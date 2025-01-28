Капризов гнался за престижным призом. Но потенциально лучший сезон в карьере убивает травма
Не успели болельщики «Миннесоты» нарадоваться возвращению Кирилла Капризова, пропустившего около месяца из-за травмы нижней части тела, как их команда снова будет вынуждена обходиться без российского форварда.
На прошлой неделе Кирилл вернулся в игру и успел провести три матча, набрав в них 2 (0+2) очка. Однако сегодня генеральному менеджеру «Уайлд» Биллу Герину после утренней тренировки пришлось выйти к прессе и сообщить, что пропустившему занятие лидеру «Дикарей» все же потребуется операция.
Как сообщает The Athletic, лечь под нож сибиряк должен уже в эту пятницу. При этом журналист издания Марк Руссо утверждает, что Капризов на протяжении последнего месяца покидал Сент-Пол, чтобы обратиться к специалистам из других городов за помощью в решении проблем, которые беспокоили его с середины декабря.
Из-за неназванного повреждения нападающий «Миннесоты» пропустил 12 игр в период с 27 декабря по 20 января. По словам Герина, на этот раз восстановительный период Капризова составит минимум четыре недели. Впрочем, утешить фанатов «Уайлд» может сразу два факта. Во-первых, Кирилл точно должен успеть вернуться на лед до начала плей-офф. Во-вторых, из-за Турнира четырех наций, который пройдет в промежуток с 9 по 21 февраля, часть реабилитации форварда придется как раз на паузу.
А ведь до злосчастной травмы Долларовый Кирилл с 50 очками в 34 играх шел в топ-5 бомбардиров регулярки и считался главным претендентом на «Харт Трофи». Именно уроженца Кузедеева члены Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов в опросе от ESPN назвали фаворитом гонки за званием MVP регулярного чемпионата. Правда, сам Капризов не так давно уверял, что не думает об индивидуальных наградах и просто был счастлив долгожданному возвращению после месячного простоя.
Как бы то ни было, отметка в сто очков за регулярку 97-му номеру «Дикарей» во второй раз за карьеру этой весной не покорится. Хотя при отсутствии проблем со здоровьем у него были все шансы вклиниться в гонку за «Арт Росс» и пободаться за трофей с Никитой Кучеровым и Нэйтаном Маккинноном.
Найти адекватную замену Капризову команде Джона Хайнса, само собой, нереально. В том числе из-за отсутствия пространства под потолком зарплат. Однако предыдущее отсутствие своего лучшего бомбардира «Миннесота» смогла пережить более чем достойно, сумев взять очки больше чем в 50 процентах матчей на том отрезке. Причем среди побежденных оказались «Каролина», «Вашингтона», «Колорадо» и «Даллас». Подвинуть «Виннипег» с первой строчки Центрального дивизиона без Кирилла будет архисложно. А вот сохранить место в топ-3 и пободаться за вторую позицию с «Далласом» вполне реально.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Сиэтл
|51
|22
|29
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|28.01
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|4 : 2
|28.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 2
|28.01
|03:30
|
Сент-Луис – Ванкувер
|2 : 5
|28.01
|05:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 2
|28.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|2 : 1