Обозреватель «СЭ» поговорил о Кирилле с тренером Джоном Хайнсом, знаменитым вратарем Марком-Андре Флери и журналистом The Athletic Майком Руссо.

Главный тренер: «Капризов во всем стремится быть лучшим»

Джон Хайнс, возглавивший «Миннесоту» после провального начала прошлого сезона его предшественником Дином Эвасоном, раньше тренировал «Нью-Джерси» и «Нэшвилл». Репутацией тренера-творца, поощряющего у своей команды «лихую музыку атаки», он не обладает. Так сотрудничество с партнером Кирилла Капризова по первому звену сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане Никитой Гусевым в «Дэвилз» у него не сложилось, да и вообще хоккей он предпочитает достаточно сдержанный и в первую очередь надежный.

Но с Капризовым у него все — по крайней мере пока — складывается прекрасно. После неудачной первой части прошлой регулярки и травмы, из-за которой новокузнечанин пропустил около месяца, Кирилл выдал мощнейшую вторую половину — и это явно произошло после того, как тренер его получше узнал. В январе, когда спурт форварда только начинался, Хайнс говорил мне: «При огромном атакующем таланте и высочайшем хоккейном IQ в нем заложен огромный дух борьбы». А в одном из недавних интервью североамериканским СМИ он отметил, что Капризов всегда улыбается, у него прекрасный характер, который всегда настраивает команду на позитивный лад. Не о каждом из топов, которые часто по натуре своей бывают эгоистами, такое можно сказать, правда?

О Капризове-человеке мне удалось переброситься несколькими фразами также с легендарным голкипером Марком-Андре Флери. Но сперва я попросил многолетнего партнера Евгения Малкина по «Питтсбургу» высказаться о недавно отпразднованных Джино 500-м голе и 800-й голевой передаче.

— Люблю Джи! Такой интересный и веселый парень! Обожает смеяться и всегда умел заставить меня хохотать вместе с ним. А о его большом таланте и говорить лишний раз не надо. Что он только не делает своей длинной клюшкой! Как бросает с кистей! И пусть он не самый силовой игрок в лиге, ты попробуй еще отбери шайбу у него в углу площадки. Мы провели великолепное время вместе в команде.

Игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов (№ 97), Марк-Андре Флери (№ 29) и их партнеры по команде Брок Фабер (№ 7) и Юнас Бродин. Фото Getty Images

— Похожи ли они в чем-то с российской звездой вашей нынешней команды Кириллом Капризовым? Пусть один — рослый центр, а другой — крепко сбитый, но невысокий край.

— Кстати, да! Они оба обожают хоккей и получают от него удовольствие. И Джино, и Кирилл — смешливые, заражают своим смехом партнеров по команде. И их любят в раздевалке!

В последних пяти матчах Капризов не набирает меньше двух очков за игру, а всего за восемь стартовых встреч регулярного чемпионата он набрал 15 (4+11) очков. И это в субботу уже после игры из ассистентского хет-трика с «Филадельфией» у него изъяли третью передачу, иначе он лидировал бы в списке бомбардиров сольно. И показатель полезности «плюс 6» радует — впрочем, несмотря на выступления за среднюю команду, он был и остается в плюсах на протяжении всей карьеры в НХЛ. Да, эти показатели менялись от «плюс 27» в сезоне-2021/22 до «плюс четырех» в следующем, но в ноль и в минус по итогам чемпионата он не уходил никогда.

Начало этого сезона получилось мощным — и, помимо самого Кирилла, разговор с которым уже был опубликован в «СЭ», я решил сперва обсудить его с главным тренером «Дикарей». Строгий с виду Хайнс отреагировал доброжелательно:

— Кирилл начал сезон хорошо, что и он хотел сделать, и мы хотели его таким видеть. Когда он приехал из России на тренинг-кемп, то был предельно сфокусирован и находился в очень хорошем физическом состоянии. Тренировался жестко, проделал очень большую работу не только во время самого лагеря, но и до него. Видно было, что он хорошо готовился сам, чтобы начать сезон без раскачки.

— Как у вас с ним контакт, как у тренера с игроком?

— Он — элитный хоккеист лиги, один из лучших в НХЛ. В то же время он очень, я бы сказал, тренируемый — слушает и делает то, что от него требуют. У него и масса других качеств — работает всегда на полную, никогда не сдается, стабилен. Капризов — лидер нашей команды. Мне как тренеру прекрасно иметь такого элитного игрока с таким элитным драйвом, который всегда стремится быть лучшим. Во всем — фитнесе, стиле жизни, тренировочных привычках, выполнении тренерских заданий, стабильности в игре. У него очень высокий уровень во всем!

— Может ли он в будущем стать капитаном «Миннесоты»?

— Да, он растет в этом направлении. Сейчас он носит свитер с буквой «А» — и прогрессирует в коммуникации с тренерским штабом, с прессой, с партнерами по команде. Если в его лидерстве на льду, умении вести за собой собственным примером и раньше не было никаких сомнений, и это — капитанский калибр, то теперь он определенно растет и в общении.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Фото Getty Images

Журналист The Athletic: «Его английский стал безупречен, партнеры его обожают, а с Зуккарелло они близкие друзья»

Взгляд журналиста, постоянно работающего с командой, тоже очень важен. Тем более если речь идет об авторе топового издания — такого как The Athletic. С Майком Руссо (жаль, не спросил о корнях его фамилии) мы говорили в перерыве матча «Флорида» — «Миннесота» в ложе прессы Amerant Bank Arena, и от него читатели «СЭ» узнают о Капризове много интересных вещей.

