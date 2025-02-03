Невезение россиян в НХЛ продолжается: очередной топ-форвард получил серьезную травму
Нынешний сезон — по-настоящему прорывной для нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко. В прошлом российский форвард продолжил прогрессировать и летом получил приличный контракт-мостик на три года с зарплатой 3,85 миллиона долларов — вполне соответствующая игроку статуса июльского Марченко сумма.
Но с началом этого сезона игра Кирилла перешла на другой уровень. Он стал настоящим лидером атаки «Блю Джэкетс» наряду с Дмитрием Воронковым и Шоном Монаханом и вышел на график «очко за матч». У «Коламбуса» — 11-е большинство в лиге (19,2%), но Марченко лишь 16 из 55 очков набрал при реализации численного преимущества. Кирилл вышел на первое место в лиге по показателю «плюс-минус» (+31) и сейчас входит в топ-25 бомбардиров регулярного чемпионата.
Во многом благодаря прогрессу молодых игроков «Коламбус» пробился в первую восьмерку Восточной конференции. Но несчастный случай в матче с «Далласом» может нарушить планы как Марченко, так и его команды. После броска одноклубника Матейчука шайба попала в лицо Кириллу, как итог — перелом челюсти. Нападающий ушел в раздевалку и был доставлен в больницу в Далласе, где ему поставили диагноз — при таком повреждении обычно срок восстановления составляет от шести до восьми недель. Возможно, Марченко появится на льду и раньше — тогда ему понадобится специальный визор.
Естественно, это стечение обстоятельств, но травма Марченко — далеко не первая серьезная для российских игроков НХЛ в этом сезоне. Недавно уже во второй раз примерно на месяц выбыл лучший игрок «Миннесоты» Кирилл Капризов, пропускали матчи Никита Кучеров и Артемий Панарин. Давно не играет из-за травмы одноклубник Марченко Егор Чинахов, никак не может вернуться форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Не обошли травмы стороной и ветеранов. Из-за повреждения колена в список травмированных недавно вошел Евгений Малкин, больше месяца перед Новым годом пропустил и Александр Овечкин — возможно, этого звезде «Вашингтона» и не хватит, чтобы уже в этом сезоне обогнать Уэйна Гретцки по голам и побить великий рекорд.
Вряд ли перелом челюсти может поставить серьезные преграды в развитии карьеры Марченко. Жаль только, что форму ему после возвращения придется набирать заново. Для «Коламбуса» в такой ситуации большой плюс — грядущий перерыв на Кубок четырех наций. Остается только надеяться, что лучший форвард команды пропустит не так много матчей и у «Жакетов» получится сенсационно выйти в плей-офф: перед началом сезона в команду никто не верил.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|52
|34
|18
|75
|2
|Каролина
|53
|32
|21
|68
|3
|Нью-Джерси
|54
|29
|25
|64
|4
|Коламбус
|53
|26
|27
|59
|5
|Айлендерс
|52
|24
|28
|55
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|54
|22
|32
|52
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|32
|22
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|52
|28
|24
|60
|4
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|5
|Тампа-Бэй
|51
|27
|24
|58
|6
|Бостон
|54
|26
|28
|58
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|52
|21
|31
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|54
|37
|17
|77
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|53
|31
|22
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|53
|24
|29
|52
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|51
|18
|33
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|52
|32
|20
|68
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|3.02
|00:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|3.02
|02:00
|
Рейнджерс – Вегас
|4 : 2
|3.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|3.02
|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|6 : 3
|3.02
|03:00
|
Юта – Сент-Луис
|1 : 2
|3.02
|04:00
|
Ванкувер – Детройт
|2 : 3 ОТ
|3.02
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|2 : 3