбуса» Кузьменко был почти не заметен. Тогда как Марченко (1+2) и Воронков (0+2) обращали на себя внимание чуть ли не в каждой смене.

«Коламбус» одержал четвертую победу в пяти матчах, ранее расправившись с «Каролиной», «Тампой» и «Бостоном». По потерянным очкам «Блю Джэкетс» и вовсе идут в зоне плей-офф. Осталось только улучшить действия спецбригад — тогда можно замахнуться на большее. Сейчас же команда находится в третьем десятке и по большинству, и по меньшинству.

Андрей Кузьменко
Даниил Мироманов
Иван Проворов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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1 Нью-Джерси 26 16 10 34
2 Каролина 23 16 7 33
3 Вашингтон 23 16 7 33
4 Рейнджерс 22 12 10 25
5 Филадельфия 24 11 13 25
6 Коламбус 22 10 12 23
7 Айлендерс 24 8 16 22
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 24 14 10 29
2 Торонто 22 13 9 28
3 Тампа-Бэй 22 12 10 26
4 Бостон 24 11 13 25
5 Баффало 23 11 12 24
6 Детройт 23 10 13 22
7 Оттава 22 10 12 21
8 Монреаль 22 8 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 23 18 5 36
2 Миннесота 23 15 8 34
3 Даллас 21 13 8 26
4 Колорадо 23 13 10 26
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Нэшвилл 24 7 17 19
8 Чикаго 23 8 15 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 31
2 Лос-Анджелес 24 13 11 29
3 Калгари 24 12 12 28
4 Ванкувер 22 12 10 27
5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 24 11 13 23
7 Анахайм 22 9 13 21
8 Сан-Хосе 26 8 18 21
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