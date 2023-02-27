Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 февраля, 16:45

Капризов в 10 голах от рекорда «Миннесоты». Но сможет ли Кирилл выбить 50 в этом сезоне?

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
В ближайшее время Капризов может побить рекорд «Миннесоты» по голам за сезон, который сам же установил в прошлом году.

В матче против «Коламбуса» (3:2 ОТ) Кирилл Капризов оформил второй в карьере хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на пятое место в списке лучших снайперов нынешнего сезона. Российский форвард «Миннесоты», забивший 37 голов, уступает только Микко Рантанену, Тэйджу Томпсону, Давиду Пастрняку и ушедшему в большой отрыв Коннору Макдэвиду.

Лучшие снайперы сезона-2022/23.

Заодно Кирилл вошел в список российских игроков, которым удалось дважды забить по 35 голов за сезон. Нападающий, который проводит всего третий сезон в НХЛ (причем первый из них был укороченным), сравнялся с Александром Семиным, Алексеем Яшиным и Алексеем Ковалевым. Рекорд принадлежит Александру Овечкину, перешедшему рубеж в 35 голов в 13 сезонах из 18.

Россияне, которые забивали больше 35 голов за сезон более одного раза.

Капризов стал вторым игроком «Миннесоты», которому дважды удалось отличиться 35 раз за один чемпионат. В прошлом году олимпийский чемпион Пхенчхана установил рекорд «Дикарей» — 47 голов. Помимо него по 40 точных бросков совершали словак Мариан Габорик в сезоне-2007/08 и канадец Эрик Стаал десять лет спустя.

Лучшие снайперские результаты игроков «Миннесоты».

За неполных три сезона Капризов в составе «Миннесоты» отличился 111 раз, что позволяет ему делить шестое место в истории команды. От замыкающего пятерку лучших Эндрю Брюнетта российского нападающего отделяет всего восемь голов, от занимающего четвертое место Джейсона Закера — 21.

Лучшие снайперы «Миннесоты» в НХЛ.

С момента дебюта Капризова в НХЛ только семь игроков забросили больше 100 шайб. Выше Кирилла в снайперском рейтинге располагаются только Остон Мэттьюс из «Торонто» и пара звезд «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Любопытно, что в первую десятку входит всего один канадец при четырех американцах и двух россиянах.

Лучшие снайперы НХЛ с начала сезона-2020/21.
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
2
3
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучеров отметил юбилей: он набрал 700 очков в НХЛ!

Обокрал Макдэвида и набрал 2 очка! Российский защитник ушел от Овечкина, но только выиграл от этого
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 58 39 19 86
2 Нью-Джерси 59 39 20 83
3 Рейнджерс 60 34 26 77
4 Айлендерс 63 31 32 69
5 Питтсбург 59 29 30 67
6 Вашингтон 62 29 33 64
7 Филадельфия 61 23 38 56
8 Коламбус 60 19 41 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 59 46 13 97
2 Торонто 60 37 23 82
3 Тампа-Бэй 59 37 22 78
4 Баффало 58 31 27 66
5 Детройт 59 28 31 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 59 29 30 62
8 Монреаль 59 25 34 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 31 29 75
2 Колорадо 58 34 24 73
3 Миннесота 60 33 27 72
4 Виннипег 60 35 25 71
5 Нэшвилл 57 29 28 64
6 Сент-Луис 59 26 33 57
7 Аризона 59 20 39 49
8 Чикаго 59 21 38 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 60 35 25 76
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 61 32 29 72
4 Сиэтл 59 32 27 70
5 Калгари 60 27 33 66
6 Ванкувер 60 24 36 53
7 Сан-Хосе 60 18 42 48
8 Анахайм 61 20 41 47
Результаты / календарь
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
28.02 03:00
Оттава – Детройт
 6 : 2
28.02 04:30
Даллас – Ванкувер
 4 : 5 ОТ
28.02 04:30
Эдмонтон – Бостон
 2 : 3
28.02 05:00
Колорадо – Вегас
 3 : 0
28.02 06:00
Анахайм – Чикаго
 4 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 115
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 59 89
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 59 85
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 50
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 59 42
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 58 40
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 37 1.85
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 27 2.06
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 31 2.27
Новости
RSS RSS
Все новости