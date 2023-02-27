Капризов в 10 голах от рекорда «Миннесоты». Но сможет ли Кирилл выбить 50 в этом сезоне?
В матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ) Кирилл Капризов оформил второй в карьере хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на пятое место в списке лучших снайперов нынешнего сезона. Российский форвард «Миннесоты», забивший 37 голов, уступает только Микко Рантанену, Тэйджу Томпсону, Давиду Пастрняку и ушедшему в большой отрыв Коннору Макдэвиду.
Заодно Кирилл вошел в список российских игроков, которым удалось дважды забить по 35 голов за сезон. Нападающий, который проводит всего третий сезон в НХЛ (причем первый из них был укороченным), сравнялся с Александром Семиным, Алексеем Яшиным и Алексеем Ковалевым. Рекорд принадлежит Александру Овечкину, перешедшему рубеж в 35 голов в 13 сезонах из 18.
Капризов стал вторым игроком «Миннесоты», которому дважды удалось отличиться 35 раз за один чемпионат. В прошлом году олимпийский чемпион Пхенчхана установил рекорд «Дикарей» — 47 голов. Помимо него по 40 точных бросков совершали словак Мариан Габорик в сезоне-2007/08 и канадец Эрик Стаал десять лет спустя.
За неполных три сезона Капризов в составе «Миннесоты» отличился 111 раз, что позволяет ему делить шестое место в истории команды. От замыкающего пятерку лучших Эндрю Брюнетта российского нападающего отделяет всего восемь голов, от занимающего четвертое место Джейсона Закера — 21.
С момента дебюта Капризова в НХЛ только семь игроков забросили больше 100 шайб. Выше Кирилла в снайперском рейтинге располагаются только Остон Мэттьюс из «Торонто» и пара звезд «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Любопытно, что в первую десятку входит всего один канадец при четырех американцах и двух россиянах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|46
|13
|97
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|59
|28
|31
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|59
|29
|30
|62
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|3
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|59
|21
|38
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
|28.02
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 2
|28.02
|04:30
|
Даллас – Ванкувер
|4 : 5 ОТ
|28.02
|04:30
|
Эдмонтон – Бостон
|2 : 3
|28.02
|05:00
|
Колорадо – Вегас
|3 : 0
|28.02
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|59
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27