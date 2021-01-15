До Капризова только три россиянина набирали три очка в первом матче в НХЛ. Звездой лиги не стал никто

Вспоминаем, как сложилась их карьера.

Только три россиянина набирали три очка в первом матче НХЛ до Капризова

Кирилл Капризов в своем первом матче в НХЛ сделал то, чего не удалось в свое время осуществить будущим русским звездам — Федорову, Буре, Ковальчуку, Малкину, Овечкину и другим. Новичок «Миннесоты» оказался в более скромной компании, если отталкиваться от достижений российских игроков, также набравших как минимум три очка в своем дебюте. «СЭ» вспоминает о том, как в дальнейшем сложилась судьба этих нападающих в НХЛ.

Kirill Karprizov check list:

? First NHL game

? First NHL goal

? First NHL OT winner

? 3-point night pic.twitter.com/leTixqcVeQ — NHL GIFs (@NHLGIFs) January 15, 2021

Один из величайших нападающих в истории отечественного хоккея. Даже если бы Макаров не добрался до НХЛ, то это нисколько не повлияло бы на его статус. Челябинец-легенда, член Залов славы ИИХФ и НХЛ. Он перебрался в Северную Америку, когда ему исполнился уже 31 год. На тот момент в резюме у Макарова была масса индивидуальных и командных наград в составе сборной СССР и ЦСКА. Техничный край с блестящим катанием с ходу стал ведущим игроком в составе действующего обладателя Кубка Стэнли «Калгари», где тогда были такие яркие фигуры, как Ньювендайк, Гилмор, Флери, Робертс, Макиннис, Сутер. Свои 3 (1+2) очка он набрал в первом матче с «Детройтом», закончившемся победой «Флэймз» с фантастическим по нынешним временам счетом 10:7.

Макаров стал обладателем «Колдер Трофи», набрав 86 (24+62) очка в 80 матчах, и попал в символическую сборную новичков сезона. Майк Модано из «Миннесоты», которому было всего 19, в голосовании уступил великому челябинцу почти в два раза (120 баллов, 12 первых мест против 204, 37 у Макарова). В результате НХЛ приняла решение ограничить возраст игроков, претендующих на звание лучшего новичка, 26 годами на момент старта регулярного чемпионата. Макаров провел в НХЛ шесть с хвостиком сезонов и набрал 384 (134+250) очков в 424 играх. Четыре года в «Калгари». Потом еще два — в «Сан-Хосе», с которым в сезоне-1993/94 сенсационно выбил из плей-офф «Детройт». И четыре матча в «Далласе».

Уроженец Свердловска Бякин до своего приезда в НХЛ поиграл за «Автомобилист», «Спартак», ЦСКА, швейцарский «Рапперсвилль», немецкий «Ландсхут». Когда Илье исполнилось 30 лет, его задрафтовал «Эдмонтон». Руководство канадской команды, которая сдала после схода со сцены знаменитой династии во главе с Уэйном Гретцки, обратило внимание на уральца благодаря его игре на международном уровне. Защитник Бякин в составе сборных СССР и России завоевал золотые медали Олимпиады-1988, Игр доброй воли-1990, чемпионатов мира — 1989, 1990, 1993. Периодически его ставили нападающим, учитывая умение подключаться вперед и здорово работать с шайбой. Пожалуй, Бякина нельзя было назвать звездой первой величины, но одним из лучших универсалов своего времени — точно.

