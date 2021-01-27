Еще один слабый матч Бобровского: он неудачно сыграл против бывшего клуба

Два пропущенных гола после первых двух бросков.

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«Коламбус» — «Флорида» — 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Стенлунд — 1 (Койву, Кукан), 2:11 — 1:0. Тексье — 4 (Бьоркстранд, Дженнер), 9:17 — 2:0. Верхэге — 3 (Дюклер, Веннберг), 13:11 — 2:1. Барков — 1 (Верхэге, Дюклер), 23:53 — 2:2. Аткинсон — 1 (мен., Фолиньо, Савар), 41:20 — 3:2. Хернквист — 4 (Экблад, Уигар), 59:57 — 3:3.

Победный буллит: Хернквист.

Вратари: Корписало — Бобровский (58:33 — 59:57).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 22 (3+6+8+5) — 31 (10+6+10+5).

Наши: Гавриков (19.54/2/+1), Григоренко (13.21/1/+1) — -.

27 января. Коламбус. Nationwide Arena.

Одним из самых критикуемых россиян за океаном остается Сергей Бобровский. Подписав жирный контракт с «Флоридой» летом 2019 года, вратарь провел худший сезон в энхаэловской карьере. Сергея часто меняли по ходу матчей, а в среднем он отражал только 90 процентов бросков. Чтобы вернуть Бобровского на прежний уровень, в «Пантерз» даже создали специальный департамент, отвечающий за работу вратарей. В него вошли известный тренер Франсуа Аллер, двукратный олимпийский чемпион Роберто Луонго и другие специалисты. Правда, пока его помощь не особо заметна — на старте сезона-2020/21 россиянин по-прежнему не впечатляет.

Бобровский пропустил часть тренинг-кэмпа из-за проблем со здоровьем и восстановился только ко второму матчу регулярки. От разобранного «Чикаго» Сергей получил четыре шайбы, но команда победила в овейтайме. Отличную возможность реабилитироваться голкипер получил в принципиальном матче с «Коламбусом», за который играл до «Флориды», но первый период стал для Бобровского настоящим кошмаром.

На третьей минуте «Блю Джекетс» сообразили стремительную контратаку, которая завершилась поперечным пасом Кевина Стенлунда. До адресата передача не дошла, но нападающего это не смутило. Шайба рикошетом от распластавшегося защитника юркнула под щитками Бобровского. Предугадать и подготовить себя к такому повороту событий архисложно.

Stens goes 5-hole for his first of the year! Koivu also gets his first point as a Blue Jacket ? pic.twitter.com/LX8iRSxr46 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) January 27, 2021

«Бросок» Стенлунда долгое время оставался единственным в статистике «Коламбуса». Зато у вратаря «Коламбуса» Йоонаса Корписало работы хватало. «Пантерс» владели территориальным преимуществом и старались проверять финна при любой возможности.

Второй бросок по воротам Бобровского «Коламбус» нанес только на 10-й минуте. И что вы думаете? Он тоже оказался голевым! Правда, и на этот раз не обошлось без досадного рикошета. Оливер Бьоркстранд бросил из круга вбрасывания, и шайба после контакта с Алексанлром Тексье нашла путь в ворота. Бобровский в сутолоке на пятаке не увидел траекторию ее полета и не сумел среагировать. Два броска — два гола. Худшего начала матча для вратаря и не придумаешь.

«Флорида» ответила не менее курьезной шайбой. Сначала Дюклер простил «Коламбус», промахнувшись из убойной позиции. Но его партнер Картер Верхаге взял хитростью. Канадец из-за ворот послал шайбу на пятак, и Корписало сам завез ее за ленточку, перемещаясь к ближней штанге.

The stick stickhandling here from Anthony Duclair and quick-thinking from Carter Verhaeghe show some elite skill! ???#FlaPanthers #OneTerritory #NHL



Watch the @FlaPanthers LIVE on FOX Sports Florida ? | FOX Sports Go ?: https://t.co/nDZmVsNB4M pic.twitter.com/SpjhEcgVkI — FOX Sports Florida & Sun (@FOXSportsFL) January 27, 2021

Усилиями Александра Баркова «Пантерс» восстановили равенство, но на 42-й минуте «Коламбус» снова вышел вперед. Третья шайба «Блю Джекетс» точно на совести Бобровского. Кэм Аткинсон без помех бросал с ползоны, но голкипер не сумел сгруппироваться и пропустил шайбу подмышкой в ближний угол. По реакции Сергея понимаешь, что он и сам в недоумении от подобных ляпов.

Но фортуна сегодня была на стороне «Флориды». В концовке парни Джоэля Кенневилля устроили финальный штурм, и Корписало дрогнул. За 3 секунды до сирены Патрик Хернквист перевел игру в овертайм.

Матчи против бывших команд для вратарей имеют большую значимость, нежели для полевых. Всегда приятно обыграть экс-партеров, знающих твои сильные и слабые стороны едва ли не лучше тебя. Уверен, что отличался принципиальностью матч против Бобровского и для Тортореллы, от которого Сергей сбежал во «Флориду». Так что серия буллитов — идеальная развязка для встречи старых друзей.

«Блю Джекетс» пробовали обыгрывать Бобровского, но получилось это только у Бьоркстранда. Макс Доми попал в перекладину, а с остальными попытками, в том числе Михаила Григоренко, Сергей справился. У «Флориды» же отличились Юбердо и Хернвист, поставивший точку в матче. «Пантерз» идут без поражений, но победить в основное время Бобровский пока не может. А его игра совсем не впечатляет.