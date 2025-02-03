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Сегодня, 23:00

Невезение россиян в НХЛ продолжается: очередной топ-форвард получил серьезную травму

Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Кирилл Марченко — вне игры минимум на полтора месяца.

Нынешний сезон — по-настоящему прорывной для нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. В прошлом российский форвард продолжил прогрессировать и летом получил приличный контракт-мостик на три года с зарплатой 3,85 миллиона долларов — вполне соответствующая игроку статуса июльского Марченко сумма.

Но с началом этого сезона игра Кирилла перешла на другой уровень. Он стал настоящим лидером атаки «Блю Джэкетс» наряду с Дмитрием Воронковым и Шоном Монаханом и вышел на график «очко за матч». У «Коламбуса» — 11-е большинство в лиге (19,2%), но Марченко лишь 16 из 55 очков набрал при реализации численного преимущества. Кирилл вышел на первое место в лиге по показателю «плюс-минус» (+31) и сейчас входит в топ-25 бомбардиров регулярного чемпионата.

Во многом благодаря прогрессу молодых игроков «Коламбус» пробился в первую восьмерку Восточной конференции. Но несчастный случай в матче с «Далласом» может нарушить планы как Марченко, так и его команды. После броска одноклубника Матейчука шайба попала в лицо Кириллу, как итог — перелом челюсти. Нападающий ушел в раздевалку и был доставлен в больницу в Далласе, где ему поставили диагноз — при таком повреждении обычно срок восстановления составляет от шести до восьми недель. Возможно, Марченко появится на льду и раньше — тогда ему понадобится специальный визор.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Естественно, это стечение обстоятельств, но травма Марченко — далеко не первая серьезная для российских игроков НХЛ в этом сезоне. Недавно уже во второй раз примерно на месяц выбыл лучший игрок «Миннесоты» Кирилл Капризов, пропускали матчи Никита Кучеров и Артемий Панарин. Давно не играет из-за травмы одноклубник Марченко Егор Чинахов, никак не может вернуться форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Не обошли травмы стороной и ветеранов. Из-за повреждения колена в список травмированных недавно вошел Евгений Малкин, больше месяца перед Новым годом пропустил и Александр Овечкин — возможно, этого звезде «Вашингтона» и не хватит, чтобы уже в этом сезоне обогнать Уэйна Гретцки по голам и побить великий рекорд.

Кирилл Марченко. Русский форвард становится звездой НХЛ. История большого прогресса Марченко в «Коламбусе»

Вряд ли перелом челюсти может поставить серьезные преграды в развитии карьеры Марченко. Жаль только, что форму ему после возвращения придется набирать заново. Для «Коламбуса» в такой ситуации большой плюс — грядущий перерыв на Кубок четырех наций. Остается только надеяться, что лучший форвард команды пропустит не так много матчей и у «Жакетов» получится сенсационно выйти в плей-офф: перед началом сезона в команду никто не верил.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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2 Каролина 53 32 21 68
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4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
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8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 52 28 24 60
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
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8 Чикаго 52 16 36 37
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5 Ванкувер 52 23 29 57
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