Российский нападающий зажигает в команде Макдэвида. На нем ставили крест, но он закрепился в НХЛ

Клим Костин радует болельщиков «Эдмонтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Голы: Макдэвид — 36 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 10:59 — 0:1. Костин — 8 (Хаймэн, Дешарне), 18:14 — 0:2. Макдэвид — 37 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 28:22 — 0:3. Нюджент-Хопкинс — 21 (мен., Янмарк), 33:07 — 0:4. Драйзайтль — 24 (Макдэвид), 37:55 — 0:5. Пулюярви — 4 (Нюджент-Хопкинс), 52:14 — 0:6. Маклеод — 5 (Холлоуэй, Фогеле), 52:46 — 0:7. Линдблом — 4 (Беннинг, Гаджович), 55:02 — 1:7.

Вратари: Кяхкенен — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (9+8+9) — 41 (12+15+14).

Наши: Барабанов (15.18/1/-1) — Костин (12.54/1/+2).

14 января. Сан-Хосе. SAP Center. 15887 зрителей.

В последние недели Клим Костин по-настоящему расцветает в «Эдмонтоне». Некогда один из самых талантливых нападающих страны по 1999 году рождения с каждым матчем влюбляет в себя все больше фанатов «Ойлерз» своей работоспособностью, желанием и бойцовскими качествами. Регулярно получает похвалу тренерского штаба. Поражает шикарным процентом реализации бросков (19,4%) — выше этот показатель в «Ойлерз» лишь у Макдэвида (20,6%). А главное — он наконец-то начал давать команде не только необходимый объем черновой работы и заступаться за партнеров в драках, но и забрасывать шайбы. В гостевом матче с «Анахаймом» воспитанник пензенского «Дизеля» оформил дубль, а сегодня отличился во встрече с «Сан-Хосе» и забил восьмой гол в сезоне. Нужно ли говорить о том, что североамериканская пресса уже называет его октябрьский обмен на Дмитрия Саморукова стопроцентно выигрышным для босса «Ойлерз» Кена Холланда?

Если двумя днями ранее «Нефтяники» вдоволь поиздевались над голкипером «Дакс» Джоном Гибсоном, то сегодня от гостей из Альберты пострадал Каапо Кяхкенен. Команда Джея Вудкрофта будто поставила себе планку забить «Акулам» больше, чем «Уткам», и с самых первых смен начала нагружать финна, который продержался «сухим» чуть больше 10 минут. Стоило турецкому канадцу Нику Чичеку, о котором мы писали большой текст в ноябре, схватить первое удаление в матче, как хозяева сразу же познали всю мощь лучшего большинства в лиге (31%) и не смогли удержать Коннора Макдэвида.

Как оказалось, одного удаления 22-летнему защитнику было мало, и в середине второго он при счете 2:0 в пользу соперника вновь покатил на скамейку штрафников. Только результат его действий оказался тем же — еще одна пропущенная, и еще один гол Макдэвида, которому на этот раз хватило всего восьми секунд, чтобы вскрыть оборонительную четверку хозяев в несколько передач и заставить Чичека покинуть бокс раньше времени.

А вот гол Костина, разделивший дубль лучшего бомбардира лиги и удвоивший преимущество «Ойлерз» в концовке первого периода, стал для «Сан-Хосе» несчастным случаем. Зак Хайман искал поперечным прострелом на дальней Венсана Деарне, но в итоге нашел на пятаке левый конек россиянина, от которого шайба низом юркнула в ворота. Но разве кто-то скажет, что 21-й номер отличился «на шару»? Ведь именно он за несколько секунд до взятия ворот сохранил шайбу в углу под давлением двух игроков и скинул шайбу на партнера.

Однако, разумеется, сейчас по ту сторону океана обсуждают не восьмой гол парня из Пензы, а очередную феерию Макдэвида, отпраздновавшего сегодня день рождения. Сделав дубль и отдав голевую передачу на Драйзайтля, канадец не только первым в сезоне преодолел планку в 80 очков, потратив на это всего 44 игры, но и увеличил отрыв от Никиты Кучерова в гонке за «Арт Росс» до 21 балла. Разве это не лучший подарок самому себе на 26-летие?