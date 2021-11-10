Лучший канадский вратарь признался в проблемах с наркотиками. Когда он вернется на лед и сыграет ли на Олимпиаде?

Кэри Прайс прошел программу помощи игрокам НХЛ.

Перед стартом олимпийского сезона «Монреаль» и сборная Канады потеряли основного вратаря Кэри Прайса. В прошлом плей-офф он героически дотащил «Канадиенс» до финала с «Тампой» и претендовал на «Конн Смайт Трофи» — приз самого ценного игрока Кубка Стэнли. Почетный трофей заслуженно вручили Андрею Василевскому, а Прайс вместе с «Монреалем» взял у «Лайтнинг» только один матч. Тем не менее подвиги Кэри в воротах вселяли оптимизм перед Олимпиадой в Пекине. С поймавшим кураж голкипером на Играх-2022 шансы соперников «Кленовых» на успех значительно бы сократились.

Канадские болельщики насторожились, когда 7 октября Прайс взял отгул из «Монреаля», чтобы обратиться в программу помощи игрокам НХЛ. Почему Кэри потребовалась поддержка специалистов, оставалось загадкой. Генменеджер «Канадиенс» Марк Бержевен говорил, что голкипер выбыл минимум на 30 дней, но точного срока возвращения никто не называл. Как и причин, из-за которых он обратился в программу.

2 ноября «Монреаль» анонсировал, что в клубе ждут возвращения Прайса к концу недели. Кэри присоединился к команде, но главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм отметил, что голкиперу требуется время, чтобы набрать форму. Пока он не готов играть.

— Он хочет вернуться и играть, но ему надо поработать. Мы говорим о травме, о том, что он должен набрать форму. Ему нужно сделать еще немало шагов, но он хочет играть, хочет быть частью нашей команды. Хочет помогать, — сказал Дюшарм.

Кэри Прайс. Фото Getty Images

Сегодня сам Прайс раскрыл подробности таинственной истории. Кэри признался, что обращался в программу помощи из-за употребления психоактивных веществ и необходимости лечения от наркозависимости.

— За последние нескольких лет я позволил себе оказаться в таких темных местах, что был не в состоянии самостоятельно выбраться оттуда. В прошлом месяце я принял решение поступить в стационар для лечения от наркозависимости. Ситуация достигла такой точки, что я был вынужден в первую очередь позаботиться о своем здоровье и моей семье, — написал Прайс в Instagram.

Прайс рассказал, что в течение многих лет не обращал внимания на собственное психологическое состояние. После курса лечения Кэри требуется время на восстановление. Этим объясняется неопределенность его срока возвращения на лед. Не забывайте, что в конце июля голкиперу прооперировали колено — и реабилитация заняла около 10-12 недель.

Как быстро Кэри придет в себя, неизвестно. «Канадиенс» без основного вратаря справляются с его сменщиками — Джейком Алленом и Самуэлем Монтембо. Оба голкипера не впечатляют надежностью, и «Монреаль» прямо сейчас — самая пропускающая команда «Востока». У Аллена, который проводит больше матчей, статистика чуть лучше, но и он отражает только 90,1 процента бросков.

Статистика вратарей «Монреаля» на старте сезона-2021/22.

Прайс оказался в числе тех, кто связался с запрещенными веществами, но смог не только вернуться на правильный путь, но и публично рассказать о проблеме. Благородный поступок, заслуживающий уважения, а не порицания. Не каждый человек переборет себя и приоткроет личный шкаф со скелетами. Клуб и НХЛ поддержали попавшего в тяжелую ситуацию вратаря — и хочется верить, что все трудности остались в прошлом.

В августе Прайсу исполнилось 34 года. Его контракт с «Монреалем», кэпхит по которому составляет 10,5 миллиона долларов, истекает после сезона-2025/26. Кэри выиграл «Везину», «Харт Трофи», золото Олимпиады и Кубка мира, но останавливаться на достигнутом не собирается. Вратарь пропустил тренировочный лагерь, перенес операцию и лечится от наркозависимости. Только 9 ноября он вернулся к занятиям с командой, но форсировать его возвращение «Канадиенс» не намерены. Ситуация с Прайсом заставит серьезно задуматься не только «Монреаль», но и сборную Канады. Восстановится ли основной голкипер «Кленовых» на сто процентов до Олимпиады — большой вопрос.