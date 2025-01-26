Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

26 января, 22:30

Русский форвард становится звездой НХЛ. История большого прогресса Марченко в «Коламбусе»

Форвард «Коламбуса» Марченко набрал 53 очка в 50 матчах сезона НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко
Кирилл Марченко.
Фото Getty Images
На третий сезон форвард стал ключевой фигурой нападения «Блю Джэкетс».

Невероятный прорыв

«У Марченко есть высокий уровень мастерства, чтобы играть в топ-6 НХЛ и постоянно развиваться. Опасения из-за недостаточно хорошей игры в обороне и физической подготовки создадут некоторые проблемы, если он не исправит все это в будущем. С точки зрения стиля игра Марченко напоминает Максима Афиногенова, но это только стилистическое сравнение, а не сравнение, основанное на мастерстве или способностях», — писали Last word on sports в скаутинговом отчете о Кирилле Марченко летом 2018 году.

Сравнение автора публикации Бена Керра с Максимом Афиногеновым сразу вынесем за скобки. Оно очень абстрактное, но в том, что еще семь лет назад у Марченко вырисовывались перспективы в НХЛ, мало кто сомневался. В сезоне-2024/25 Кирилл сделал мощный рывок. Уроженец Барнаула лидирует по очкам среди нападающих «Коламбуса» и за 50 матчей уже установил личный рекорд результативности в НХЛ — 53 (20+33) очка.

Статистика Кирилла Марченко в НХЛ

Главный тренер Дин Эвасон выпускает Кирилла в первой тройке с Дмитрием Воронковым и Шоном Монахэном (сейчас место травмированного канадца перешло Адаму Фантилли). Забронирована за Марченко также позиция в первой спецбригаде большинства. Среди нападающих больше игрового времени в «Коламбуса» получает только ключевой центр Монахэн. Среди вингеров Марченко с отрывом опережает и Воронкова, и Чинахова, и других партнеров. Одним словом, без Марченко невозможно представить топ-6 «Блю Джэкетс», которые цепляются за плей-офф на «Востоке».

Игроки &laquo;Коламбуса&raquo; Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и&nbsp;Дентон Матейчук (справа налево). Россияне тащат «Коламбус» в плей-офф! Марченко и Воронков вынесли «Каролину»

Доверие в перестроечной команде

Марченко повезло попасть в перестроечный «Коламбус», счастье которого — попасть в восьмерку. Дебютировать в клубе, отчаянно пытающемся выбраться из болота, всегда проще, нежели в команде — претенденте на Кубок Стэнли. Этим в том числе объясняется, почему Кирилл не задержался в АХЛ. За «Кливленд» нападающий провел 16 матчей, набрал 19 (8+11) очков и был возвращен в НХЛ. «Коламбус» в то время накрыла череда травм. Команда шла на последнем месте в конференции. Все проблемы помогли Кириллу зацепиться за основу и больше не возвращаться в АХЛ.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Неправильно думать, что форварда оставили в НХЛ только из-за проблем с составом и туманных перспектив конкретного сезона. Марченко понравился Брэду Ларсену еще на предсезонке, но заключительные игры перед регуляркой провел не так ярко. Тренеры предпочли развивать дебютанта через фарм-клуб. Кирилл не воротил нос и принял вызов АХЛ. А параллельно учил английский и привыкал к местным требованиям. Уже на второй год за океаном Кирилл получил стабильное место в «Коламбусе», а сейчас вырос в полноценного лидера и одну из главных звезд команды.

За три года в «Коламбусе» Марченко поработал с тремя тренерами. Начинал при Ларсене, когда играл в тройке с Джонни Годро, и больше был нацелен на завершение моментов. Затем клуб возглавил Паскаль Винсент — при нем Марченко использовали в других сочетаниях, в том числе в русской тройке, что вынуждало играть разнообразнее и изобретательнее. Отсюда и резкий рост ассистов. Самый большой прогресс случился при Эвасоне. Дин в свое время заводил в НХЛ Кирилла Капризова, так что понимает, как настраивать тонкую русскую душу. В «Блю Джэкетс» раскрылся не только Марченко, но и Воронков, который идет вторым снайпером команды в свой контрактный год.

Привыкнуть к новому клубу и стране помог экс-защитник «Коламбуса» Федор Тютин, который живет в Огайо и работает детским тренером. Тютин взял соотечественника под опеку: поселил в своем доме, возил на тренировки и помогал с бытовыми моментами. Неизвестно, как сложилась бы адаптация к Северной Америке, не познакомься Марченко с уже остепенившимся в США Тютиным.