Он начал сезон-1993/94 в АХЛ, где выступал за «Кейп Бретон». «Эдмонтон» провально начал чемпионат, поэтому уже в ноябре россиянина вызвали в основной состав. Бякин набрал 3 (1+2) очка в гостевом матче с «Сент-Луисом» (5:6 ОТ) и закрепился в команде. Для дебюта в 30 лет в команде-аутсайдере у него были приличные показатели. В «Ойлерс» он набрал 28 (8+20) очков в 44 играх. В межсезонье защитник по настоянию агента ушел в «Сан-Хосе», и в Калифорнии дела пошли наперекосяк. Возможно, при другом стечении обстоятельств он бы еще использовал шанс закрепиться в НХЛ. Но из-за локаута Бякин провел несколько встреч на родине за «Автомобилист», получив тяжелую травму в столкновении с форвардом «Трактора» Лазаревым. Операция по удалению почки была отменена в последний момент. Дальше было тяжелое восстановление и не сложившаяся на этом фоне карьера в «Шаркс». Говорят, играть в НХЛ ему запретили врачи, опасавшиеся последствий для здоровья хоккеиста. Но в СМИ тех времен можно отыскать и сомнительную историю с вождением автомобиля в нетрезвом виде с последующим попаданием в полицию.

Бякин закончил игровую карьеру только в 40 лет, засветившись в Швеции («Мальмё»), ИХЛ («Вегас», «Сан-Антонио»), ряде российских клубов («Спартак», «Лада», «Авангард») и минской «Юности». Затем перешел на тренерскую работу, отметившись в ЦСКА, «Крыльях Советов» и «Автомобилисте». Но после ухода с поста главного тренера екатеринбургского клуба в ноябре 2011-го ведет размеренную жизнь хоккейного пенсионера, поигрывая за ветеранов и занимая пост в Ночной хоккейной лиге.

Чистов был выбран под пятым номером на драфте-2001 «Анахаймом», получив из-за габаритов, техники, катания и манеры игры сравнение с тогдашним лидером «Майти Дакс» Карией. До НХЛ челябинец добрался в 19 лет, став предварительно невольным участником скандала. Генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин, не желая отпускать его, Свитова и Кольцова в Северную Америку, всех троих как военнослужащих отправил в фарм-клуб «Авангард-ВДВ». Тут подсуетился ХК ЦСКА. Там действовали строго армейскими методами и забрали игроков под свое крыло. Скандальное разбирательство привело к тому, что хоккеисты вернулись в Омск. Свитов и Чистов обратились в Хамовнический районный суд Москвы, потребовав в заявлениях расторгнуть контракты с «Авангардом», действовавшие до 2005 года. В конце сезона они были признаны недействительными в связи с призывом игроков на военную службу. Летом 2002 года оба уехали в НХЛ, несмотря на свой действующий статус солдат армии РФ.

В сильнейшей лиге мира старт у Чистова в ультраоборонительной команде, какой был «Анахайм» при Майке Бэбкоке, вышел блестящим. В первой же игре с очень солидным и в те годы «Сент-Луисом» в гостях молодой россиянин, выходивший в тройке с соотечественником Смирновым и чуть более опытным канадцем Макдональдом, набрал сразу 4 (1+3) очка, проведя на льду менее 13 минут. «Майти Дакс» одержали волевую победу в гостях (4:3). Результативнее Чистова из всех русских игроков за всю историю лиги никто не начинал. Челябинец провел хороший сезон (30 очков в регулярке и 6 — в плей-офф). «Анахайм» добрался до финала Кубка Стэнли, где в седьмой игре уступил «Нью-Джерси».

Яркий старт не помог форварду сделать солидную карьеру в НХЛ. Он так и не сработался с Бэбкоком, после второго сезона осел в фарм-клубе и затем вернулся на родину, подписав контракт с «Магниткой». Вторая попытка закрепиться в НХЛ уже в сезоне-2006/07 в «Бостоне» тоже не задалась: 13 очков в 60 матчах. После этого Чистов окончательно вернулся в Россию, неплохо поиграв в нескольких клубах («Салават Юлаев», «Металлург-Мг», «Трактор», «Локомотив»), и закончил карьеру в ВХЛ почти два года назад в «Ладе».

Хорошая, пусть и недолгая, карьера в НХЛ была только у Макарова, а вот Бякину и Чистову стартовые успехи никак не помогли. У Капризова должно быть совершенно по-другому: в «Миннесоте» он уже играет очень много и ведет команду за собой.