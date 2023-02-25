Капризов прервал удачную серию. Его остановил российский вратарь
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Духайм — 7 (Годро), 12:10 — 0:1. Кампф — 6 (Нюландер, Джиордано), 16:07 — 1:1. Нюландер — 33, 61:05 — 2:1.
Вратари: Самсонов (59:58 — 60:00, 61:05) — Густавссон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (9+10+3+2) — 25 (6+12+7+0).
Наши: — - Капризов (21.07/2/-1).
25 февраля. Торонто. Scotiabank Arena. 18575 зрителей.
Одной из центральных встреч игрового дня в НХЛ стала битва «Торонто» и «Миннесоты». Команды хоть и не забили много голов, но интрига сохранялась до самого конца игры. «Дикари» в последнее время набрали неплохой ход, одержав четыре победы подряд, однако в гостях у «Мэйпл Лифс» им пришлось крайне непросто. «Листья» после появления в составе Райана О'Райлли стали выглядеть еще более грозными в атаке и с большим нетерпением уже ждут начала плей-офф.
Тем не менее, счет в матче открыла «Миннесота». Гол Брэндона Дюхейма получился довольно курьезным и сперва даже никто не понял, что шайба оказалась в воротах. Форвард «дикарей» бросил с отрицательного угла, но попал в конек Калле Йенкруку, а Илья Самсонов не ожил такого коварного рикошета. Судьям пришлось пересмотреть эпизод на видео и разобраться, что произошло, но вопросов насчет легитимности гола здесь быть не могло.
Спустя всего четыре минуты благодаря Давиду Кемпфу «Торонто» сравнял счет. Вряд ли бы кто-то в этот момент мог подумать, что следующую шайбу в матче придется ждать больше двух периодов, хотя обе команды могли отличиться гораздо раньше. Особенно горячей получилась концовка третьего периода. Хозяева упустили классную возможность реализовать большинство, а затем уже Митч Марнер получил удаление. «Миннесота» не сумела решить исход встречи, а опасный бросок Кирилла Капризова остановил Самсонов.
Не сказать, что у голкипера «Торонто» было много работы, но выполнял он ее на привычном в этом сезоне высоком уровне. Илья отлично ощущает себя в новой команде, а этап карьеры в «Вашингтоне» не особо хочет вспоминать. Свою 20-ю победу в нынешнем чемпионате он одержал в 29-м матче, и это второй результат в истории клуба. Немногие могли подумать, что переход в «Мэйпл Лифс» настолько перезагрузит его карьеру. Пока все выглядит так, что Кайл Дубас не ошибся в межсезонье с подписанием Самсонова.
В овертайме Илье даже не пришлось вступать в игру. Всего одна минута понадобилась «Торонто», чтобы одержать победу, а Вильям Нюландер сотворил настоящий шедевр. Шведский нападающий отобрал шайбу в зоне атаки и издевательски разобрался с обороной соперника. Это 33-й гол для Нюландера в сезоне и на данный момент он с отрывом — главный снайпер команды. Остон Мэттьюс выглядит не так ярко и в его активе 26 шайб.
Капризов был сегодня не так заметен и ограничился всего двумя бросками по воротам. Россиянин набирал очки в трех играх подряд, но его мини-серия прервалась. Команда Кирилла отправляется домой, где уже завтра примет «Коламбус». Хороший повод для того, чтобы снова стать на победный путь.
Бобровский без рекорда
«Флорида» — «Баффало» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Скиннер — 23 (Томпсон, Йокихарью), 23:51 — 0:1. Так — 28 (бол., Пауэр, Томпсон), 28:44 — 0:2. Верхэге — 31 (Дюклер, Луостаринен), 48:24 — 1:2. Скиннер — 24 (Томпсон), 50:36 — 1:3.
Вратари: Бобровский (37:59 — 38:10, 57:10) — Андерсон.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 53 (11+16+26) — 35 (14+9+12).
Наши: Денисенко (6.38/1/0) — Любушкин (16.55/1/0).
25 февраля. Майами. FLA Live Arena. 18075 зрителей.
«Баффало» с успехом закрыл свою поездку во Флориду. Сперва «Сэйбрз» в фантастическом матче обыграли «Тампу» (6:5), а сегодня разобрались с «пантерами». Сергей Бобровский мог одержать 354-ю победу в карьере и побить российский рекорд Евгения Набокова, но пока это достижение пришлось немного отложить. Да и что тут поделать, когда Тэйдж Томпсон и Джефф Скиннер выделывают такую красоту. Скиннер стал в матче автором голевого дубля, а Томпсон — ассистентского хет-трика. При этом 41-летний Крэйг Андерсон отразил 53 броска и был признан главной звездой встречи.
Первого марта «Флориду» ждет дерби штата против «Тампы», так что у Бобровского полно времени правильно настроиться. Тем более, теперь он железный первый номер в команде, так как стало известно, что его талантливый партнер Спенсер Найт пройдет специальную программу помощи игрокам НХЛ. Обычно ее проходят хоккеисты, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости, а также испытывающие психологические проблемы. Неожиданные новости, но для Бобровского — это отличный шанс снова заявить о себе и достойно ответить критикам.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|39
|18
|86
|2
|Нью-Джерси
|58
|38
|20
|81
|3
|Рейнджерс
|58
|33
|25
|75
|4
|Айлендерс
|62
|30
|32
|67
|5
|Питтсбург
|57
|27
|30
|63
|6
|Вашингтон
|60
|28
|32
|62
|7
|Филадельфия
|60
|23
|37
|56
|8
|Коламбус
|58
|18
|40
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|57
|44
|13
|93
|2
|Торонто
|59
|36
|23
|80
|3
|Тампа-Бэй
|57
|36
|21
|76
|4
|Баффало
|57
|30
|27
|64
|5
|Детройт
|57
|28
|29
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|57
|27
|30
|58
|8
|Монреаль
|58
|25
|33
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|59
|35
|24
|71
|3
|Миннесота
|59
|32
|27
|70
|4
|Колорадо
|56
|32
|24
|69
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Лос-Анджелес
|60
|33
|27
|74
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
|25.02
|03:00
|
Каролина – Оттава
|4 : 0
|25.02
|03:00
|
Торонто – Миннесота
|2 : 1 ОТ
|25.02
|03:00
|
Филадельфия – Монреаль
|2 : 5
|25.02
|03:00
|
Флорида – Баффало
|1 : 3
|25.02
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|2 : 3
|25.02
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|1 : 5
|25.02
|20:30
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|25.02
|23:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|109
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|87
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|46
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|57
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|43
|2.24