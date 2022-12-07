Еще два русских игрока дебютировали в НХЛ. Какое будущее их ждет?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Лимит

Министерство спорта решило не дожидаться совещания клубов КХЛ и опубликовало приказ: с 1 августа 2023 года в клубах лиги можно включать в заявку только трех легионеров. В очередной раз государственная организация сыграла против команд, против болельщиков. Было бы логично отныне и сделать вход на стадион бесплатный. А за что платить зрителям? У нас за океан отправляются лучшие хоккеисты, мы не можем привезти сюда хороших иностранцев. Это скажется на зрелищности турнира, уровень матчей рухнет, какими бы аргументы ни пользовались чиновники. Кстати, удалось узнать, как шли кулуарные переговоры насчет сокращения лимита. В беседах представители КХЛ аргументированно прошлись по всем тезисам сторонников ужесточения лимита, разбили их в пух и прах, но все это оказалось бессмысленно.

Решение принято. Нас снова ждет унылый чемпионат, уверен, что через год сократят количество матчей, сделают перерывы в турнире, даже если не будет международных соревнований. Все ради того, чтобы на титул претендовали 3-4 клуба. В очередной раз менеджерам команд показали, чего стоит их мнение, так как из двух десятков только пару человек заикнулись о том, чтобы сократить количество иностранцев. Удар по таким командам, как «Амур», «Адмирал», да тот же «Витязь», нанесен непоправимый. Уже стали придумывать, что нужно сделать одновременно ради того, чтобы сохранить интригу в чемпионате, но никакие советы людям, принявшим решение, не нужны.

Дебюты

Сразу два российских хоккеиста дебютировали в НХЛ. Кирилл Марченко провел свои первые минуты за «Коламбус». Его команда уступила «Питтсбургу», но по игре нашего форварда нет вопросов. Да, провел на площадке лишь 10 минут, резко присел в запас во втором периоде (всего лишь три смены), но не потому, что выпадал. Команда стала проигрывать, на льду чаше появлялись опытные ребята. Во всем мире тренеры одинаковые. Они до последнего верят в своих звезд, даже если те очень неудачно играют в конкретной встрече.

Марченко в АХЛ играл по 18-20 минут, получал большинство и огромное доверие, отсюда и приличная статистика. Какой смысл брать его в НХЛ, чтобы усадить в запас, не дав возможности проявить себя? Но есть надежда, что уже через сутки в игре против «Баффало» Кирилл сыграет гораздо больше.

Первую встречу на самом высоком уровне провел Семен Дер-Аргучинцев из «Торонто». Ему уже неоднократно говорили, что в системе канадского клуба у хоккеиста нет никаких шансов, ведь наш форвард выступает на позиции центра, а там конкуренция у «Листьев» наиболее высока. Но Семен надеялся на то, что канадцы сами осознают это и обменяют его. В АХЛ россиянин — лучший. От него зависит, выиграет или проиграет команда, он там дирижирует, полностью уверенный в себе. Но Семена позвали в НХЛ и дали ему место в четвертом звене. Это хорошо, что он оказался на площадке, когда Мэттьюс забросил шайбу, так хоть полезность оказалось положительной. Но в последней тройке у Семена мало времени и возможностей показать все, на что он способен. Уверен, что он по-прежнему мечтает об обмене, а дебют его не слишком порадовал.

Контракт

За сутки «Авангард» сумел обрадовать болельщиков команды. Новое соглашение до конца следующего сезона подписал Рид Буше. Сохранена связка с Корбэном Найтом, и сейчас нужно будет думать, что делать с третьим иностранцем. Искать его на место голкипера или шерстить российский рынок, предлагая серьезные компенсации более бедным командам?

Буше для «Авангарда» — находка. Хоккеист с отменным броском, безумная угроза при игре в большинстве, причем, он из тех игроков, которые не играют на «чистых» шайбах, а могут помочь и в обороне. И для него работа у своих ворот не является чем-то плохим, он с радостью помогает в отборе. Но козырь Рида — атака. Сейчас Буше идет с выдающейся статистикой — 22 заброшенные шайбы в 36 матчах. Да еще и 14 передач. Нет сомнений, что если позволит здоровье, то он легко преодолеет отметку в очко за игру.

Поможет ли нападающий побороться «Авангарду» за Кубок в нынешнем сезоне? Форвард, безусловно, будет серьезным аргументом в плей-офф. Но есть у него минусы. Например, Буше очень нервный, иногда его переклинивает и он творит на площадке непонятно что. Сейчас у американца 50 минут штрафа и это при том, что 5+20 он получил только один раз. Но, впрочем, затмения у него случаются не так часто. Однако несдержанность может выйти боком на втором этапе, когда всех начнут провоцировать. Но в одиночку Рид вряд ли сможет затащить команду. У нынешнего «Авангарда» много кадровых проблем, особенно в обороне, так что теперь нужно укреплять именно защиту. Получится ли с таким ограниченным выбором на рынке? Уверенности в этом нет.