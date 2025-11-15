Хоккей
Сегодня, 07:15

Русский форвард «Каролины» бьет своих и чужих. Свечников сделал дубль и вынес форварда «Кэнакс»

Свечников оформил дубль и помог «Каролине» переиграть «Ванкувер»
Максим Замятин
Корреспондент отдела хоккея
Андрей Свечников и Сет Джарвис.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Скорее всего, Андрея за это дисквалифицируют.
НХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Ванкувер

«У меня нет голов и мало набранных очков? Я не переживаю из-за этого, я подобное уже проходил. Стараюсь сохранять позитивный настрой, в негативе все только хуже», — говорил нападающий «Каролины» Андрей Свечников в конце октября, когда в восьми матчах он не набрал ни одного результативного балла.

Прошло немного времени, и ситуация, как и говорил форвард, изменилась. Свечников начал набирать очки, начал забивать и сразу же напомнил себя прежнего. Того, кто мог обыграть любого защитника и вратаря, кто дрался с Овечкиным и вообще зажигал на льду.

Андрей Свечников, Петр Кочетков и&nbsp;Александр Никишин.«Каролина» массово собирает русских талантов на драфтах. Но успешно ли клуб их развивает?

В домашнем матче против «Ванкувера» россиянин стал главным героем, оформив голевой дубль. Теперь в пяти последних матчах на счету Свечникова 7 (4+3) очков, и вряд ли кто-то бросит камень в нападающего, который смог преодолеть спад в начале регулярного чемпионата.

«Ураганы» пропустили первыми, когда ошибка обороны привела к выходу один на один Макса Сассона. Американский центрфорвард мастерски переиграл голкипера «Харрикейнз» Петра Кочеткова броском между щитков, но «Каролину» это только разозлило. Спустя две минуты на это ответил Свечников, точно бросивший в касание со средней дистанции.

Буквально тут же у «Кэнакс» был удален один из лидеров атаки Петтерсон, и на реализацию лишнего у «Каролины» ушло ровно 5 секунд. Свечников вколотил шайбу после удачной скидки защитника Шейна Гостисбеера и вывел «Харрикейнз» вперед — этот голевой дубль стал для Андрея первым в сезоне.

Петтерсон отомстил «Ураганам» чуть позже, забив в меньшинстве, а сам дальнейший ход игры получился на редкость интригующим. «Каролина» во втором периоде нанесла по воротам соперника 18 бросков, но не смогла забить, а пропустила после удаления Шона Уокера. «Ураганы» рисковали довести дело до нервной концовки, но тройка Свечникова снова выручила команду: россиянин и все тот же Гостисбеер организовали шайбу Тейлора Холла.

Дело дошло до овертайма, где свое веское слово сказал Себастьян Ахо, принесший победу «Харрикейнз».

«Нет, вы посмотрите на Свечникова! 0 очков в первых восьми матчах сезона. И 10 очков в девяти последующих матчах. За последние восемь встреч он стал настоящим лидером команды: 31 бросок в створ, шесть голов и отменные показатели расширенной статистики. Кто-то еще хочет его критиковать?» — отметил обозреватель Raleigh News&Observer Люк Декок.

Свечников не был бы самим собой, если бы не попытался оказать на соперника и силовое воздействие. В одном из эпизодов он боролся с защитником «Ванкувера» Филиппом Гронеком, и когда соперник уже избавился от шайбы, зарядил ему локтем в голову.

«Ну снова то же самое! Открыт сезон сотрясений мозга. Открыт сезон по изучению мозгов игроков НХЛ. И никакого нарушения не зафиксировано! Жаль только, что судьи ничего не видят», — так отреагировал на поступок Свечникова известный хоккейный агент и юрист Аллан Уолш, явно намекая на возможность дисквалификации.

А незадолго до второго гола россиянина от Андрея досталось одноклубнику Сету Джарвису, которому Свечников неумышленно зарядил клюшкой в лицо. Джарвис упал на лед, после чего его увели в раздевалку, но затем он смог продолжить игру.

«Свеч очень хорош. У него потрясающий бросок! Он же делает по тысяче бросков каждый день. Да, у него не было хорошего старта в нынешнем сезоне, но он сам все преодолел и теперь играет здорово», — отметил партнер россиянина Шейн Гостисбеер.

Андрей Свечников
  • ValeraK

    Благодаря советам Черчесова!)

    15.11.2025

  • Комитет по правописанию

    Мне вообще понравился второй гол Свеча. Сперва жахнул клюшкой Джарвиса (бей своих, чтоб чужие боялись). Тот, уже падая, подставился под толчок Петтерссона. В итоге хайстик Свечникова принес большинство, с которого он и сделал дубль. Надо брать на вооружение. Если Джарвис выйдет без потерь к следующей игре, придется добивать. В конце концов, в хоккее добивание - один из самых важных элементов игры возле чужих ворот. )))

    15.11.2025

  • Dinamo Poninka

    Отец Сидоров бьёт клюшкой сына Сидорова как сидорову козу. А. Рвйкин.

    15.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольныx матчей infostavki.ru

    15.11.2025

  • !100% Инсайды>

    ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    15.11.2025

  • ПанОптикум

    Впендюрил два гола, отмудохав соперника, ага.

    15.11.2025

  • Sam17

    "Вынес", "зарядил". "Автор", вы на какую аудиторию ориентируетесь? Если у вас профильное журналисткое образование, а даже, если не профильное, а хоть какое-то образование, поделитесь, пожалуйста, на каком предмете вас учили так писать для широкой аудитории? Или вы у нас самородок и сами до этого додумались?

    15.11.2025

    • Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным

    Еще один русский вратарь рвется на вершину НХЛ. Для этого Аскаров прошел долгий и тернистый путь
