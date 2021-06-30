Тарасенко согласился на обмен, а аутсайдер КХЛ продолжает укреплять состав

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Кирилл Капризов стал лучшим новичком прошедшего сезона в НХЛ. Отличный результат первого чемпионата, справедливое решение лиги, хотя Джейсон Робертсон — яркое пятно в сером «Далласе» — был серьезным конкурентом.

В последний год выступления Кирилла в КХЛ никто не сомневался, что у него получится за океаном. Молчу про хоккеистов ЦСКА, у которых было больше данных, ведь они видели нападающего на тренировках. Игроки других команд не сомневались, что в России вырос нападающий, способный стать таким же, как Александр Овечкин, Евгений Малкин или Артемий Панарин. И Капризов спокойно встал в этот ряд.

Дело даже не в набранных баллах, хотя и они важны. А в том, что он довольно быстро влился в незнакомую команду, показал в другой лиге, что все его российские козыри действительны и за океаном. Да, чемпионат получился особым. Соперники не менялись, не было матчей против «Каролины» или «Бостона», не ездил Капризов в Нью-Йорк и не встречался со злыми канадскими коллективами. Но тем интересней будет следующий сезон, а теперь за Кириллом будут следить более внимательно.

Не так много российских игроков становились лучшими в первом сезоне. Капризов встал в ряд с упомянутыми хоккеистами, а также Евгением Набоковым, Сергеем Самсоновым и Павлом Буре. Был еще Сергей Макаров, но после него правила присуждения приза изменили, ведь в 31 год

у хоккеиста есть преимущество перед остальными. Отметим также, что НХЛ удивила по отношению к Андрею Василевскому, не дав ему приз лучшему вратаря. Это немного смешно, так как «Тампа» вообще целиком зависит от голкипера. Когда он играет средне, то команда проигрывает.

Новичок

Рижское «Динамо» сделало еще один шаг к тому, чтобы прервать свою грустную серию без плей-офф в регулярных чемпионатах. Контракт с клубом подписал Лукаш Радил, игравший в прошлом сезоне за «Спартак» и набравший 32 очка. Плей-офф провалил, как и вся команда, но красно-белые еле-еле попали в восьмерку.

Если большинство новобранцев рижан все-таки темные лошадки, у которых нет опыта выступления в нашей лиге, то чешский хоккеист знаком с нюансами КХЛ. И никто не удивился, что в 2018 году Лукаш отправился в НХЛ, подписал контракт с «Сан-Хосе». Там вышло не слишком хорошо, оба сезона Радил проводил много времени в АХЛ, а в позапрошлом сезоне окончательно уехал к «Барракудам», так как не сумел набрать ни одного очка в 14 матчах в НХЛ. Но скажу, что «Шаркс» довольно своеобразная организация, в которой творятся разные странные вещи.

Уехав в Москву, Лукаш снова набрал больше 30 очков, вернулся к своим стабильным показателям в КХЛ. Игрок национальной сборной Чехии имеет явные проблемы с работой в своей зоне, но по действиям в атаке к нему не может быть никаких претензий. Сергей Зубов в Риге получает человека, который отлично относится к своим моментам, дорожит ими с хорошим процентом реализации. А если тренеры отлично поработают летом, то получат хорошую бригаду большинства. В сезоне-2017/18 Лукаш забросил восемь шайб из 16 в численном неравенстве. Кажется, что в Западной конференции будет очень серьезная битва за плей-офф.

Согласие

Видимо, решена часть проблемы в предстоящем трейде Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса». Конечно, у хоккеиста такого уровня есть запрет на обмен, но уже и сам хоккеист дал согласие на сделку, назвав несколько команд, куда бы хотел уехать. В Северной Америке не называют количество клубов, в которых Владимир готов играть, но это лишь часть пути. Теперь интересно, на что будет готов «Сент-Луис», чтобы избавиться от хоккеиста.

С зарплатой в 7,5 миллиона долларов и контрактом на два сезона немногие клубы сумеют найти место для Тарасенко. Слишком большой риск, что после трех операций, а также других проблем со здоровьем, связанных с восстановлением, хоккеист сможет выйти на свой уровень. Если его ничего не будет беспокоить — это одно. Но никаких гарантий, что он снова не попадет в лазарет после безобидного столкновения. Так что «Сент-Луису» придется договариваться по деньгам, возможно, удерживать свою зарплату.

Конечно, в лиге есть и сильные команды со свободными средствами. Их не так мало, но неизвестно, готовы ли они рискнуть местом в топ-6, а другие позиции для Тарасенко мы даже не рассматриваем. Кажется, что путь Владимира лежит в Калифорнию. Там много команд, которые дадут ему и время, и деньги, да и сам он сможет заниматься своим любимым делом в комфортной обстановке без излишнего давления. Но есть небольшая надежда, что российские клубы уговорят Владимира вернуться, тем более есть проблемы с поездкой игроков НХЛ в Пекин.