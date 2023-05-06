Сказка закончилась? Чудо-вратарь «Нью-Джерси» перестал тащить, а его команду уничтожают в плей-офф
НХЛ.Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы: Котканиеми — 2 (бол., Гостисбеер, Друри), 21:35 — 1:0. Котканиеми — 3 (Мартинук, Фаст), 23:58 — 2:0. Стаал — 1 (Друри, Пеши), 37:25 — 3:0. Нечас — 2 (Гостисбеер, Слэвин), 39:44 — 4:0. Вуд — 1 (Маклеод, Бастиан), 43:49 — 4:1. Мартинук — 1, 52:48 — 5:1. Ноесен — 3 (Ахо, Джарвис), 53:42 — 6:1.
Вратари: Андерсен — Шмид (Ванечек, 40:00).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (9+16+10) — 29 (8+12+9).
Наши: — .
6 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 2-0
«Нью-Джерси» играет во втором раунде Кубка Стэнли впервые с 2012 года, но пока дела у команды Линди Раффа складываются не очень. «Девилз» без шансов проиграли «Каролине» во втором матче подряд и усложнили свое положение. Серия с «Рейнджерс» начиналась для «дьяволов» точно так же, но повторить удачный сценарий будет крайне непросто. «Харрикейнз» даже с учетом травм выглядят очень воодушевленно и, кажется, готовы задавить менее опытного соперника.
И все же стоит отдать «Нью-Джерси» должное. Гости мощно начали матч и организовали несколько опасных атак на ворота Фредерика Андерсена. «Каролина» оказалась не готова к такому стартовому давлению и за пять минут дважды заработала удаления. «Девилз» не реализовали численный перевес и упустили хорошую возможностью открыть счет. Возможно, такой ход событий пошел бы на руку «дьяволам», так как в нынешнем плей-офф «Харрикейнз» выиграли все матчи, где забивали первыми.
Сегодня «Каролина» не стала изменять этой тенденции. Хозяева постепенно забрали инициативу в свои руки и во втором периоде устроили настоящий перформанс. Команда Рода Бриндамора забросила четыре шайбы, а главным героем стал Йеспери Котканиеми. 22-летний форвард забил два гола за две с половиной минуты и почти нокаутировал соперника. Сперва он отличился в большинстве, а затем и в равных составах. Было много разговоров о его слабых сторонах, но финн продолжает работать и прогрессировать.
Преимущество хозяев нарастало. Периодически «Каролина» отдавала шайбу сопернику, но только для того, чтобы немного взять паузу. С последующими атакующими всплесками гости ничего не могли поделать. В концовке второго периода Джордан Стаал и Мартин Нечас сделали счет 4:0, намекнув, что интриги в этой встрече ждать не стоит. Голкипер «Нью-Джерси» Акира Шмид, который стал главным открытием первого раунда, снова не смог достойно проявить себя. После четырех пропущенных шайб, как и в прошлой игре он уступил место в воротах Витеку Ванечеку.
Замена вратаря никак не сказалась на ходе событий матча. Единственное, что получилось у «Девилз», так это испортить «сухарь» Андерсену. Майлз Вуд отметился первым голом за карьеру в Кубке Стэнли, однако на этом успехи его команды закончились. Не помогло гостям и возвращение в состав после травмы Тимо Майера. Швейцарец на бумаге считался главным усилением «Нью-Джерси» перед стартом плей-офф, но в семи играх в его активе нет набранных очков. Совершенно не то, чего ждали от бывшего форварда «Сан-Хосе».
Голы Джордана Мартинука и Стефана Ноусена стали завершающими пробоинами для «Девилз». За два последних матчах команда Линди Раффа пропустила 11 шайб, и следующая игра во многом станет определяющей. Отыграться с 0-3 в серии будет практически невозможно. Для «Каролины» же пока все складывается более, чем удачно. У команды идет игра, а восстановившийся после травмы Андерсен готов тащить. Голкипер «Харрикейнз» выиграл все три матча в нынешнем плей-офф и уверенно затмил нашумевшего Шмида.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|6.05
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|6 : 1
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|9
|15
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|8
|13
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|11
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|9
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|3
|0.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|2.30