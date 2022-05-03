Три игрока уезжают в НХЛ из России. Есть ли у них шанс за океаном?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отъезды

Сразу три российских хоккеиста заключили контракты с клубами Северной Америки. То, что в «Коламбус» уедет Кирилл Марченко, не было никаких сомнений. У нападающего весь сезон был вкривь-вкось, последнее время он находился в расположении «СКА-Невы» в ВХЛ, впрочем, после удачного матча в плей-офф его забрали на серию с ЦСКА, но на льду он так и не появился. Со стороны кажется, что многие проблемы из-за того, что Кирилл не подписывал новый контракт. Отчасти, это и так, но были и другие претензии к форварду.

Удивило, что рванул за океан Даниил Журавлев из «Ак Барса». Он задрафтован «Колорадо», с обороной там полный порядок, а защитник провел не самый лучший сезон. Статистику брать не будем, хотя она у него худшая за три сезона в КХЛ. Речь про то, что Даниил показывал на льду. У Журавлева контракт на два сезона с «лавинами», пусть и максимальный, но в случае выступления в АХЛ защитник будет получать только 70 тысяч. Достаточно посмотреть на состав команды НХЛ, чтобы понять, как сложно ему будет пробиться в основу.

А молодой Богдан Тринеев может еще остаться дома, несмотря на трехлетнее соглашение с «Вашингтоном». В конце концов, его могут отдать в аренду, хотя в нынешние времена ничего прогнозировать нельзя. После того, как молодежка бело-голубых завершила сезон, Тринеев признался, что будет всерьез размышлять о своем будущем. Признался, что многое будет зависеть от позиции «Динамо» — условий, которые ему предложат. И речь не про деньги, а про доверие и развитие. Видимо, беседа получилась плохой. В КХЛ у Богдана только одна передача в 20 матчах. Было видно, что на взрослом уровне хоккеисту пока тяжело, но нужно было проявить терпение. Видимо, в «Вашингтоне» готовы на это, а в «Динамо» — не очень.

Контракт

«Авангард» неожиданно подписал двухлетнее соглашение с Александром Горшковым. Хоккеисту уже 31 год, в КХЛ он провел 414 матчей, но к этому времени у него в плей-офф всего 5 игр! Даже в высшей лиге он играл в важнейших встречах гораздо чаще — 69 раз. И тут ему предлагает соглашение клуб, который ставит перед собой серьезные задачи, относится к топам. Настоящая сенсация! Горшков ведь давно на рынке свободных агентов. Последнее время он подписывает исключительно годовые контракты. То есть форвард был доступен каждую весну, но им никто не интересовался. Хотя, начиная с сезона-2018/19 его статистика весьма стабильна. Не меньше 10 шайб в сезоне, лидер хабаровского клуба. А большие команды никогда не стеснялись забирать с Дальнего Востока перспективных игроков. Примеров масса, но на Александра не обращали внимания.

И тут «Авангард» вспоминает о нападающем. Причем, выигрывает конкуренцию лишь у «Витязя»! Видимо, дела на рынке совсем плохи, а переезд в Омск серьезно повредил клубу. Достаточно открыть список свободных агентов на сайте КХЛ, чтобы увидеть, как много приличных нападающих на рынке. Но с «Авангардом» связываться не хотят по каким-то причинам. Их может быть несколько, но вряд ли какая-то из них успокоит болельщиков клуба. Александр последние сезоны выступал в топ-6. Причем, был игроком либо первого, либо второго звеньев. И вполне возможно, что Горшков займет место Петра Цегларика. Но станет ли он ему заменой? Большой вопрос. Посмотрим, что «Авангард» будет дальше на рынке. Пока все не очень весело.

Скандал

«Автомобилист» зарегистрировал контракты с несколькими легионерами, а сейчас не знает, что делать с этим. Итак, в клуб перешли Юха Метсола, Юрки Йокипакка, а также Миро Аалтонен. Есть еще Кертис Волк из «Барыса», но он, видимо, действительно сыграет за Екатеринбург. С остальными сложней. Например, как так оказалось, что Юха и Юрки подписывают новые соглашения с командой КХЛ, если они не доиграли прошлый сезон, так как чего-то испугались и отправились на родину? И когда шли эти переговоры? База ЦИБ, где регистрируются контракты, устроена так, что спортсмены не имеют возможности подтвердить новый контракт с новым клубом до окончания старого. Нужная кнопка просто не активируется до 1 мая. Значит хоккеисты или их агенты нажали на нее в воскресенье. Но странно другое. Агент Метсолы вдруг заявил, что его клиент ни при каких обстоятельствах не приедет в Россию. И все окончательно запуталось. Кто тогда заключил контракты? Когда? И самое интересно, а в какой моменты начались переговоры с легионерами? Неужели в то время, когда они выступали за другие команды? Это вообще-то серьезное нарушение, но доказать его невозможно.

В НХЛ и в НБА регулярно возникают скандалы по этому поводу, когда агенты начинают вести переговоры от лица клиента с другими командами до окончания контракта. Но и клубам выгодна эта схема. Так что тут без претензий к КХЛ. В нашей лиге было уже несколько ярких случаев подобного рода. Вспомните, что Стефан Да Коста «договорился» с «Автомобилистом», выступая за «Ак Барс» и, наверное, поэтому провалил плей-офф. Но как же непрофессионально действует клуб из Екатеринбурга! Вы что. не могли потерпеть до июля? Если договорились с кем-то, то просто надо было дождаться более благоприятного времени для объявления контракта. Но поторопились, спровоцировали скандал и теперь могут остаться без трех хороших хоккеистов.