Русского богатыря из Ангарска не остановить! Воронков стал бомбардиром в НХЛ и должен получить большие деньги от «Коламбуса»

Дубль Дмитрия помог «Блю Джекетс» разгромить «Бостон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Бостон» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Голы: Монахэн — 12 (бол., Веренски, Марченко), 11:29 — 1:0. Заха — 9 (Пастрняк), 15:13 — 1:1. Фантилли — 7 (Воронков, Проворов), 27:00 — 2:1. Монахэн — 13 (Веренски, Фаббро), 28:13 — 3:1. Воронков — 11 (бол., К. Джонсон, Веренски), 29:47 — 4:1. Воронков — 12 (бол., Марченко, Веренски), 39:14 — 5:1. Марченко — 14 (Пюхтия, Дж. Джонсон), 43:04 — 6:1. Койл — 10 (Э. Линдхольм, Маршан), 44:08 — 6:2.

Вратари: Мерзликинс — Корписало.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (12+14+7) — 26 (5+10+11).

Наши: Воронков (18.32/5/+2), Марченко (20.32/3/+2), Проворов (21.43/0/+1) — Задоров (22.57/1/+1).

28 декабря. Коламбус. Nationwide Arena. 18821 зритель.

НХЛ вернулась после рождественской паузы богатым игровым днем. Кому перерыв точно пошел на пользу, так это «Коламбусу». «Блю Джекетс» дома разобрали «Бостон», забросив шесть шайб. Последние матчи команды Дина Эвасона складываются результативно. Вот уже четыре игры подряд «Коламбус» забивает не менее четырех голов. И несмотря на то что «Жакеты» не входят в зону плей-офф на «Востоке», занимая только 10-е место, по результативности они — пятые в конференции.

Возглавивший «Коламбус» в межсезонье Эвасон привил команде атакующую философию. Не последнее место в ней отведено российским игрокам. Разгром «Бостона» состоялся при непосредственном участии наших форвардов. Дмитрий Воронков дважды отличился в большинстве и отдал передачу. Кирилл Марченко набрал три (1+2) очка. Ведущая тройка «Блю Джекетс» во главе с Шоном Монахэном сделала результат против «Брюинз».

Воронков продлил результативную серию до шести матчей. В двух последних играх богатырь из Ангарска отмечался дублем. Видя результативность Дмитрия, забавно вспоминать, как год назад разошлась информация о возможном возвращении форварда в «Ак Барс». Казанцы действительно прикладывали усилия, чтобы вернуть Воронкова, но нападающий не поддался на уговоры и остался в НХЛ. Спустя год Дмитрий вырос в важную фигуру нападения «Коламбуса». По голам в нынешнем сезоне он уступает только Марченко.

Прогресс Кирилла также заслуживает отдельных слов. Уроженец Барнаула вписался в образ ключевого игрока организации, как минимум среди форвардов. Лидер по очкам, лучшие цифры результативности за 35 матчей с сезона-2022/23 — без Марченко невозможно представить нападение нынешнего «Коламбуса». Кирилл выходит в первой тройке и первой спецбригаде большинства. Против «Бостона» форвард поучаствовал в трех шайбах. По сезону «Жакеты» показывают средние цифры большинства, но сегодня наказали «Брюинз» за каждое из трех удалений. Стопроцентная реализация!

«Коламбус» сделал задел во втором периоде, когда забросил четыре безответные шайбы. Очень важными получились голы Воронкова. Именно дубль Дмитрия психологически надломил и без того потерянный «Бостон». Россиянин блистательно проводит контрактный год и с каждым сильным матчем намекает руководству «Блю Джекетс», что заслуживает в межсезонье хорошее соглашение. Результативность Воронкова возросла почти в два раза: 0,45 очка за игру в сезоне-2023/24 и 0,81 — в нынешнем чемпионате. Если Дмитрий сохранит темп до конца регулярки, то вместе с агентом смело может выкручивать руки генеральному менеджеру Дону Уодделу в переговорах.

Впрочем, на месте «Жакетов» незачем жадничать, когда зайдет речь о новом контракте важного форварда основы. Будет максимально странно экономить на игроках, которые ведут команду за собой. При Эвасоне Воронков заиграл еще полезнее. Тренер, при котором Кирилл Капризов заходил в «Миннесоту», теперь успешно работает с русскими в «Коламбусе». Для полного счастья осталось попасть в плей-офф. Места в тройке Столичного дивизиона «Блю Джекетс», конечно, не видать, но зацепиться за восьмерку через вайлд-кард вполне возможно.