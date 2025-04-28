Российский форвард провел в НХЛ матч года. Свечников сделал хет-трик и приблизил «Каролину» к победе в серии
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Голы: Свечников — 2 (Бернс, Блэйк), 0:52 — 0:1. Дж. Слэвин — 1, 9:47 — 0:2. Свечников — 3 (бол., Джарвис, Ахо), 20:42 — 0:3. Хишир — 3 (Палат, Майер), 22:45 — 1:3. Майер — 1, 27:34 — 2:3. Мартинук — 2 (Бернс), 54:14 — 2:4. Свечников — 4 (п.в., Блэйк, Ахо), 56:43 — 2:5.
Вратари: Маркстрем (56:24 — 56:43) — Андерсен (Кочетков, 24:19).
Штраф: 16 — 14.
Броски: 22 (4+11+7) — 29 (8+11+10).
Наши: — - Орлов (22.51/0/+1), Свечников (15.13/6/+2).
27 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 17054 зрителя.
Счет в серии: 1-3.
Нынешний сезон получается для российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова непростым. Часть регулярного чемпионата форвард пропустил из-за травмы, а в целом результативность оставляла желать лучшего. Андрей не добрался даже до отметки в 50 очков за регулярку — такое с ним происходило только в дебютном сезоне-2018/19.
Казалось, что прогресс Свечникова застопорился, а менеджмент «Каролины» переоценил хоккеиста летом 2021 года, дав контракт на 7,75 миллионов долларов в год. На звездный уровень у форварда выйти пока так и не получается, но в нынешнем плей-офф у Свечникова есть отличный шанс доказать, что в нем не ошиблись. В четвертом матче серии против «Нью-Джерси» у Андрея это отлично получилось.
Сначала Свечников забил в первой же смене — наброс форварда вратарь «Дэвилз» Якоб Маркстрем просто не увидел из-за скопления хоккеистов на своем пятаке. А на старте второго периода российский нападающий замкнул передачу Сета Джарвиса на пятаке, реализовав большинство. И вышел на третье место в истории «Каролины» по набранным очкам в плей-офф (40) — впереди только Себастьян Ахо (74) и Эрик Стаал (43). Последний уже завершил карьеру, так что Свечников может обойти его уже в ближайшее время.
При счете 0:3 «Нью-Джерси» быстро отыграл одну шайбу, а затем состоялся дебют Петра Кочеткова в нынешнем плей-офф — основной вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен получил травму и вынужден был покинуть лед. Кочетков достаточно быстро пропустил, но в дальнейшем сыграл надежно, не дав шанса сопернику. Свечников же в итоге оформил хет-трик, поразив пустые ворота. Четыре гола в четырех матчах — теперь статистика российского форварда выглядит прекрасно.
Александр Никишин наконец-то официально подписал контракт с «Каролиной», но пока остается в резерве. Этого стоило ожидать — главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор славится своим консерватизмом и крайне редко идет на перестановки. Возможно, если у «Каролины» начнутся проблемы, Бриндамор и введет Никишина в состав, но пока на это надеяться сложно.
Теперь «Харрикейнз» остается один шаг до прохода во второй раунд, где их ждет куда более серьезный соперник — победитель пары «Тампы» и «Флориды». Сейчас «Каролина» выглядит мощно, но получится ли так доминировать против топов?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
|2 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|2 - 1
|
Тампа-Бэй - Флорида
|1 - 2
|
Вегас - Миннесота
|2 - 2
|
Торонто - Оттава
|3 - 1
|
Даллас - Колорадо
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 2
|28.04
|01:30
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|28.04
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -