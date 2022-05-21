«Уберите Панарина со льда!» «Рейнджерс» снова проиграли, а болельщики разнесли команду за унылый хоккей

«Каролина» продолжает побеждать.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Б. Смит — 1 (мен., Ахо, Терявяйнен), 35:54 — 1:0. Ахо — 4 (п.в.), 59:58 — 2:0.

Вратари: Раанта — Шестеркин (57:16 — 59:58).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 22 (8+8+6) — 21 (5+8+8).

Наши: Свечников (13.52/2/0) — Панарин (20.48/0/-2).

21 мая. Роли. PNC Arena. 19332 зрителя.

Счет в серии: 2-0.

В городе Роли сегодня состоялся, пожалуй, один из самых скучных матчей нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Первая игра между «Каролиной» и «Рейнджерс» выглядела довольно блекло, но вторая уделала ее в этом плане по всем показателям. Команды настолько усыпили болельщиков, что даже на заполненной до отказа «Пи-Эн-Си арене» периодически стояла непривычная гробовая тишина.

В прошлом матче «бродвейцы» упустили победу всего за две минуты до финальной сирены и казалось, что в этот раз коллектив Жерара Галлана будет максимально настроен реабилитироваться за допущенные на ровном месте ошибки. Однако этого не произошло. Гости выглядели так, словно их заставили выйти на лед, а единственный мощный игровой отрезок выдали только в формате «четыре на три». В остальном — не работало ничего.

«Каролина» предоставила сопернику достаточно возможностей. Если в предыдущей игре команда Рода Бриндамора заработала всего две минуты штрафа, то сегодня сразу двенадцать. Несмотря на это, «Рейнджерс» ничего не показали в большинстве, а порой целую минуту не могли даже войти в зону соперника. Хозяева в эти моменты не тушевались и создали в меньшинстве пару опасных моментов. Один из них закончился голом защитника Брендана Смита.

Эта шайба стала определяющей и оставалась единственной почти до самой финальной сирены. Лишь за две секунды до окончания матча Себастиан Ахо сумел поразить пустые ворота «Рейнджерс» и забросил 17-ю шайбу в плей-офф за карьеру. Теперь по этому показателю он вместе с Бриндамором делит вторую строчку в клубной истории. Можно даже не сомневаться, что уже совсем скоро Ахо обойдет не только своего главного тренера, но и Эрика Стаала, на счету которого 19 голов в Кубке Стэнли.

«Каролина» продолжает свою неизменную серию в текущем плей-офф и выигрывает все домашние матчи. Результат впечатляющий, хотя игра команды по-прежнему кажется немного сырой. Впрочем, она дает самое главное — результат. «Рейнджерс» пока этим похвастаться не могут. Никакого коллективного взаимодействия и запала у «бродвейцев» не видно даже в помине. Крис Крайдер, Мика Зибанежад и Артемий Панарин словно отсутствуют на площадке в этой серии.

Болельщики «Рейнджерс» пришли в ярость после сегодняшнего матча и в твиттере устроили полный разнос своей любимой команде. Особенно досталось лидерам, в том числе и Артемию. «Уберите Панарина со льда и выпустите голодных ребят! Он жалуется о том, что не может показывать свою игру, но ты же супер-звезда! Ты обязан выводить своих партнеров на новый уровень!», — пишет один из фанатов. Таких комментариев можно найти сотни и доля правды в них определенно есть. Сегодня у Артемия «минус два», три потери и голевая передача, правда, на Ахо.

В этом сезоне «Рейнджерс» неоднократно выезжали на спине Игоря Шестеркина. Российский голкипер записал в свой актив несколько очередных эффектных спасений, но какой от них толк, когда твои партнеры даже не собирается забивать. Пока на команду Жерара Галлана больно смотреть. Не покидает ощущение того, что если бы не внушительный лазарет «Питтсбурга», то именно «Пингвины» сейчас бы сражались с «Каролиной» за место в финале конференции. Хоронить «Рейнджерс» пока еще рано, но им придется сильно постараться, чтобы хоть как-то наладить свою игру.