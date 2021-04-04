Скоро Капризов установит рекорд своего клуба. Осталось набрать всего пять очков

Кирилл упрочил лидерство в списке бомбардиров среди новичков.

В двух матчах против «Вегаса» Кирилл Капризов принял участие в трех из четырех голевых атак «Миннесоты» и стал восьмым за последние десять сезонов новичком НХЛ, которому удалось набрать первые 30 очков в лиге быстрее чем за 36 матчей. Такой же результат — 35 матчей на 30 баллов — в сезоне-2016/17 установил нынешний лидер снайперской гонки Остон Мэттьюс. Артемий Панарин мини-юбилей отпраздновал в 33-й встрече, Коннор Макдэвид — в 28-й, Элиас Петтерссон — в 26-й.

Новички, потратившие меньше всего матчей на первые 30 очков в карьере, за последние десять лет.

Новоиспеченный лидер «Дикарей» упрочил преимущество в рейтинге лучших новичков сезона. Российский форвард набрал уже 31 очко: это на семь больше, чем американец Джейсон Робертсон из «Далласа», и на 11 — чем немец Тим Штюцле из «Оттавы». Остальные российские новички лиги пока не блещут результативностью — на счету Артема Зуба восемь очков, у Николая Кныжова — семь, у Александра Волкова и Якова Тренина — по шесть, Александра Романова и Евгения Свечникова — по пять, у Михаила Мальцева — четыре, а Григорий Денисенко и Виталий Кравцов результативный счет еще не открыли.

Самые результативные новички сезона-2020/21.

Набранный Капризовым темп позволяет ему претендовать на то, чтобы переписать клубные рекорды среди новичков, которые удерживает Мариан Габорик. В сезоне-2000/01 словак набрал 36 очков, забросив 18 шайб (у Капризова на данный момент 31 балл при 14 голах), ассистентское достижение удерживает чех Филип Куба, который в первом сезоне «Дикарей» в НХЛ помог партнерам отличиться 21 раз (на счету Капризова сейчас 17 передач).