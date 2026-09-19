Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ
Кирилл Марченко — журналистам в Коламбусе о желании сменить клуб и новом контракте в НХЛ: Я совсем забыл английский

«Я совсем забыл английский». Марченко затроллил журналистов из-за вопросов о новом контракте с «Коламбусом»

Максим Клементьев
Кирилл Марченко.
Фото Getty Images
Устроил стендап.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко уклонился от вопросов журналистов о своем будущем. Российский хоккеист заявил, что забыл английский язык и помнит лишь слова, связанные с игрой, поэтому не может прокомментировать слухи о возможном обмене в другую команду НХЛ.

Известный трюк

В НХЛ открылись тренировочные лагеря, которые помимо занятий подразумевают и общение с прессой. Близкие к «Коламбусу» журналисты, разумеется, захотели поговорить с Марченко, чье будущее в клубе находится под вопросом. Контракт нападающего завершается летом 2027-го, а в медиа постоянно появляются слухи о том, что он, вероятно, покинет команду.

«Я был в России и забыл весь английский. Прямо сейчас я помню только слова о хоккее. Да, только о хоккее», — с ходу заявил Кирилл.

Журналисты посмеялись, но все равно продолжили тему.

«Где я хочу играть в хоккей? О-хо-хо. На льду! Где я еще могу играть? С шайбой, не с мячом. Это хоккей на льду ведь», — парировал форвард.

Кирилл Марченко.Еще один русский игрок не хочет выступать за клуб-аутсайдер. Уйдет ли Марченко из «Коламбуса»?

Затем корреспонденты задали вопрос об инсайде Кевина Уикса, который утверждал, что Марченко точно не будет продлевать контракт.

«Я этого не видел, ха-ха. Так, парни, я не знаю. Моя задача — играть в хоккей. И говорить я тоже хочу о нем», — ответил россиянин.

Все попытки вывести Кирилла на ответ упирались в подобные фразы.

«Нравится ли мне играть в хоккей здесь? О, да, я обожаю играть в хоккей. Именно здесь, в Коламбусе? Хм, хороший вопрос. Я могу сказать «да», ведь я же играю в хоккей здесь», — добавил он.

Марченко был готов говорить о чем угодно, но только не о реальных планах. Вопросы о своем будущем он адресовал руководству «Блю Джекетс» и своему агенту. Зато рассказал, что даже летом больше беспокоился не о развитии карьеры, а о беременной жене и строительстве дома в России.

Трюком с «плохим английским» часто любит пользоваться голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В 2022-м он так ответил на вопрос о шансах на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата: «Извините, я не говорю на английском».

В 2024-м Игорь той же фразой избежал вопроса о новом контракте с «Рейнджерс».

Фото Getty Images

Где окажется Марченко?

Кирилл провел в НХЛ четыре сезона, и все в «Коламбусе». При этом российский хоккеист еще ни разу не играл в плей-офф.

Этим летом стали появляться слухи о том, что Марченко не станет продлевать контракт с клубом. Его соглашение на 3,85 миллиона в год завершается в 2027-м. Впрочем, форвард будет только ограниченно свободным агентом и не сможет просто так заключить соглашение с новой командой — права на него придется обменивать из «Коламбуса».

Основным претендентом на Кирилла является «Монреаль». Авторитетный инсайдер Фрэнк Серавалли в июле сообщал, что «Канадиенс» готовят крупное предложение по нападающему. По информации журналиста Эллиотта Фридмана, на Марченко претендует еще и «Айлендерс».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
Читайте также
Деньги на ветер и неоправданные надежды. Даку, Воробьев, Фелипе Аугусто и другие футболисты, с чьими трансферами промахнулись клубы РПЛ
Памфилова рассказала о 367 сообщениях о происшествиях на выборах за 18 сентября
«Если не играть на топ-уровне, лучше закончить». Малкин вернулся в «Питтсбург» и не собирается отбывать номер
ВСУ потеряли 700 человек в окружении в Харьковской области
«Спустя год отношений». Винисиус женится — на девушке, с которой расстался только весной
В Швейцарии выразили обеспокоенность из-за решения России по активам Nestle
Популярное видео
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Если не играть на топ-уровне, лучше закончить». Малкин вернулся в «Питтсбург» и не собирается отбывать номер

20 миллионов для Кучерова не выглядят безумием. Согласится ли «Тампа» на такие условия?
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
29.09 23:55 Каролина – Флорида - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости