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Сегодня, 09:10

Русский талант сделал три передачи, но его уничтожают в Канаде за грубый силовой прием

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Андрей Свечников (справа).
Фото ХК «Каролина»
Дисквалифицируют ли Свечникова?

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Монреаль» — 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
Голы: Пеццетта — 4 (Питлик, Юленен), 3:24 — 0:1. Котканиеми — 9 (Нечас, Бернс), 12:14 — 1:1. Джарвис — 9 (Ахо, Свечников), 14:47 — 2:1. Арве-Пинар — 7 (бол., Хоффман, Армиа), 35:01 — 2:2. Ахо — 24 (де Хаан, Свечников), 42:05 — 3:2. Джарвис — 10 (Бернс, Свечников), 43:53 — 4:2. Стаал — 15 (Мартинук, Фаст), 45:00 — 5:2. Джарвис — 11 (мен., Степан), 59:40 — 6:2.
Вратари: Раанта (59:48) — Монтембо.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 41 (17+12+12) — 22 (8+8+6).
Наши: Свечников (18.43/4/+3) — Дадонов (13.13/2/-4).
17 февраля. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

Матч между «Каролиной» и «Монреалем» вряд ли мог подарить большую интригу, однако, несмотря на роль очевидного аутсайдера, «Канадиенс» достойно держались два периода. Победить «ураганов» на их льду крайне непросто, но гости уже в начале встречи вынудили соперника отыгрываться. Тем не менее, после второго перерыва «Каролина» выдала мощный игровой отрезок и задавила «Монреаль». Андрей Свечников поучаствовал в трех голах своей команды, но больше запомнился неприятным инцидентом.

17&nbsp;февраля. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; 3:6. Без Овечкина «Вашингтон» очень плох. Проиграли третий матч подряд и рискуют остаться без плей-офф

Форвард жестко сыграл против молодого канадского защитника Джастина Бэррона и толкнул его на борт. В итоге игрок «Монреаля» ударился головой и некоторое время не мог подняться на ноги. Продолжить матч Бэррон не сумел, а канадские болельщики просто возненавидели Свечникова за этот эпизод. Андрей получил две минуты штрафа, однако фанаты «Канадиенс» требуют дисквалификации россиянина и мести со стороны игроков своей любимой команды. Восьмого марта в Монреале Андрея ждет теплый прием.

Несмотря на три передачи в матче (все вторые), Свечников не попал в тройку главных звезд матча и в 18-й игре подряд остался без голов. Нападающий Сет Джонс оформил первый в НХЛ хет-трик, а Йеспери Котканиеми ответил бывшей команде шикарной шайбой. Молодой финн на скорости проехал через всю площадку и уверенно расправился с Сэмом Монтембо. Оборона гостей выступила в роли зрителей, а за матч только пять игроков «Монреаля» не получили отрицательный показатель полезности. Среди нападающих худший в этом компоненте Евгений Дадонов (минус 4).

«Сент-Луис» удивляет

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Бучневич — 16 (Барбашев, О`Райлли), 16:32 — 1:0. Мерсер — 12 (Боквист, Сиверсон), 17:30 — 1:1. Торопченко — 4 (Уокер, Парэйко), 24:00 — 2:1. Кайру — 25 (Шенн, Томас), 25:35 — 3:1. Хаула — 5 (Зеттерлунд, Шарангович), 28:32 — 3:2. Шенн — 16 (бол., Кайру, Томас), 51:42 — 4:2.
Вратари: Биннингтон — Блэквуд.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (13+12+11) — 36 (16+13+7).
Наши: Барбашев (15.57/3/+2), Бучневич (19.24/2/+1), Торопченко (12.01/3/+1) — -.
17 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

В гости к «блюзменам» приехал горячий в нынешнем сезоне «Нью-Джерси» и потерпел поражение. «Сент-Луис», несмотря на обмен Владимира Тарасенко и разговоры о грядущей перестройке, одержал три победы подряд. Команда заряжена, готова биться, и пока совершенно не кажется, что она собирается опускать руки. Россияне в команде по-прежнему продолжают зажигать. Иван Барбашев отдал классную передачу на Павла Бучневича и тот забросил 16-ю шайбу в сезоне. Павел идет по графику больше одного очка за матч и сейчас у него в активе 43 балла в 41 игре.

Не остался в стороне и Алексей Торопченко. Он забил четвертый гол в нынешнем чемпионате и набрал девятое очко. В составе победителей также стоит отметить Джордана Биннингтона. Голкипер «Блюз» отразил 34 броска и заслуженно был признан первой звездой матча. Пока команда не выглядит так беспросветно, как многие ожидали. Перезагрузка необходима, но при грамотной стратегии можно сделать ее не очень болезненной. В составе «Сент-Луиса» хватает классных игроков, вокруг которых реально построить новую команду.

Алексей Торопченко
Андрей Свечников
Иван Барбашев
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сент-Луис Блюз
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Без Овечкина «Вашингтон» очень плох. Проиграли третий матч подряд и рискуют остаться без плей-офф
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Сиэтл 55 31 24 68
3 Лос-Анджелес 55 30 25 67
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 55 17 38 40
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17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 2
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 2 : 5
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 2 : 1
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 6 : 2
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
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Линус Ульмарк

Бостон

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