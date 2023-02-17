Русский талант сделал три передачи, но его уничтожают в Канаде за грубый силовой прием
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Монреаль» — 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
Голы: Пеццетта — 4 (Питлик, Юленен), 3:24 — 0:1. Котканиеми — 9 (Нечас, Бернс), 12:14 — 1:1. Джарвис — 9 (Ахо, Свечников), 14:47 — 2:1. Арве-Пинар — 7 (бол., Хоффман, Армиа), 35:01 — 2:2. Ахо — 24 (де Хаан, Свечников), 42:05 — 3:2. Джарвис — 10 (Бернс, Свечников), 43:53 — 4:2. Стаал — 15 (Мартинук, Фаст), 45:00 — 5:2. Джарвис — 11 (мен., Степан), 59:40 — 6:2.
Вратари: Раанта (59:48) — Монтембо.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 41 (17+12+12) — 22 (8+8+6).
Наши: Свечников (18.43/4/+3) — Дадонов (13.13/2/-4).
17 февраля. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
Матч между «Каролиной» и «Монреалем» вряд ли мог подарить большую интригу, однако, несмотря на роль очевидного аутсайдера, «Канадиенс» достойно держались два периода. Победить «ураганов» на их льду крайне непросто, но гости уже в начале встречи вынудили соперника отыгрываться. Тем не менее, после второго перерыва «Каролина» выдала мощный игровой отрезок и задавила «Монреаль». Андрей Свечников поучаствовал в трех голах своей команды, но больше запомнился неприятным инцидентом.
Форвард жестко сыграл против молодого канадского защитника Джастина Бэррона и толкнул его на борт. В итоге игрок «Монреаля» ударился головой и некоторое время не мог подняться на ноги. Продолжить матч Бэррон не сумел, а канадские болельщики просто возненавидели Свечникова за этот эпизод. Андрей получил две минуты штрафа, однако фанаты «Канадиенс» требуют дисквалификации россиянина и мести со стороны игроков своей любимой команды. Восьмого марта в Монреале Андрея ждет теплый прием.
Несмотря на три передачи в матче (все вторые), Свечников не попал в тройку главных звезд матча и в 18-й игре подряд остался без голов. Нападающий Сет Джонс оформил первый в НХЛ хет-трик, а Йеспери Котканиеми ответил бывшей команде шикарной шайбой. Молодой финн на скорости проехал через всю площадку и уверенно расправился с Сэмом Монтембо. Оборона гостей выступила в роли зрителей, а за матч только пять игроков «Монреаля» не получили отрицательный показатель полезности. Среди нападающих худший в этом компоненте Евгений Дадонов (минус 4).
«Сент-Луис» удивляет
«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Бучневич — 16 (Барбашев, О`Райлли), 16:32 — 1:0. Мерсер — 12 (Боквист, Сиверсон), 17:30 — 1:1. Торопченко — 4 (Уокер, Парэйко), 24:00 — 2:1. Кайру — 25 (Шенн, Томас), 25:35 — 3:1. Хаула — 5 (Зеттерлунд, Шарангович), 28:32 — 3:2. Шенн — 16 (бол., Кайру, Томас), 51:42 — 4:2.
Вратари: Биннингтон — Блэквуд.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (13+12+11) — 36 (16+13+7).
Наши: Барбашев (15.57/3/+2), Бучневич (19.24/2/+1), Торопченко (12.01/3/+1) — -.
17 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
В гости к «блюзменам» приехал горячий в нынешнем сезоне «Нью-Джерси» и потерпел поражение. «Сент-Луис», несмотря на обмен Владимира Тарасенко и разговоры о грядущей перестройке, одержал три победы подряд. Команда заряжена, готова биться, и пока совершенно не кажется, что она собирается опускать руки. Россияне в команде по-прежнему продолжают зажигать. Иван Барбашев отдал классную передачу на Павла Бучневича и тот забросил 16-ю шайбу в сезоне. Павел идет по графику больше одного очка за матч и сейчас у него в активе 43 балла в 41 игре.
Не остался в стороне и Алексей Торопченко. Он забил четвертый гол в нынешнем чемпионате и набрал девятое очко. В составе победителей также стоит отметить Джордана Биннингтона. Голкипер «Блюз» отразил 34 броска и заслуженно был признан первой звездой матча. Пока команда не выглядит так беспросветно, как многие ожидали. Перезагрузка необходима, но при грамотной стратегии можно сделать ее не очень болезненной. В составе «Сент-Луиса» хватает классных игроков, вокруг которых реально построить новую команду.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|54
|32
|22
|72
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|57
|28
|29
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|56
|22
|34
|54
|8
|Коламбус
|55
|17
|38
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|54
|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|58
|28
|30
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|52
|25
|27
|56
|6
|Сент-Луис
|54
|26
|28
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|3
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|55
|17
|38
|40
|17.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|3 : 6
|17.02
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|6 : 2
|17.02
|03:00
|
Коламбус – Виннипег
|3 : 1
|17.02
|04:00
|
Нэшвилл – Бостон
|0 : 5
|17.02
|05:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 2
|17.02
|05:00
|
Калгари – Детройт
|2 : 5
|17.02
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|2 : 1
|17.02
|06:00
|
Сиэтл – Филадельфия
|6 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.21