«Не скажу, что это «горячий старт». Капризов забил 13 голов за 13 матчей и лидирует среди снайперов НХЛ

Российский форвард приближается к 500 очкам за карьеру в лиге.

«Миннесота» победила «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Первой звездой вечера стал экс-капитан «Кэнакс» и защитник «Уайлд» Куинн Хьюз, а Кирилл Капризов и Максим Шабанов тоже оформили по голу и результативной передаче.

НХЛ. Регулярный чемпионат

26 октября, 05:00. Rogers Arena (Ванкувер) Ванкувер Миннесота

Гол плюс передача

Куинн Хьюз впервые приехал в Ванкувер с «Миннесотой» после обмена в декабре 2025 года. Американский защитник провел эмоциональный вечер. Публика встретила бывшего капитана неоднозначно: практически каждое его касание шайбы сопровождалось гулом, но во время специального видеопосвящения в коммерческой паузе часть зрителей аплодировала звезде.

В середине матча Хьюз в большинстве забил третий гол «Миннесоты» и достиг отметки в 500 очков за карьеру. Куинн при участии Шабанова подключил к атаке Юэля Эрикссона Эка и вышел на добивание после проезда за воротами Леэви Мериляйнена. Экс-капитан «Ванкувера» не стал праздновать и почти тут же оказался в объятиях Капризова. В начале третьего периода лидеры «Уайлд» разыграли еще одну результативную атаку. Хьюз передачей через среднюю зону вывел партнера один на один, Капризов проскочил между двух соперников и красиво переиграл вратаря. Только после этого «Кэнакс» пробили Кэлвина Пикара и сократили отставание в счете с 0:4, но не избежали десятого подряд поражения.

«Миннесота» открыла счет матча в конце первого периода в большинстве. Капризов справа выложил шайбу на пятачок, Шабанов отправил ее мимо вратаря. Экс-форвард «Айлендерс» продолжает искать свои шансы в первой спецбригаде и челябинской тройке с Данилой Юровым и Яковом Трениным. В этом сезоне Максим набрал 8 (3+5) очков в 12 играх, Кирилл — 21 (13+8) в 13.

Если Хьюз прошел отметку в 500 очков за карьеру в НХЛ, то Капризов в четырех шагах от такой же. У ведущего форварда «Миннесоты» — 496 (243+253) результативных действий в 410 матчах, у одного из лучших атакующих защитников лиги — 501 (69+432) в 520.

С начала сезона Капризов выдерживает темп в один гол за матч, лидирует в гонке снайперов и цепляется за место в тройке лучших бомбардиров. В списке самых результативных хоккеистов сезона впереди две суперзвезды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (33 очка, 8 голов и 25 передач в 11 играх) и Леон Драйзайтль (23, 12+11 в 11). После очередного дня третью строчку вместе с Кириллом делят лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (21, 7+14 в 12) и защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (21, 7+14 в 11).

На прошлой неделе «Миннесота» открыла пятиматчевую выездную серию игрой с «Эдмонтоном». «Уайлд» затянули «Ойлерз» в дополнительное время и все равно уступили (3:4 ОТ), Капризов отметился голом и результативной передачей, его конкурент в списке снайперов Драйзайтль оформил дубль, а Макдэвид при реализации большинства дважды ассистировал немцу и в овертайме отметился передачей на Бушара.

«Миннесота» после поражения от «Эдмонтона» отправилась в гости к «Калгари» (1:2), провела два матча за два дня с «Сиэтлом» (5:1) и «Ванкувером», а теперь завершит поездку игрой с «Ютой». Лидеры «Уайлд» рассчитывают продлить победную серию команды Джона Хайнса.

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«Способны играть лучше»

Капризов после матча в Ванкувере не стал придавать большое значение лидерству в списке снайперов. Россиянин ответил на вопросы о встрече Хьюза с бывшим клубом и оценил результаты своей команды.

— Вы забиваете по голу за матч — 13 в 13. Когда у вас такое было в последний раз? В детстве? — спросили Капризова.

— Ох, я даже не знаю. Может быть. Думаю, что так.

— Вы забили в похожем стиле в двух матчах подряд. (Вчера против «Сиэтла» открыли счет после выпада «один в ноль» на 26-й секунде.) На этот раз вас здорово вывел Хьюз...

— Да, классный пас.

— Что думаете о том, как Куинн сегодня справился со всем давлением?

— Думаю, он хорошо справился. Считаю, он великолепно отыграл — забил, сделал классную голевую передачу, мы победили. На льду он был везде. Все так же, как и обычно. Может быть, не с самого начала, после нескольких смен в начале матча, но затем играл очень хорошо.

— Можете сказать, как сильно он хотел выиграть сегодня?

— О да. Наверняка. Точно.

— В чем секрет вашего «горячего старта» с таким числом голов? За счет чего вы сохраняете стабильность?

— Даже не знаю. Не скажу, что это «горячий старт». Есть много компонентов, в которых мы можем прибавить. Мы способны играть лучше. Это только начало сезона. Впереди еще много игр. Прошло всего 12-13 матчей или сколько там? Сезон долгий — и нужно быть в форме все это время, продолжать делать все необходимое и играть правильно.

— Шабанов сегодня забил. Как вы оцените его прогресс за все время в команде?

— Да, он сыграл очень хорошо.

— Что вы изменили во втором периоде сегодняшнего матча?

— Думаю, «Ванкувер» весьма агрессивно провел пару минут в начале матча или даже весь первый период. Ребята играли очень хорошо. Защитники соперника агрессивно встречали наши быстрые атаки и все такое. Как мне кажется, мы хорошо отреагировали на это и провели несколько классных розыгрышей. Наши защитники начали подключаться в атаку, стало легче играть.

— И теперь вы постараетесь завершить этот выезд третьей победой...

— Да, начало было не очень, мы потерпели два поражения. Считаю, с «Эдмонтоном» сыграли довольно хорошо, а вот с «Калгари» выглядели не лучшим образом. Сейчас снова побеждаем, так что нужно просто отдохнуть и двигаться дальше, теперь готовиться к «Юте».