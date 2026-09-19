«Я совсем забыл английский». Марченко затроллил журналистов из-за вопросов о новом контракте с «Коламбусом»
Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко уклонился от вопросов журналистов о своем будущем. Российский хоккеист заявил, что забыл английский язык и помнит лишь слова, связанные с игрой, поэтому не может прокомментировать слухи о возможном обмене в другую команду НХЛ.
Известный трюк
В НХЛ открылись тренировочные лагеря, которые помимо занятий подразумевают и общение с прессой. Близкие к «Коламбусу» журналисты, разумеется, захотели поговорить с Марченко, чье будущее в клубе находится под вопросом. Контракт нападающего завершается летом 2027-го, а в медиа постоянно появляются слухи о том, что он, вероятно, покинет команду.
«Я был в России и забыл весь английский. Прямо сейчас я помню только слова о хоккее. Да, только о хоккее», — с ходу заявил Кирилл.
Журналисты посмеялись, но все равно продолжили тему.
«Где я хочу играть в хоккей? О-хо-хо. На льду! Где я еще могу играть? С шайбой, не с мячом. Это хоккей на льду ведь», — парировал форвард.
Затем корреспонденты задали вопрос об инсайде Кевина Уикса, который утверждал, что Марченко точно не будет продлевать контракт.
«Я этого не видел, ха-ха. Так, парни, я не знаю. Моя задача — играть в хоккей. И говорить я тоже хочу о нем», — ответил россиянин.
Все попытки вывести Кирилла на ответ упирались в подобные фразы.
«Нравится ли мне играть в хоккей здесь? О, да, я обожаю играть в хоккей. Именно здесь, в Коламбусе? Хм, хороший вопрос. Я могу сказать «да», ведь я же играю в хоккей здесь», — добавил он.
Марченко был готов говорить о чем угодно, но только не о реальных планах. Вопросы о своем будущем он адресовал руководству «Блю Джекетс» и своему агенту. Зато рассказал, что даже летом больше беспокоился не о развитии карьеры, а о беременной жене и строительстве дома в России.
Трюком с «плохим английским» часто любит пользоваться голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В 2022-м он так ответил на вопрос о шансах на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата: «Извините, я не говорю на английском».
В 2024-м Игорь той же фразой избежал вопроса о новом контракте с «Рейнджерс».
Где окажется Марченко?
Кирилл провел в НХЛ четыре сезона, и все в «Коламбусе». При этом российский хоккеист еще ни разу не играл в плей-офф.
Этим летом стали появляться слухи о том, что Марченко не станет продлевать контракт с клубом. Его соглашение на 3,85 миллиона в год завершается в 2027-м. Впрочем, форвард будет только ограниченно свободным агентом и не сможет просто так заключить соглашение с новой командой — права на него придется обменивать из «Коламбуса».
Основным претендентом на Кирилла является «Монреаль». Авторитетный инсайдер Фрэнк Серавалли в июле сообщал, что «Канадиенс» готовят крупное предложение по нападающему. По информации журналиста Эллиотта Фридмана, на Марченко претендует еще и «Айлендерс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|29.09
|23:55
|Каролина – Флорида
|- : -