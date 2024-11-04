34 гола до Гретцки! Овечкин снова забил, но Орлов ответил дублем — и «Вашингтон» проиграл
Яркий старт «Каролины» не давал свободы «Кэпс»: в первые десять минут Александра Овечкина на было видно на льду — «Харрикейнз» перекрывали любую попытку атаки. И совершенно закономерно счет открыли именно хозяева. С большим знаком плюс получился матч для Дмитрия Орлова матч. Защитник никогда не забивал много, да и этот сезон до этой игры был не особо результативным — всего 4 (1+3) очка.
Но в дни матчей против бывшей команды Орлов иногда перерождается в голеадора. Вряд ли дело в спортивной злости — как истинный джентльмен, Дмитрий голы в ворота «Кэпиталз» не празднует. Ничего не поменялось и в этом матче. Разве что сама шайба Орлова получилась красивой. Как заправский снайпер, он из левого круга вбрасывания кистевым броском вогнал шайбу под перекладину.
Подставили «Каролину», удалившись одновременно в конце периода, Шейн Гостисбеер и Мартин Нечас. «Кэпс» в большинстве посредственны, но игра «пять на три» стала подарком. Может, старт получился не очень качественным, но забил-таки Овечкин — привычным щелчком из офиса.
Александр не уходит со льда без голов уже четыре матча подряд. Это 33-я подобная серия россиянина — второй показатель в истории НХЛ. Рекорд пока у Марио Лемье — у него 34. И столько голов теперь Овечкину осталось до Уэйна Гретцки. Сегодняшняя шайба стала 860-й в НХЛ.
Через 30 секунд «Кэпиталз» смогли выйти вперед. «Каролина», весь период вытворявшая в зоне гостей любые комбинации и репризы, попалась на неудачной попытке вывести шайбу из зоны и ошибке Кочеткова — и за десять секунд до конца периода отличился Брэндон Духайм. Однако на старте второго отрезка «Харрикейнз» вернулись в игру благодаря сравнявшему счет Мартину Нечасу. И еще через три минут вернули себе преимущество. В этот момент вновь забил Дмитрий Орлов — на этот раз из правого круга вбрасывания. Дубль при игре в равных составах — отличный результат для защитника.
Не так везло в атаке Андрею Свечникову — он числе самых бросающих в команде (5 попаданий в створ), но в ворота шайба не шла. Однако в концовке он получил награду за старание. «Кэпиталз», которые все еще проигрывали 2:3, сняли вратаря и отправились на финальный штурм. И в один из раскатов шайбу перехватил выскочивший на смену Свечников, отправив ее в пустые ворота и поставив точку в матче. «Каролина» продлила победную серию до шести матчей и догнала «Вашингтон» по очкам (16), при этом имея игру в запасе.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Каролина
|10
|8
|2
|16
|3
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|4
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|5
|Коламбус
|11
|5
|6
|11
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|11
|7
|Айлендерс
|12
|4
|8
|10
|8
|Филадельфия
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|14
|3
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|4
|Бостон
|13
|6
|7
|13
|5
|Оттава
|11
|6
|5
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|12
|4
|8
|9
|8
|Монреаль
|12
|4
|8
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|11
|1
|22
|2
|Миннесота
|11
|8
|3
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|7
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|13
|5
|8
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|4.11
|01:00
|
Каролина – Вашингтон
|4 : 2
|4.11
|01:00
|
Бостон – Сиэтл
|2 : 0
|4.11
|02:00
|
Миннесота – Торонто
|2 : 1 ОТ
|4.11
|04:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|4.11
|04:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -