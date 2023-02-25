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Сегодня, 07:45

Капризов прервал удачную серию. Его остановил российский вратарь

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Кирилл Капризов (в центре) и Илья Самсонов (слева).
Фото USA Today Sports
Илья Самсонов очень успешен в «Торонто».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Духайм — 7 (Годро), 12:10 — 0:1. Кампф — 6 (Нюландер, Джиордано), 16:07 — 1:1. Нюландер — 33, 61:05 — 2:1.
Вратари: Самсонов (59:58 — 60:00, 61:05) — Густавссон.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (9+10+3+2) — 25 (6+12+7+0).
Наши: — - Капризов (21.07/2/-1).
25 февраля. Торонто. Scotiabank Arena. 18575 зрителей.

Одной из центральных встреч игрового дня в НХЛ стала битва «Торонто» и «Миннесоты». Команды хоть и не забили много голов, но интрига сохранялась до самого конца игры. «Дикари» в последнее время набрали неплохой ход, одержав четыре победы подряд, однако в гостях у «Мэйпл Лифс» им пришлось крайне непросто. «Листья» после появления в составе Райана О'Райлли стали выглядеть еще более грозными в атаке и с большим нетерпением уже ждут начала плей-офф.

Тем не менее, счет в матче открыла «Миннесота». Гол Брэндона Дюхейма получился довольно курьезным и сперва даже никто не понял, что шайба оказалась в воротах. Форвард «дикарей» бросил с отрицательного угла, но попал в конек Калле Йенкруку, а Илья Самсонов не ожил такого коварного рикошета. Судьям пришлось пересмотреть эпизод на видео и разобраться, что произошло, но вопросов насчет легитимности гола здесь быть не могло.

Спустя всего четыре минуты благодаря Давиду Кемпфу «Торонто» сравнял счет. Вряд ли бы кто-то в этот момент мог подумать, что следующую шайбу в матче придется ждать больше двух периодов, хотя обе команды могли отличиться гораздо раньше. Особенно горячей получилась концовка третьего периода. Хозяева упустили классную возможность реализовать большинство, а затем уже Митч Марнер получил удаление. «Миннесота» не сумела решить исход встречи, а опасный бросок Кирилла Капризова остановил Самсонов.

Не сказать, что у голкипера «Торонто» было много работы, но выполнял он ее на привычном в этом сезоне высоком уровне. Илья отлично ощущает себя в новой команде, а этап карьеры в «Вашингтоне» не особо хочет вспоминать. Свою 20-ю победу в нынешнем чемпионате он одержал в 29-м матче, и это второй результат в истории клуба. Немногие могли подумать, что переход в «Мэйпл Лифс» настолько перезагрузит его карьеру. Пока все выглядит так, что Кайл Дубас не ошибся в межсезонье с подписанием Самсонова.

В овертайме Илье даже не пришлось вступать в игру. Всего одна минута понадобилась «Торонто», чтобы одержать победу, а Вильям Нюландер сотворил настоящий шедевр. Шведский нападающий отобрал шайбу в зоне атаки и издевательски разобрался с обороной соперника. Это 33-й гол для Нюландера в сезоне и на данный момент он с отрывом — главный снайпер команды. Остон Мэттьюс выглядит не так ярко и в его активе 26 шайб.

Капризов был сегодня не так заметен и ограничился всего двумя бросками по воротам. Россиянин набирал очки в трех играх подряд, но его мини-серия прервалась. Команда Кирилла отправляется домой, где уже завтра примет «Коламбус». Хороший повод для того, чтобы снова стать на победный путь.

Бобровский без рекорда

«Флорида» — «Баффало» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Скиннер — 23 (Томпсон, Йокихарью), 23:51 — 0:1. Так — 28 (бол., Пауэр, Томпсон), 28:44 — 0:2. Верхэге — 31 (Дюклер, Луостаринен), 48:24 — 1:2. Скиннер — 24 (Томпсон), 50:36 — 1:3.
Вратари: Бобровский (37:59 — 38:10, 57:10) — Андерсон.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 53 (11+16+26) — 35 (14+9+12).
Наши: Денисенко (6.38/1/0) — Любушкин (16.55/1/0).
25 февраля. Майами. FLA Live Arena. 18075 зрителей.

«Баффало» с успехом закрыл свою поездку во Флориду. Сперва «Сэйбрз» в фантастическом матче обыграли «Тампу» (6:5), а сегодня разобрались с «пантерами». Сергей Бобровский мог одержать 354-ю победу в карьере и побить российский рекорд Евгения Набокова, но пока это достижение пришлось немного отложить. Да и что тут поделать, когда Тэйдж Томпсон и Джефф Скиннер выделывают такую красоту. Скиннер стал в матче автором голевого дубля, а Томпсон — ассистентского хет-трика. При этом 41-летний Крэйг Андерсон отразил 53 броска и был признан главной звездой встречи.

Первого марта «Флориду» ждет дерби штата против «Тампы», так что у Бобровского полно времени правильно настроиться. Тем более, теперь он железный первый номер в команде, так как стало известно, что его талантливый партнер Спенсер Найт пройдет специальную программу помощи игрокам НХЛ. Обычно ее проходят хоккеисты, страдающие от алкогольной или наркотической зависимости, а также испытывающие психологические проблемы. Неожиданные новости, но для Бобровского — это отличный шанс снова заявить о себе и достойно ответить критикам.

Илья Самсонов
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Нью-Джерси 58 38 20 81
3 Рейнджерс 58 33 25 75
4 Айлендерс 62 30 32 67
5 Питтсбург 57 27 30 63
6 Вашингтон 60 28 32 62
7 Филадельфия 60 23 37 56
8 Коламбус 58 18 40 41
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2 Торонто 59 36 23 80
3 Тампа-Бэй 57 36 21 76
4 Баффало 57 30 27 64
5 Детройт 57 28 29 64
6 Флорида 61 29 32 64
7 Оттава 57 27 30 58
8 Монреаль 58 25 33 54
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 59 35 24 71
3 Миннесота 59 32 27 70
4 Колорадо 56 32 24 69
5 Нэшвилл 56 28 28 62
6 Сент-Луис 58 26 32 56
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