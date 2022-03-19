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Сегодня, 07:20

Овечкин неудержим! Забил в третьем матче подряд, наплевав на свист трибун

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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19 марта. «Каролина» — «Вашингтон» — 3:4 Б.
Фото nhl.com
А потом принес победу в серии буллитов.

«Каролина» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Джарвис — 9 (Лоренц), 5:17 — 1:0. Кузнецов — 21, 7:32 — 1:1. Карлсон — 11 (Макмайкл, Хэтэуэй), 10:45 — 1:2. Трочек — 17 (Бир), 27:06 — 2:2. Джарвис — 10 (Стаал, Свечников), 39:47 — 3:2. Овечкин — 39 (бол., Бэкстрем), 54:56 — 3:3.
Победный буллит: Овечкин.
Вратари: Раанта — Самсонов.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 20 (6+6+7+1) — 40 (14+8+14+4).
Наши: Свечников (20.17/4/0) — Кузнецов (22.29/4/-1), Овечкин (20.43/2/-1), Орлов (22.09/4/-3).
19 марта. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

Кажется, побитый в матче с «Айлендерс» рекорд Яромира Ягра настолько раззадорил Александра Овечкин, что он поставил себе четкую цель — низложить достижение не менее легендарного канадца Горди Хоу уже до конца этой регулярки. Реально ли это — большой вопрос. Однако сейчас он, несмотря на все давление из-за взглядов на политическую ситуацию, делает все, чтобы поскорее забраться на вторую строчку в списке лучших снайперов НХЛ всех времен и народов.

«Я не думаю, что вопрос в том, побьет ли Ови мой рекорд. Вопрос в том, когда это случится. И это здорово для хоккея. Знаете, что? Алекс — замечательный молодой человек. Мы хорошие друзья. Эй, слушайте, если он побьёт рекорд, надеюсь, что я буду там, чтобы пожать ему руку», — рассыпался в комплиментах русской звезде Уэйн Гретцки пару дней назад.

Овечкину действительно все равно на все разговоры вокруг него — давления он будто не ощущает. Вот и сегодня 8-й номер «Вашингтона» в гостевом матче с «Каролиной» решил не останавливаться и забросил свою 769-ю шайбу в НХЛ, а в довесок ко всему принес своей команде важную победу над первой командой Восточной конференции.

Время Ови наступило за пять минут до конца третьего периода, когда «Вашингтон» горел в одну шайбу и получил прекрасный шанс сравнять в большинстве. Выигранное вбрасывание — мгновенный кистевой в дальний угол — и на реализацию лишнего гостям понадобилось всего 3 секунды. Да, кто-то скажет, что лидер команды Питера Лавиолетта до сих пор выезжает на своем броске. Но кому в «Вашингтоне» это интересно, когда шайба с его крюка стабильно залетает в чужие ворота?

Впрочем, героем встречи стал и Евгений Кузнецов, воспрявший духом после хет-трика в ворота «Ванкувера» и набравший очки в восьмом матче подряд. Именно он сравнял счет в начале первого периода и не дал «Вашингтону» забуксовать на старте.

Причем его шайба получилась воистину роскошной. Пока режиссер трансляции показывал, как на капитана «Столичных» после силового приема бычит швейцарец Нино Нидерайтер, 92-й номер с острейшего угла уложил шайбу прямо в дальнюю девятку ворот Антти Раанты. И, похоже, его партнеры так увлеклись русско-швейцарской разборкой в углу, что не сразу оценили шедевр от Кузи. Мгновенная вендетта за друга!

После стычки с Нидерайтером Овечкин просто не мог на все оставшееся время не стать персоной нон-грата для болельщиков «Каролины», которые начинали освистывать россиянина каждый раз, когда он прикасался к шайбе. Однако, как говорят в Вашингтоне, «Russian Machine Never Brakes». Свист и уханье не смутили Легендарную восьмерку даже во время буллита, в итоге ставшего победным. А после того, как шайба оказалась в сетке и на лед высыпали игроки «Кэпиталз», он издевательски передал привет трибунам.

Мог ли очередной матч Овечкина не закончиться очередным рекордом? Вопрос, уже давно ставший риторическим. Победный буллит, разумеется, в статистику не пойдет, а вот гол в большинстве позволил Александру обогнать в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен канадца Люка Робитайла (1394 очка) и выйти на чистое 22-е место. Теперь следующая цель великого снайпера — финн Яри Курри, насобиравший 1398 очков в 1251 матче.

Ну и по традиции: до Горди Хоу — всего 32 шайбы!

Александр Овечкин
Андрей Свечников
Евгений Кузнецов (хоккей)
Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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1 Каролина 61 41 20 88
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 63 35 28 80
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Нью-Джерси 61 22 39 49
8 Филадельфия 61 19 42 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 61 41 20 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 62 38 24 81
5 Детройт 61 25 36 57
6 Баффало 62 21 41 50
7 Оттава 61 22 39 49
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 62 28 34 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
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1 Калгари 61 37 24 82
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 63 33 30 70
5 Ванкувер 62 30 32 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 60 26 34 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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