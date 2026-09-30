Марченко обошел по зарплате Кучерова и Шестеркина. А в «Торонто» больше него получает только Мэттьюс

Разбор нового контракта Кирилла Марченко с «Мэйпл Лифс».

Среднегодовая зарплата Кирилла Марченко в «Торонто» с начала следующего сезона составит 12,5 миллиона долларов. Удивительно, но с такой суммой — еще недавно претендовавшей бы на рекорд лиги — россиянин не попадает даже в десятку самых больших зарплат лиги. Этим летом из топ-10 выпал и опережающий Марченко на 100 тысяч лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, да и уходивший в прошлом году в отрыв Кирилл Капризов уже не попадает в тройку.

В списке самых высокооплачиваемых россиян Марченко располагается вслед за Капризовым, чей кэпхит составляет 17 миллионов в год. Новичок «Торонто» опередил Игоря Шестеркина, а также подписавших прошедшим летом новые соглашения Павла Дорофеева и Артемия Панарина. Вероятно, скоро лидирующая группа вновь изменится, ведь к концу подходят огромные (для 2019 года) контракты ключевых игроков «Тампы» — Никиты Кучерова и Андрея Василевского.

В «Торонто» Марченко занимает вторые места по сумме контракта и ежегодным выплатам. В первой номинации он на 17 миллионов отстает от шведа Вильяма Нюландера, во второй — на 750 тысяч от американца Остона Мэттьюса. Кстати, другой российский новичок «Лифс» Сергей Бобровский с семью миллионами выпал из лидирующей пятерки.

Огромные деньги, выданные Марченко, вполне обоснованы, что подтверждает его статистика в НХЛ. За четыре сезона в скромном «Коламбусе» форвард стал лучшим по матчам и голам, а по передачам и очкам — уступил только защитнику Заку Веренски. За относительно короткий отрезок карьеры Кирилл ворвался в топ-10 снайперов в истории франшизы, да и в бомбардирском рейтинге оказался 11-м.