— Как человек, имеющий возможность наблюдать за развитием карьеры Кирилла изо дня в день, какие изменения в нем видите?

— Думаю, он превращается в лидера. Мы всегда знали, насколько прекрасен он как игрок — Капризов стал суперзвездой с момента гола в овертайме в первом же матче в лиге. Но что мы видим сейчас? Его английский стал безупречным, он постоянно общается с пишущими журналистами и выступает на телевидении.

Партнеры по команде обожают его. Раньше он знал, что он должен быть лидером на площадке, теперь же одноклубники и в раздевалке смотрят на него как на фигуру капитанского типа. В этом сезоне он приехал в тренировочный лагерь в невероятной форме. Кирилл понимает, как он хорош для этой лиги, и он должен быть абсолютной звездой в ней еще много-много лет.

— Джон Хайнс однажды сказал, что Капризов все время улыбается и передает это лучезарное состояние всей раздевалке. У вас то же ощущение?

— Он таким был всегда, даже с первого дня в команде. Но сейчас он полностью осознает, насколько он хорош как игрок, и комфортно чувствует себя в этой команде, с этими одноклубниками, которые к нему так относятся. У него потрясающие отношения с Зуккарелло. Сейчас важнейшая вещь для «Уайлд» — найти пути, чтобы убедить его подписать новый многолетний контракт с клубом. И тогда он точно здесь будет улыбаться!

— Об этом в том числе хотел спросить.

— Оффер на 13 миллионов долларов в год он в следующем году здесь получит легко. Летом за год до конца контракта только «Миннесота» может предложить ему восьмилетнее соглашение. Конечно, он знает, что еще год спустя его захотят и многие другие клубы, но «Уайлд» должны показать, как сильно они желают, чтобы Кирилл остался здесь на много лет.

— Читал, что владелец «Миннесоты» Крэйг Леопольд заявил: кто бы сколько Капризову ни дал, он даст больше.

— Да. Правда, на это влияет и то, что только «Уайлд» может предложить ему восьмилетний контракт, тогда как другие клубы — максимум семилетний. Но Кирилл Капризов будет иметь право назвать свою цену. В этой организации никогда не было суперзвезд. Может, еще Мариан Габорик — но он второй, а Кирилл, без сомнений, лучший игрок в истории клуба. И «Дикари» не могут позволить себе его потерять. Эти болельщики столько лет ждали хоккеиста подобного калибра, что слова владельца клуба адресованы не только Кириллу, но и 31 клубу НХЛ, и они означают: «Не смейте! Это наш парень!»

— Вы абсолютно уверены, что Капризов останется в «Миннесоте»?

— Нет. Думаю, тут все будет зависеть от него. Он знает, что получит большие деньги в любом случае. Мне кажется, он любит «Миннесоту». Но также мне кажется, что для 27-летнего парня, который выигрывал и чемпионат КХЛ, и Олимпиаду, самая большая мотивация — побеждать. Он не из тех парней, которые провели в лиге четыре-пять лет, и им все еще 22-23 года. Ему 27, и часы тикают. Он хочет поднять над головой кубок. И если он решит подписывать с «Миннесотой», то должен знать, что у клуба есть способность его выиграть.

Игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов (слева) и Матс Зуккарелло. Фото Getty Images

«С Зуккарелло они стали лучшими друзьями»

— Прошлый сезон разделился для Кирилла на две примерно равные и очень разные части — плохую первую и блестящую вторую. Как вы можете объяснить то, что было вначале и что потом изменилось? — продолжаем разговор с Майком Руссо.

— Не знаю, что с ним было в первой части сезона и связано ли это со сложной ситуацией предыдущим летом, в которой он оказался в России, с тем, как он оттуда выбирался. Думаю, в какой-то мере то, через что он прошел, повлияло на его игру. Но Кирилл всегда говорит, что он медленно вкатывается в сезон. Хотя в этом сезоне приехал в сказочном состоянии!

Пусть он сейчас не забивает много голов, но с такой игрой он будет их забивать! И это состояние у него с самого начала этого года, если вспомнить, сколько он забил с середины января и до конца регулярного чемпионата (за три месяца — 33 гола. - Прим. И.Р.). Это изумительно, если вспомнить, какой показатель по голам у него был на начало 2024-го.

Есть полное ощущение, что с момента прихода Джона Хайнса они сразу же нашли контакт, и это дало плоды. Вначале тренер поставил Кирилла с Эрикссоном-Эком и Болди, и это сработало хорошо. Но я люблю, когда он играет вместе с Зуккарелло, с которым у них классное взаимопонимание и на льду, и вне его.

— Капризов даже в Норвегию этим летом летал к нему на благотворительный матч по удивительному маршруту — Москва — Стамбул — Гетеборг и далее в Лиллехаммер.

— Последняя часть этого маршрута — на вертолете! Вся эта история показывает, насколько он обожает Зуккарелло. С того момента, как Матс перешел в «Миннесоту», он стал для Кирилла ментором, они регулярно бывают друг у друга дома. Для меня присутствие Зуккарелло — это лучшее, что могло произойти с «Уайлд». Потому что они стали лучшими друзьями, и это важно, что у Капризова в команде появился такой человек!

То, что они играют в одном звене, приятно им обоим, но особенно хорошо для Матса. Если посмотреть на статистику прошлого сезона, когда их разделили по разным звеньям, то она просела. Но теперь они снова выходят вместе — и делают это так, будто показывают, как скучали по игре друг с другом!