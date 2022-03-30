Капризов в шаге от суперрекорда. В ближайшее время он обойдет легенду «Миннесоты»

Кирилл Капризов в шаге от рекорда «Миннесоты» по набранным очкам за сезон в НХЛ

Россиянин набрал 83 (37+45) очка в 64 матчах.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в матче против «Филадельфии» (4:1) в чемпионате НХЛ и продлил голевую серию до четырех матчей.

Российский нападающий, набравший в нынешнем сезоне 82 (37+45) очка, вплотную подобрался к рекорду клуба, который на протяжении 14 лет удерживает словак Мариан Габорик.

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Капризов, вероятно, станет третьим российским бомбардиром-рекордсменом команды НХЛ.

Сейчас историческими достижениями владеют Никита Кучеров в «Тампе-Бэй» и Артемий Панарин в «Коламбусе».

Вторые места в истории помимо Капризова занимают пять человек, причем Павел Буре — вице-рекордсмен сразу двух команд — «Ванкувера» и «Флориды».

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Капризов забил 37-й гол в сезоне и приблизился к результату Мариана Габорика в сезоне-2005/06.

От клубного рекорда, который тот же Габорик делит с канадцем Эриком Стаалом, Кирилла отделяет еще пять точных бросков.

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А вот ассистентский рекорд «дикарей» Капризову в этом сезоне вряд ли покорится.

И дело тут не в недостижимости лучшего результата (более того, цифры Пьера-Марка Бушара россиянин наверняка перекроет), а в том, что впереди Кирилла уверенно движется его партнер по звену Матс Зуккарелло. Норвежец ассистировал партнерам 48 раз — на три больше, чем Капризов, и на два меньше, чем Бушар 14 лет назад.