Десять очков в пяти матчах! Мичков все выше в списке бомбардиров и все ближе к «Колдеру»

Две передачи россиянина помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Филадельфия» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Голы: Кэйтс — 2 (Форстер, Йорк), 4:37 — 0:1. Типпетт — 9 (Драйсдейл, Фрост), 10:56 — 0:2. Конекны — 14 (бол., Бринк, Мичков), 26:11 — 0:3. Веренски — 9 (бол., Марченко), 36:56 — 1:3. Конекны — 15 (Фараби, Силер), 39:00 — 1:4. Фрост — 4 (Мичков), 41:55 — 1:5. Монахэн — 9 (Фаббро, К. Джонсон), 51:42 — 2:5. К. Джонсон — 9 (Северсон, ван Римсдайк), 59:23 — 3:5.

Вратари: Мерзликинс — Эрссон.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 18 (4+7+7) — 24 (7+10+7).

Наши: Воронков (18.02/2/-2), Марченко (17.45/2/-2), Проворов (22.05/3/0) — Мичков (14.39/3/+2).

11 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 15467 зрителей.

По прошествии первой трети регулярки североамериканские журналисты привычно расчехляют и запускают свои трекеры, регулярно обновляющие список претендентов на индивидуальные трофеи. Разумеется, особое внимание они уделяют «Колдер Трофи», который следующим летом достанется лучшему новичку текущего сезона.

Одним из первых свой промежуточный рейтинг выкатил портал The Score, назвавший фаворитом нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини. А вот в подоспевшем списке ESPN, опросившего представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, на первом месте расположился уже Матвей Мичков. Причем в голосовании американского медиагиганта россиянин получил больше 50% голосов избирателей.

Лучшее, что мог сделать парень с Урала, глядя на эти цифры, — это продолжить набирать очки и повышать свои акции. Если Селебрини сегодня сумел отметиться всего одним очком в матче с «Каролиной», то Мичков приехал в гости к «Коламбусу» и помог «Филадельфии» прервать трехматчевую серию поражений, оформив ассистентский дубль и продлив свою результативную серию до пяти игр подряд.

Первый результативный балл к уральскому вундеркинду этой ночью вновь пришел в большинстве в тот момент, когда пенсильванцы уже достаточно комфортно вели 2:0. На 27-й минуте он не дал хозяевам выбросить шайбу из своей зоны и спокойно нашел передачей в центре абсолютно свободного Трэвиса Конекны, который без проблем расстрелял прикрытого Элвиса Мерзликинса.

А на старте третьего периода Мичков получил шайбу в углу и здорово нашел под воротами Моргана Фроста, со второй попытки сделавшего счет 5:1. И благодаря этому ассистентскому дублю Матвею удалось выйти на график «очко за игру». Многие ли могли представить, что парень, у которого сейчас 10 (3+7) очков в последних пяти матчах, начнет свою энхаэловскую карьеру так резво и с ходу станет лидером «Филадельфии»?

А еще две голевые передачи помогли россиянину упрочить преимущество не только в погоне за «Колдер», но и в бомбардирской гонке выпускников драфта-2023 этого сезона. Пока не может подобраться к воспитаннику «Молота» даже Коннор Бедард, который только начинает просыпаться после провального старта.

Сколотив преимущество в четыре шайбы, «Флайерз» сбросили обороты и перешли в режим энергосбережения. Однако, пропустив в заключительной двадцатиминутке дважды и заставив своих болельщиков слегка понервничать в концовке, гости два очка не отдали. Победа над «Жакетами» позволила «Летчикам» обогнать «Рейнджерс» с «Айлендерс» и вернуться в зону wild card на «Востоке». Правда, пока «синерубашечники» все еще опережают команду Джона Тортореллы по потерянным очкам за счет двух матчей в запасе.