Кирилл Марченко. Марченко получит от «Коламбуса» больше 11 миллионов долларов. Но такому контракту сильно радоваться не стоит

Самый полезный игрок НХЛ

Вклад Марченко в результаты «Коламбуса» велик. Кирилл лидирует в команде по очкам, набранным в равных составах. Причем больше половина ассистов, которые сделал нападающий, напрямую приводили к голам — 11 первых передач в формате «пять на пять». Подчеркивает важность Кирилла показатель полезности. +29 — лучший результат не только в «Блю Джэкетс», но и во всей лиге! А еще Марченко лидирует в команде по количеству бросков (140) среди нападающих.

Лидеры НХЛ по показателю полезности

Польза, которую россиянин приносит «Жакетам», обоходится генменеджеру Дону Уодделу в 3,85 миллионов долларов за сезон. Подписанный прошлым летом контракт считают одним из самых успешных за последние годы в НХЛ. «Коламбус» продлил перспективного форварда, не выложив на стол огромной суммы. Марченко получил первый крупный контракт в НХЛ и сохранил возможности для маневра через два года, когда соглашение закончится. Уже в 2027 году (или ранее) Уодделу придется потратиться, чтобы сохранить главную звезду франшизы. В том, что Кирилл дойдет до этого статуса за два ближайших сезона, я почти не сомневаюсь.

«Коламбус» уже сейчас активно пиарит улыбчивого и коммуникабельного россиянина. После трагедии, случившейся с Джонни Годро, «Жакетам» очень не хватало хоккеиста, вокруг которого строились бы имидж и клубный маркетинг. Фантилли пока слишком молод. Веренски — защитник, что по умолчанию усложняет пиар. То ли дело Марченко, который ведет за собой нападение команды. Цитаты Кирилла и прикольные фото (например, как он вместе с журналистами в раздевалке берет интервью у Луки Дель Бель Беллеза) разлетаются по социальным сетям. А еще Марченко не замешан в темных историях. Куда там: в этом сезоне форвард набрал всего 12 штрафных минут.

Дмитрий Воронков. Еще один дубль и девять голов в семи матчах! Воронков затмил исторический рекорд Кросби и оставил «Питтсбург» без победы

Ведет команду в плей-офф

«Коламбус» не попадал в плей-офф с 2020 года. В прошлом сезоне «Жакеты» заняли почетное последнее место на «Востоке». Сейчас, в конце января, команда держится в восьмерке. Летом руководство «Коламбуса» угадало с назначением Эвасона, который преобразил команду и ускорил развитие отдельных игроков. Марченко — один из них. Несомненно, команда не достигла бы такого прогресса без игры Кирилла.

С Эвасоном Марченко заиграл разностороннее и раскрылся не только как снайпер. Бросковая активность россиянина никуда не делась, зато он стал больше играть на партнеров. Так результативно Кирилл не выступал даже в КХЛ. А ведь формально нападающий уезжал в «Коламбус» из... ВХЛ. Последний плей-офф в России Марченко провел за «СКА-Неву». За два сезона в НХЛ нападающий вырос в звезду своей команды. А главное — держит высокий уровень на дистанции. Именно так в НХЛ проверяются мастерство и характер. Игроки-вспышки долго не задерживаются в лучшей лиге мира.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Читайте также
Средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородской областью и Крымом
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Лукашенко оценил поведение Зеленского на переговорах с РФ в 2022 году
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Житель Кузбасса раскрыл детали инцидента с выталкиванием из «скорой»
Популярное видео
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Капризов и Кучеров потеряли позиции в списке лучших снайперов сезона НХЛ
Список лучших бомбардиров НХЛ на 26 января: Кучеров по-прежнему идет третьим
Павлюченкова заработала самые крупные призовые среди россиян на Australian Open-2025
Кучеров стал второй звездой игрового дня в НХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров повторил исторический рекорд «Тампы», установленный канадцем Сан-Луи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нужна искра». Овечкин и «Вашингтон» прервали лучшую серию сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 50 29 21 61
3 Бостон 51 25 26 56
4 Тампа-Бэй 48 26 22 55
5 Оттава 49 25 24 54
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 49 28 21 60
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 49 31 18 65
2 Вегас 49 30 19 64
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 47 24 23 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
Результаты / календарь
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
26.01 00:00
Эдмонтон – Баффало
 3 : 2
26.01 00:00
Сиэтл – Питтсбург
 4 : 1
26.01 03:00
Оттава – Торонто
 2 : 1
26.01 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
26.01 03:00
Сент-Луис – Даллас
 0 : 2
26.01 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
26.01 03:00
Миннесота – Калгари
 4 : 5
26.01 03:00
Детройт – Тампа-Бэй
 2 : 0
26.01 03:30
Айлендерс – Каролина
 3 : 2 ОТ
26.01 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 2 : 1
26.01 06:00
Анахайм – Нэшвилл
 5 : 2
26.01 06:00
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 7
26.01 21:00
Рейнджерс – Колорадо
 4 : 5
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости