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Сегодня, 14:50

Капризов в шаге от суперрекорда. В ближайшее время он обойдет легенду «Миннесоты»

Кирилл Капризов в шаге от рекорда «Миннесоты» по набранным очкам за сезон в НХЛ
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
Фото «СЭ»
Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»
Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»
Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ.
Фото «СЭ»
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Россиянин набрал 83 (37+45) очка в 64 матчах.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в матче против «Филадельфии» (4:1) в чемпионате НХЛ и продлил голевую серию до четырех матчей.

Российский нападающий, набравший в нынешнем сезоне 82 (37+45) очка, вплотную подобрался к рекорду клуба, который на протяжении 14 лет удерживает словак Мариан Габорик.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон. Фото "СЭ"
Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон.
Фото «СЭ»

Капризов, вероятно, станет третьим российским бомбардиром-рекордсменом команды НХЛ.

Сейчас историческими достижениями владеют Никита Кучеров в «Тампе-Бэй» и Артемий Панарин в «Коламбусе».

Вторые места в истории помимо Капризова занимают пять человек, причем Павел Буре — вице-рекордсмен сразу двух команд — «Ванкувера» и «Флориды».

Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ. Фото "СЭ"
Россияне в топ-3 лучших результатов в истории команды НХЛ.
Фото «СЭ»

Капризов забил 37-й гол в сезоне и приблизился к результату Мариана Габорика в сезоне-2005/06.

От клубного рекорда, который тот же Габорик делит с канадцем Эриком Стаалом, Кирилла отделяет еще пять точных бросков.

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»

А вот ассистентский рекорд «дикарей» Капризову в этом сезоне вряд ли покорится.

И дело тут не в недостижимости лучшего результата (более того, цифры Пьера-Марка Бушара россиянин наверняка перекроет), а в том, что впереди Кирилла уверенно движется его партнер по звену Матс Зуккарелло. Норвежец ассистировал партнерам 48 раз — на три больше, чем Капризов, и на два меньше, чем Бушар 14 лет назад.

Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон. Фото "СЭ"
Лучшие ассистенты «Миннесоты» за один сезон.
Фото «СЭ»
30&nbsp;марта. &laquo;Калгари&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Колорадо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Валерий Ничушкин (в&nbsp;центре) празднует заброшенную шайбу. У Капризова украли гол. Ничушкин стал героем матча с главным конкурентом
Кирилл Капризов
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 67 43 24 91
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Нэшвилл 67 39 28 82
4 Сент-Луис 65 36 29 81
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
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4.04
30.03 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 6
30.03 02:00
Коламбус – Айлендерс
3 : 4
30.03 02:00
Питтсбург – Рейнджерс
2 : 3
30.03 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 4 : 3 ОТ
30.03 02:00
Флорида – Монреаль
 7 : 4
30.03 03:00
Миннесота – Филадельфия
 4 : 1
30.03 03:00
Нэшвилл – Оттава
 4 : 1
30.03 04:00
Калгари – Колорадо
 1 : 2
30.03 05:00
Анахайм – Даллас
 2 : 3
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 66 93
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 49
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 48
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 67 45
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

Калгари

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