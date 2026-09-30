Марченко обошел по зарплате Кучерова и Шестеркина. А в «Торонто» больше него получает только Мэттьюс
Среднегодовая зарплата Кирилла Марченко в «Торонто» с начала следующего сезона составит 12,5 миллиона долларов. Удивительно, но с такой суммой — еще недавно претендовавшей бы на рекорд лиги — россиянин не попадает даже в десятку самых больших зарплат лиги. Этим летом из топ-10 выпал и опережающий Марченко на 100 тысяч лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, да и уходивший в прошлом году в отрыв Кирилл Капризов уже не попадает в тройку.
В списке самых высокооплачиваемых россиян Марченко располагается вслед за Капризовым, чей кэпхит составляет 17 миллионов в год. Новичок «Торонто» опередил Игоря Шестеркина, а также подписавших прошедшим летом новые соглашения Павла Дорофеева и Артемия Панарина. Вероятно, скоро лидирующая группа вновь изменится, ведь к концу подходят огромные (для 2019 года) контракты ключевых игроков «Тампы» — Никиты Кучерова и Андрея Василевского.
В «Торонто» Марченко занимает вторые места по сумме контракта и ежегодным выплатам. В первой номинации он на 17 миллионов отстает от шведа Вильяма Нюландера, во второй — на 750 тысяч от американца Остона Мэттьюса. Кстати, другой российский новичок «Лифс» Сергей Бобровский с семью миллионами выпал из лидирующей пятерки.
Огромные деньги, выданные Марченко, вполне обоснованы, что подтверждает его статистика в НХЛ. За четыре сезона в скромном «Коламбусе» форвард стал лучшим по матчам и голам, а по передачам и очкам — уступил только защитнику Заку Веренски. За относительно короткий отрезок карьеры Кирилл ворвался в топ-10 снайперов в истории франшизы, да и в бомбардирском рейтинге оказался 11-м.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|5 : 1
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|6 : 3
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|1 : 3
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|6 : 0
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|1 : 6
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|4 : 3 ОТ
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|7 : 9