«Каролина» все-таки подписала контракт с Никишиным. Но дадут ли ему сыграть уже в этом плей-офф НХЛ?
Эпопея с контрактом Александра Никишина и «Каролины» официально завершена. НХЛ зарегистрировала соглашение экс-защитника СКА с «Харрикейнз». Теперь россиянин может дебютировать хоть в ближайшем матче серии с «Нью-Джерси».
Но не будем торопить события. Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор — приверженец стабильности и системного подхода, особенно это касается пар защитников. Они давно сформированы и едва ли требуют экстренных корректировок в разгар плей-офф. Зайти в основу Александру могут помочь травмы конкурентов либо снисхождение тренера, который решится на перестановки в обороне.
«Каролина» по неведомым причинам промедлила с регистрацией контракта Никишина и только навредила сама себе в имиджевом смысле. Изначально казалось, что «Харрикейнз» попросту не хотели, чтобы Александр сжег год соглашения ради пары матчей в фарм-клубе и туманных перспектив выйти в Кубке Стэнли. Почему — объяснение выше.
Финансовый мотив понятен. Держа в уме потолок зарплат, клуб заинтересован, чтобы Александр на год дольше отыграл на контракте новичка. А теперь новое соглашение предстоит подписывать уже после сезона-2025/26. При этом после завершения плей-офф КХЛ Никишин отправился в расположение «Каролины», получив рабочую визу, познакомился с тренером и уже был на льду с командой. Но без официального контракта!
Пока с регистрацией соглашения взяли паузу, в России резко высказывался агент защитника Александр Черных. Он назвал «Каролину» одной из самых сложных команд с точки зрения работы руководства, а еще заявил, что действия клуба не поддаются здравому смыслу. Вряд ли давление из России повлияло на офис «Харрикейнз». Никишин — большая звезда для КХЛ, но не настолько влиятельный и статусный игрок, чтобы разжигать конфликт из-за задержки по контракту. Вся эта история не красит менеджмент «Каролины» и может аукнуться в будущем. Скоро Эрику Тулски предстоит обсуждать с Александром новое соглашение. Авторитет генерального менеджера в глазах игрока и агента, вероятно, испорчен.
Благо ситуация разрешилась в пользу защитника. Никишин сожжет год контракта новичка, а при удачном раскладе успеет дебютировать в плей-офф. Если закрыть глаза на принципы Бриндамора, то Александр объективно не помешал бы обороне «Каролины».
В паре c Джейкобом Слэвиным заигран ветеран Брент Бернс, который в силу возраста серьезно сдал и допускает много помарок в своей зоне. На его фоне Никишин без североамериканского опыта смотрелся бы надежнее или как минимум не хуже. Возможно, Род Бриндамор осознает это в будущем, если серия с «Нью-Джерси» не уйдет на 2-2. В пятом матче, ведя 3-1, можно с легкостью проверить новичка из КХЛ, который не должен сильно растерять игровой тонус.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
|2 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|2 - 1
|
Тампа-Бэй - Флорида
|1 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|26.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|6 : 3
|26.04
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|3 : 2 ОТ
|26.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|7 : 4
|26.04
|20:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 5
|26.04
|23:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -