Овечкин неудержим! Забил в третьем матче подряд, наплевав на свист трибун
«Каролина» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Джарвис — 9 (Лоренц), 5:17 — 1:0. Кузнецов — 21, 7:32 — 1:1. Карлсон — 11 (Макмайкл, Хэтэуэй), 10:45 — 1:2. Трочек — 17 (Бир), 27:06 — 2:2. Джарвис — 10 (Стаал, Свечников), 39:47 — 3:2. Овечкин — 39 (бол., Бэкстрем), 54:56 — 3:3.
Победный буллит: Овечкин.
Вратари: Раанта — Самсонов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 20 (6+6+7+1) — 40 (14+8+14+4).
Наши: Свечников (20.17/4/0) — Кузнецов (22.29/4/-1), Овечкин (20.43/2/-1), Орлов (22.09/4/-3).
19 марта. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
Кажется, побитый в матче с «Айлендерс» рекорд Яромира Ягра настолько раззадорил Александра Овечкин, что он поставил себе четкую цель — низложить достижение не менее легендарного канадца Горди Хоу уже до конца этой регулярки. Реально ли это — большой вопрос. Однако сейчас он, несмотря на все давление из-за взглядов на политическую ситуацию, делает все, чтобы поскорее забраться на вторую строчку в списке лучших снайперов НХЛ всех времен и народов.
«Я не думаю, что вопрос в том, побьет ли Ови мой рекорд. Вопрос в том, когда это случится. И это здорово для хоккея. Знаете, что? Алекс — замечательный молодой человек. Мы хорошие друзья. Эй, слушайте, если он побьёт рекорд, надеюсь, что я буду там, чтобы пожать ему руку», — рассыпался в комплиментах русской звезде Уэйн Гретцки пару дней назад.
Овечкину действительно все равно на все разговоры вокруг него — давления он будто не ощущает. Вот и сегодня 8-й номер «Вашингтона» в гостевом матче с «Каролиной» решил не останавливаться и забросил свою 769-ю шайбу в НХЛ, а в довесок ко всему принес своей команде важную победу над первой командой Восточной конференции.
Время Ови наступило за пять минут до конца третьего периода, когда «Вашингтон» горел в одну шайбу и получил прекрасный шанс сравнять в большинстве. Выигранное вбрасывание — мгновенный кистевой в дальний угол — и на реализацию лишнего гостям понадобилось всего 3 секунды. Да, кто-то скажет, что лидер команды Питера Лавиолетта до сих пор выезжает на своем броске. Но кому в «Вашингтоне» это интересно, когда шайба с его крюка стабильно залетает в чужие ворота?
Впрочем, героем встречи стал и Евгений Кузнецов, воспрявший духом после хет-трика в ворота «Ванкувера» и набравший очки в восьмом матче подряд. Именно он сравнял счет в начале первого периода и не дал «Вашингтону» забуксовать на старте.
Причем его шайба получилась воистину роскошной. Пока режиссер трансляции показывал, как на капитана «Столичных» после силового приема бычит швейцарец Нино Нидерайтер, 92-й номер с острейшего угла уложил шайбу прямо в дальнюю девятку ворот Антти Раанты. И, похоже, его партнеры так увлеклись русско-швейцарской разборкой в углу, что не сразу оценили шедевр от Кузи. Мгновенная вендетта за друга!
После стычки с Нидерайтером Овечкин просто не мог на все оставшееся время не стать персоной нон-грата для болельщиков «Каролины», которые начинали освистывать россиянина каждый раз, когда он прикасался к шайбе. Однако, как говорят в Вашингтоне, «Russian Machine Never Brakes». Свист и уханье не смутили Легендарную восьмерку даже во время буллита, в итоге ставшего победным. А после того, как шайба оказалась в сетке и на лед высыпали игроки «Кэпиталз», он издевательски передал привет трибунам.
Мог ли очередной матч Овечкина не закончиться очередным рекордом? Вопрос, уже давно ставший риторическим. Победный буллит, разумеется, в статистику не пойдет, а вот гол в большинстве позволил Александру обогнать в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен канадца Люка Робитайла (1394 очка) и выйти на чистое 22-е место. Теперь следующая цель великого снайпера — финн Яри Курри, насобиравший 1398 очков в 1251 матче.
Ну и по традиции: до Горди Хоу — всего 32 шайбы!
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|41
|20
|88
|2
|Питтсбург
|62
|37
|25
|83
|3
|Рейнджерс
|61
|38
|23
|81
|4
|Вашингтон
|63
|35
|28
|80
|5
|Коламбус
|62
|31
|31
|65
|6
|Айлендерс
|58
|25
|33
|59
|7
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|8
|Филадельфия
|61
|19
|42
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|61
|41
|20
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|61
|39
|22
|83
|4
|Бостон
|62
|38
|24
|81
|5
|Детройт
|61
|25
|36
|57
|6
|Баффало
|62
|21
|41
|50
|7
|Оттава
|61
|22
|39
|49
|8
|Монреаль
|61
|16
|45
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|60
|34
|26
|77
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|61
|35
|26
|74
|5
|Даллас
|59
|33
|26
|69
|6
|Виннипег
|62
|28
|34
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|61
|37
|24
|82
|2
|Лос-Анджелес
|63
|34
|29
|76
|3
|Эдмонтон
|61
|34
|27
|72
|4
|Вегас
|63
|33
|30
|70
|5
|Ванкувер
|62
|30
|32
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|60
|26
|34
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|19.03
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|3 : 4 Б
|19.03
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|3 : 1
|19.03
|03:00
|
Виннипег – Бостон
|2 : 4
|19.03
|04:00
|
Калгари – Баффало
|0 : 1 ОТ
|19.03
|05:00
|
Анахайм – Флорида
|- : -
|19.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|19.03
|21:00
|
Айлендерс – Даллас
|- : -
|19.03
|21:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|19.03
|22:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|- : -
|19.03
|23:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|19.03
|23:59
|
Аризона – Питтсбург
|- : -
|19.03
|23:59
|
Коламбус – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|87
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|84
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|61
|84
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|61
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|40
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|48
|2.04
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|40
|2.07
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.09