Новый рекорд российского нападающего: Свечников переиграл Ничушкина и набрал четыре очка за матч

«Каролина» не позволила «Колорадо» вернуться в зону плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Колорадо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Лехконен — 6 (Макар), 9:13 — 0:1. Робинсон — 8 (Бернс, Нечас), 16:05 — 1:1. Джарвис — 8 (бол., Ахо, Свечников), 24:09 — 2:1. Рословик — 13 (Свечников, Уокер), 26:41 — 3:1. Ничушкин — 4 (Келли, Тэйвз), 54:41 — 3:2. Нечас — 14 (бол., Свечников, Гостисбеер), 57:49 — 4:2. Ничушкин — 5 (Маккиннон, Макар), 58:13 — 4:3. Свечников — 9 (п.в., Друри, Ахо), 59:44 — 5:3.

Вратари: Кочетков — Уэджвуд (58:18 — 59:44).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (15+13+7) — 19 (6+6+7).

Наши: Орлов (19.06/1/0), Свечников (19.47/4/0) — Коваленко (11.37/0/-1), Ничушкин (19.25/2/+1), Прищепов (3.16/0/0).

6 декабря. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.

Андрей Свечников — один из тех хоккеистов, от которых ты всегда ждешь чего-то большего. Его любят и ценят в «Каролине» менеджеры, тренеры, партнеры и болельщики. Он нередко будоражит соцсети своими нестандартными ходами и красивыми шайбами. Казалось бы, какие вопросы к человеку, который идет в НХЛ по более чем приличному графику «0.77 очков за игру»?

Только на протяжении последних лет не покидает ощущение, что Андрей способен на большее и что его рекордные 69 очков за сезон — это не предел. Но пока к настоящему прорыву в «Харрикейнз» куда ближе чех Мартин Нечас, нежели уроженец Барнаула.

Последние четыре матча «mister Svechnikov» откатал по нулям. Однако этим вечером его наконец-то прорвало. Да так, что со льда домашней арены после встречи с «Колорадо» он впервые в своей энхаэловской карьере ушел сразу с четырьмя очками.

В первом периоде россиянин вместе с Себастьяном Ахо помог Сету Джарвису вывести «Ураганов» вперед и реализовать большинство.

Со вторым ассистом Свечников тянуть не стал. Спустя всего пару минут он здорово отборолся в углу, сохранил шайбу для своей команды в позиционной атаке и выдал из угла голевую передачу Джеку Рословику.

Не менее классным получился и момент с его третьим очком. На 58-й минуте Андрей обыгрался на чужой лицевой линии с Мартином Нечасом, приехал на пятак и полностью закрыл обзор Скотту Уэджвуду во время удачного выстрела чеха.

Ну а за 25 секунд до сирены он поставил точку точным броском по пустым воротам. И если вы думаете, что эта шайба далась ему легко, то посмотрите, как ожесточенно Дэвон Тэйвз пытался лишить Свечникова 9 гола в сезоне.

Но даже после такого выступления Свечников был предельно скромен и сдержан в оценках: «Честно? Не очень. Конечно, приятно набирать очки. Это придает тебе уверенности», — самокритично ответил Андрей на просьбу журналистов оценить свою сегодняшнюю игру.

Затмить Свечникова этой ночью в Роли мог только другой русский парень с нереальной физикой Валерий Ничушкин. После двух матчей без очков челябинский гигант сегодня проснулся в концовке матча и приложил максимум усилий для спасения «Колорадо».

На 55-й минуте он улетел по левому флангу к воротам Петра Кочеткова и бросил точно ему в «домик», сделав заявку на камбэк «Лавин».

А через несколько смен при счете 4:2 в пользу хозяев он вновь вернул интригу матчу, классно сыграв на пятачке в формате «6 на 5».

Правда, на большее команды Джареда Беднара не хватило. Теперь «Эвеланш» ждет визит в гости к «Детройту», который после четырех поражений подряд наверняка захочет реабилитироваться перед домашними трибунами.