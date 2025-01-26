Русский форвард становится звездой НХЛ. История большого прогресса Марченко в «Коламбусе»

На третий сезон форвард стал ключевой фигурой нападения «Блю Джэкетс».

Невероятный прорыв

«У Марченко есть высокий уровень мастерства, чтобы играть в топ-6 НХЛ и постоянно развиваться. Опасения из-за недостаточно хорошей игры в обороне и физической подготовки создадут некоторые проблемы, если он не исправит все это в будущем. С точки зрения стиля игра Марченко напоминает Максима Афиногенова, но это только стилистическое сравнение, а не сравнение, основанное на мастерстве или способностях», — писали Last word on sports в скаутинговом отчете о Кирилле Марченко летом 2018 году.

Сравнение автора публикации Бена Керра с Максимом Афиногеновым сразу вынесем за скобки. Оно очень абстрактное, но в том, что еще семь лет назад у Марченко вырисовывались перспективы в НХЛ, мало кто сомневался. В сезоне-2024/25 Кирилл сделал мощный рывок. Уроженец Барнаула лидирует по очкам среди нападающих «Коламбуса» и за 50 матчей уже установил личный рекорд результативности в НХЛ — 53 (20+33) очка.

Главный тренер Дин Эвасон выпускает Кирилла в первой тройке с Дмитрием Воронковым и Шоном Монахэном (сейчас место травмированного канадца перешло Адаму Фантилли). Забронирована за Марченко также позиция в первой спецбригаде большинства. Среди нападающих больше игрового времени в «Коламбуса» получает только ключевой центр Монахэн. Среди вингеров Марченко с отрывом опережает и Воронкова, и Чинахова, и других партнеров. Одним словом, без Марченко невозможно представить топ-6 «Блю Джэкетс», которые цепляются за плей-офф на «Востоке».

Доверие в перестроечной команде

Марченко повезло попасть в перестроечный «Коламбус», счастье которого — попасть в восьмерку. Дебютировать в клубе, отчаянно пытающемся выбраться из болота, всегда проще, нежели в команде — претенденте на Кубок Стэнли. Этим в том числе объясняется, почему Кирилл не задержался в АХЛ. За «Кливленд» нападающий провел 16 матчей, набрал 19 (8+11) очков и был возвращен в НХЛ. «Коламбус» в то время накрыла череда травм. Команда шла на последнем месте в конференции. Все проблемы помогли Кириллу зацепиться за основу и больше не возвращаться в АХЛ.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Неправильно думать, что форварда оставили в НХЛ только из-за проблем с составом и туманных перспектив конкретного сезона. Марченко понравился Брэду Ларсену еще на предсезонке, но заключительные игры перед регуляркой провел не так ярко. Тренеры предпочли развивать дебютанта через фарм-клуб. Кирилл не воротил нос и принял вызов АХЛ. А параллельно учил английский и привыкал к местным требованиям. Уже на второй год за океаном Кирилл получил стабильное место в «Коламбусе», а сейчас вырос в полноценного лидера и одну из главных звезд команды.

За три года в «Коламбусе» Марченко поработал с тремя тренерами. Начинал при Ларсене, когда играл в тройке с Джонни Годро, и больше был нацелен на завершение моментов. Затем клуб возглавил Паскаль Винсент — при нем Марченко использовали в других сочетаниях, в том числе в русской тройке, что вынуждало играть разнообразнее и изобретательнее. Отсюда и резкий рост ассистов. Самый большой прогресс случился при Эвасоне. Дин в свое время заводил в НХЛ Кирилла Капризова, так что понимает, как настраивать тонкую русскую душу. В «Блю Джэкетс» раскрылся не только Марченко, но и Воронков, который идет вторым снайпером команды в свой контрактный год.

Привыкнуть к новому клубу и стране помог экс-защитник «Коламбуса» Федор Тютин, который живет в Огайо и работает детским тренером. Тютин взял соотечественника под опеку: поселил в своем доме, возил на тренировки и помогал с бытовыми моментами. Неизвестно, как сложилась бы адаптация к Северной Америке, не познакомься Марченко с уже остепенившимся в США Тютиным.

Самый полезный игрок НХЛ

Вклад Марченко в результаты «Коламбуса» велик. Кирилл лидирует в команде по очкам, набранным в равных составах. Причем больше половина ассистов, которые сделал нападающий, напрямую приводили к голам — 11 первых передач в формате «пять на пять». Подчеркивает важность Кирилла показатель полезности. +29 — лучший результат не только в «Блю Джэкетс», но и во всей лиге! А еще Марченко лидирует в команде по количеству бросков (140) среди нападающих.

Польза, которую россиянин приносит «Жакетам», обоходится генменеджеру Дону Уодделу в 3,85 миллионов долларов за сезон. Подписанный прошлым летом контракт считают одним из самых успешных за последние годы в НХЛ. «Коламбус» продлил перспективного форварда, не выложив на стол огромной суммы. Марченко получил первый крупный контракт в НХЛ и сохранил возможности для маневра через два года, когда соглашение закончится. Уже в 2027 году (или ранее) Уодделу придется потратиться, чтобы сохранить главную звезду франшизы. В том, что Кирилл дойдет до этого статуса за два ближайших сезона, я почти не сомневаюсь.

«Коламбус» уже сейчас активно пиарит улыбчивого и коммуникабельного россиянина. После трагедии, случившейся с Джонни Годро, «Жакетам» очень не хватало хоккеиста, вокруг которого строились бы имидж и клубный маркетинг. Фантилли пока слишком молод. Веренски — защитник, что по умолчанию усложняет пиар. То ли дело Марченко, который ведет за собой нападение команды. Цитаты Кирилла и прикольные фото (например, как он вместе с журналистами в раздевалке берет интервью у Луки Дель Бель Беллеза) разлетаются по социальным сетям. А еще Марченко не замешан в темных историях. Куда там: в этом сезоне форвард набрал всего 12 штрафных минут.

Ведет команду в плей-офф

«Коламбус» не попадал в плей-офф с 2020 года. В прошлом сезоне «Жакеты» заняли почетное последнее место на «Востоке». Сейчас, в конце января, команда держится в восьмерке. Летом руководство «Коламбуса» угадало с назначением Эвасона, который преобразил команду и ускорил развитие отдельных игроков. Марченко — один из них. Несомненно, команда не достигла бы такого прогресса без игры Кирилла.

С Эвасоном Марченко заиграл разностороннее и раскрылся не только как снайпер. Бросковая активность россиянина никуда не делась, зато он стал больше играть на партнеров. Так результативно Кирилл не выступал даже в КХЛ. А ведь формально нападающий уезжал в «Коламбус» из... ВХЛ. Последний плей-офф в России Марченко провел за «СКА-Неву». За два сезона в НХЛ нападающий вырос в звезду своей команды. А главное — держит высокий уровень на дистанции. Именно так в НХЛ проверяются мастерство и характер. Игроки-вспышки долго не задерживаются в лучшей лиге мира.