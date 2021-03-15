Радулов вернулся! И тут же принес победу своей команде

Форвард «Далласа» пропустил 14 матчей.

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«Коламбус» — «Даллас» — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Павелски — 14 (Кивиранта, Гарднер), 14:28 — 0:1. Веренски — 3 (Джонс, Рословик), 46:49 — 1:1.

Победный буллит: Радулов.

Вратари: Корписало — Эттингер.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (8+9+8+5) — 35 (12+11+9+3).

Наши: Гавриков (19.27/0/-1) — Гурьянов (14.48/1/0), Радулов (16.20/5/-1).

14 марта. Коламбус. Nationwide Arena.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов отлично начал нынешний сезон, набрав 11 (3+8) очков в первых восьми матчах. Но травма нижней части тела, полученная в начале февраля, вывела его из игры почти на полтора месяца.

Для «Старс» отсутствие Радулова и еще одного лидера команды — Тайлера Сегина — оказалось тяжелым испытанием. С того момента, как российский нападающий получил травму, «Даллас» проиграл 12 из 15 матчей. Учитывая то, что регулярка в этом сезоне укороченная, такой отрезок поставил под сомнение попадание команды в плей-офф. Сейчас до четвертой строчки в Центральном дивизионе, которую занимает «Чикаго», девять очков. И пусть есть пять матчей в запасе, игра «Далласа» не дает больших надежд.

Сегодняшний матч в Коламбусе сложно назвать зрелищным. Главными героями стали вратари команды Джэйк Эттингер и Йоонас Корписало, на двоих отразившие 63 броска.

Счет открыл ветеран Джо Павелски, который очень ярко проводит этот сезон. Он забил уже 14-й гол — это больше, чем у Овечкина, Пастрняка и Патрика Кейна.

Радулов был заметен — бросил за матч пять раз (больше только у защитника Хейсканена) и постоянно лез на ворота, обостряя игру. Он выходил на лед в тройке с Хинтцом и ярким новичком (13 очков в 19 матчах) Робертсоном, но они не всегда понимали замыслы 47-го номера.

Довести игру до победы в основное время «Далласу» не удалось. Зак Веренски так зарядил от борта, что шайба влетела над плечом Эттингера прямо в «девятку».

Rocket Man ?



?: Z

?: Jonesy

?: Rosey pic.twitter.com/K2LK9F142M — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) March 14, 2021

Звездный час Радулов настал в серии буллитов. Три попытки игроков «Коламбуса» оказались неудачными, как и броски Робертсона и Павелски. Российский нападающий сделал все очень уверенно: на скорости переложил шайбу на неудобную и точно бросил.

«Было достаточно сложно вернуться. У нас не так много тренировок, мы в основном играем. Сейчас чувствую себя уставшим, но все отлично», — сказал после матча Радулов. Его энергии не хватало команде, что подтвердил Павелски. Может быть, после возвращения Александра «Даллас» ждет удачная серия? Иначе финалист Кубка Стэнли прошлого сезона сильно рискует не попасть в плей-офф.