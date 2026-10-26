«Не скажу, что это «горячий старт». Капризов забил 13 голов за 13 матчей и лидирует среди снайперов НХЛ
Российский форвард приближается к 500 очкам за карьеру в лиге.
«Миннесота» победила «Ванкувер» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Первой звездой вечера стал экс-капитан «Кэнакс» и защитник «Уайлд» Куинн Хьюз, а Кирилл Капризов и Максим Шабанов тоже оформили по голу и результативной передаче.
Гол плюс передача
Куинн Хьюз впервые приехал в Ванкувер с «Миннесотой» после обмена в декабре 2025 года. Американский защитник провел эмоциональный вечер. Публика встретила бывшего капитана неоднозначно: практически каждое его касание шайбы сопровождалось гулом, но во время специального видеопосвящения в коммерческой паузе часть зрителей аплодировала звезде.
В середине матча Хьюз в большинстве забил третий гол «Миннесоты» и достиг отметки в 500 очков за карьеру. Куинн при участии Шабанова подключил к атаке Юэля Эрикссона Эка и вышел на добивание после проезда за воротами Леэви Мериляйнена. Экс-капитан «Ванкувера» не стал праздновать и почти тут же оказался в объятиях Капризова. В начале третьего периода лидеры «Уайлд» разыграли еще одну результативную атаку. Хьюз передачей через среднюю зону вывел партнера один на один, Капризов проскочил между двух соперников и красиво переиграл вратаря. Только после этого «Кэнакс» пробили Кэлвина Пикара и сократили отставание в счете с 0:4, но не избежали десятого подряд поражения.
«Миннесота» открыла счет матча в конце первого периода в большинстве. Капризов справа выложил шайбу на пятачок, Шабанов отправил ее мимо вратаря. Экс-форвард «Айлендерс» продолжает искать свои шансы в первой спецбригаде и челябинской тройке с Данилой Юровым и Яковом Трениным. В этом сезоне Максим набрал 8 (3+5) очков в 12 играх, Кирилл — 21 (13+8) в 13.
Если Хьюз прошел отметку в 500 очков за карьеру в НХЛ, то Капризов в четырех шагах от такой же. У ведущего форварда «Миннесоты» — 496 (243+253) результативных действий в 410 матчах, у одного из лучших атакующих защитников лиги — 501 (69+432) в 520.
С начала сезона Капризов выдерживает темп в один гол за матч, лидирует в гонке снайперов и цепляется за место в тройке лучших бомбардиров. В списке самых результативных хоккеистов сезона впереди две суперзвезды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (33 очка, 8 голов и 25 передач в 11 играх) и Леон Драйзайтль (23, 12+11 в 11). После очередного дня третью строчку вместе с Кириллом делят лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (21, 7+14 в 12) и защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (21, 7+14 в 11).
На прошлой неделе «Миннесота» открыла пятиматчевую выездную серию игрой с «Эдмонтоном». «Уайлд» затянули «Ойлерз» в дополнительное время и все равно уступили (3:4 ОТ), Капризов отметился голом и результативной передачей, его конкурент в списке снайперов Драйзайтль оформил дубль, а Макдэвид при реализации большинства дважды ассистировал немцу и в овертайме отметился передачей на Бушара.
«Миннесота» после поражения от «Эдмонтона» отправилась в гости к «Калгари» (1:2), провела два матча за два дня с «Сиэтлом» (5:1) и «Ванкувером», а теперь завершит поездку игрой с «Ютой». Лидеры «Уайлд» рассчитывают продлить победную серию команды Джона Хайнса.
«Способны играть лучше»
Капризов после матча в Ванкувере не стал придавать большое значение лидерству в списке снайперов. Россиянин ответил на вопросы о встрече Хьюза с бывшим клубом и оценил результаты своей команды.
— Вы забиваете по голу за матч — 13 в 13. Когда у вас такое было в последний раз? В детстве? — спросили Капризова.
— Ох, я даже не знаю. Может быть. Думаю, что так.
— Вы забили в похожем стиле в двух матчах подряд. (Вчера против «Сиэтла» открыли счет после выпада «один в ноль» на 26-й секунде.) На этот раз вас здорово вывел Хьюз...
— Да, классный пас.
— Что думаете о том, как Куинн сегодня справился со всем давлением?
— Думаю, он хорошо справился. Считаю, он великолепно отыграл — забил, сделал классную голевую передачу, мы победили. На льду он был везде. Все так же, как и обычно. Может быть, не с самого начала, после нескольких смен в начале матча, но затем играл очень хорошо.
— Можете сказать, как сильно он хотел выиграть сегодня?
— О да. Наверняка. Точно.
— В чем секрет вашего «горячего старта» с таким числом голов? За счет чего вы сохраняете стабильность?
— Даже не знаю. Не скажу, что это «горячий старт». Есть много компонентов, в которых мы можем прибавить. Мы способны играть лучше. Это только начало сезона. Впереди еще много игр. Прошло всего 12-13 матчей или сколько там? Сезон долгий — и нужно быть в форме все это время, продолжать делать все необходимое и играть правильно.
— Шабанов сегодня забил. Как вы оцените его прогресс за все время в команде?
— Да, он сыграл очень хорошо.
— Что вы изменили во втором периоде сегодняшнего матча?
— Думаю, «Ванкувер» весьма агрессивно провел пару минут в начале матча или даже весь первый период. Ребята играли очень хорошо. Защитники соперника агрессивно встречали наши быстрые атаки и все такое. Как мне кажется, мы хорошо отреагировали на это и провели несколько классных розыгрышей. Наши защитники начали подключаться в атаку, стало легче играть.
— И теперь вы постараетесь завершить этот выезд третьей победой...
— Да, начало было не очень, мы потерпели два поражения. Считаю, с «Эдмонтоном» сыграли довольно хорошо, а вот с «Калгари» выглядели не лучшим образом. Сейчас снова побеждаем, так что нужно просто отдохнуть и двигаться дальше, теперь готовиться к «Юте».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|10
|4
|22
|2
|Нью-Джерси
|12
|8
|4
|16
|3
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|4
|Айлендерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Вашингтон
|10
|6
|4
|12
|6
|Питтсбург
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|10
|5
|5
|10
|8
|Филадельфия
|14
|3
|11
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|9
|4
|19
|2
|Монреаль
|12
|7
|5
|16
|3
|Оттава
|13
|8
|5
|16
|4
|Флорида
|13
|7
|6
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|15
|7
|Баффало
|12
|5
|7
|13
|8
|Детройт
|12
|5
|7
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|14
|9
|5
|20
|2
|Юта
|13
|8
|5
|16
|3
|Даллас
|12
|7
|5
|15
|4
|Колорадо
|12
|6
|6
|13
|5
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|13
|6
|Сент-Луис
|12
|5
|7
|11
|7
|Виннипег
|12
|4
|8
|11
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|19
|2
|Эдмонтон
|12
|8
|4
|18
|3
|Сиэтл
|12
|7
|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|13
|6
|7
|13
|5
|Анахайм
|12
|5
|7
|11
|6
|Калгари
|11
|5
|6
|10
|7
|Лос-Анджелес
|11
|3
|8
|8
|8
|Ванкувер
|14
|3
|11
|7
|29.10
|02:30
|Вашингтон – Филадельфия
|- : -
|29.10
|03:30
|Эдмонтон – Калгари
|- : -
|29.10
|04:00
|Колорадо – Нью-Джерси
|- : -
|29.10
|05:00
|Сиэтл – Торонто
|- : -