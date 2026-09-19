«Я совсем забыл английский». Марченко затроллил журналистов из-за вопросов о новом контракте с «Коламбусом»

Устроил стендап.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко уклонился от вопросов журналистов о своем будущем. Российский хоккеист заявил, что забыл английский язык и помнит лишь слова, связанные с игрой, поэтому не может прокомментировать слухи о возможном обмене в другую команду НХЛ.

Известный трюк

В НХЛ открылись тренировочные лагеря, которые помимо занятий подразумевают и общение с прессой. Близкие к «Коламбусу» журналисты, разумеется, захотели поговорить с Марченко, чье будущее в клубе находится под вопросом. Контракт нападающего завершается летом 2027-го, а в медиа постоянно появляются слухи о том, что он, вероятно, покинет команду.

«Я был в России и забыл весь английский. Прямо сейчас я помню только слова о хоккее. Да, только о хоккее», — с ходу заявил Кирилл.

Журналисты посмеялись, но все равно продолжили тему.

«Где я хочу играть в хоккей? О-хо-хо. На льду! Где я еще могу играть? С шайбой, не с мячом. Это хоккей на льду ведь», — парировал форвард.

Затем корреспонденты задали вопрос об инсайде Кевина Уикса, который утверждал, что Марченко точно не будет продлевать контракт.

«Я этого не видел, ха-ха. Так, парни, я не знаю. Моя задача — играть в хоккей. И говорить я тоже хочу о нем», — ответил россиянин.

Все попытки вывести Кирилла на ответ упирались в подобные фразы.

«Нравится ли мне играть в хоккей здесь? О, да, я обожаю играть в хоккей. Именно здесь, в Коламбусе? Хм, хороший вопрос. Я могу сказать «да», ведь я же играю в хоккей здесь», — добавил он.

Марченко был готов говорить о чем угодно, но только не о реальных планах. Вопросы о своем будущем он адресовал руководству «Блю Джекетс» и своему агенту. Зато рассказал, что даже летом больше беспокоился не о развитии карьеры, а о беременной жене и строительстве дома в России.

Трюком с «плохим английским» часто любит пользоваться голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В 2022-м он так ответил на вопрос о шансах на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата: «Извините, я не говорю на английском».

В 2024-м Игорь той же фразой избежал вопроса о новом контракте с «Рейнджерс».

Фото Getty Images

Где окажется Марченко?

Кирилл провел в НХЛ четыре сезона, и все в «Коламбусе». При этом российский хоккеист еще ни разу не играл в плей-офф.

Этим летом стали появляться слухи о том, что Марченко не станет продлевать контракт с клубом. Его соглашение на 3,85 миллиона в год завершается в 2027-м. Впрочем, форвард будет только ограниченно свободным агентом и не сможет просто так заключить соглашение с новой командой — права на него придется обменивать из «Коламбуса».

Основным претендентом на Кирилла является «Монреаль». Авторитетный инсайдер Фрэнк Серавалли в июле сообщал, что «Канадиенс» готовят крупное предложение по нападающему. По информации журналиста Эллиотта Фридмана, на Марченко претендует еще и «Айлендерс».