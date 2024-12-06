Новый рекорд российского нападающего: Свечников переиграл Ничушкина и набрал четыре очка за матч
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Колорадо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы: Лехконен — 6 (Макар), 9:13 — 0:1. Робинсон — 8 (Бернс, Нечас), 16:05 — 1:1. Джарвис — 8 (бол., Ахо, Свечников), 24:09 — 2:1. Рословик — 13 (Свечников, Уокер), 26:41 — 3:1. Ничушкин — 4 (Келли, Тэйвз), 54:41 — 3:2. Нечас — 14 (бол., Свечников, Гостисбеер), 57:49 — 4:2. Ничушкин — 5 (Маккиннон, Макар), 58:13 — 4:3. Свечников — 9 (п.в., Друри, Ахо), 59:44 — 5:3.
Вратари: Кочетков — Уэджвуд (58:18 — 59:44).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 35 (15+13+7) — 19 (6+6+7).
Наши: Орлов (19.06/1/0), Свечников (19.47/4/0) — Коваленко (11.37/0/-1), Ничушкин (19.25/2/+1), Прищепов (3.16/0/0).
6 декабря. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.
Андрей Свечников — один из тех хоккеистов, от которых ты всегда ждешь чего-то большего. Его любят и ценят в «Каролине» менеджеры, тренеры, партнеры и болельщики. Он нередко будоражит соцсети своими нестандартными ходами и красивыми шайбами. Казалось бы, какие вопросы к человеку, который идет в НХЛ по более чем приличному графику «0.77 очков за игру»?
Только на протяжении последних лет не покидает ощущение, что Андрей способен на большее и что его рекордные 69 очков за сезон — это не предел. Но пока к настоящему прорыву в «Харрикейнз» куда ближе чех Мартин Нечас, нежели уроженец Барнаула.
Последние четыре матча «mister Svechnikov» откатал по нулям. Однако этим вечером его наконец-то прорвало. Да так, что со льда домашней арены после встречи с «Колорадо» он впервые в своей энхаэловской карьере ушел сразу с четырьмя очками.
В первом периоде россиянин вместе с Себастьяном Ахо помог Сету Джарвису вывести «Ураганов» вперед и реализовать большинство.
Со вторым ассистом Свечников тянуть не стал. Спустя всего пару минут он здорово отборолся в углу, сохранил шайбу для своей команды в позиционной атаке и выдал из угла голевую передачу Джеку Рословику.
Не менее классным получился и момент с его третьим очком. На 58-й минуте Андрей обыгрался на чужой лицевой линии с Мартином Нечасом, приехал на пятак и полностью закрыл обзор Скотту Уэджвуду во время удачного выстрела чеха.
Ну а за 25 секунд до сирены он поставил точку точным броском по пустым воротам. И если вы думаете, что эта шайба далась ему легко, то посмотрите, как ожесточенно Дэвон Тэйвз пытался лишить Свечникова 9 гола в сезоне.
Но даже после такого выступления Свечников был предельно скромен и сдержан в оценках: «Честно? Не очень. Конечно, приятно набирать очки. Это придает тебе уверенности», — самокритично ответил Андрей на просьбу журналистов оценить свою сегодняшнюю игру.
Затмить Свечникова этой ночью в Роли мог только другой русский парень с нереальной физикой Валерий Ничушкин. После двух матчей без очков челябинский гигант сегодня проснулся в концовке матча и приложил максимум усилий для спасения «Колорадо».
На 55-й минуте он улетел по левому флангу к воротам Петра Кочеткова и бросил точно ему в «домик», сделав заявку на камбэк «Лавин».
А через несколько смен при счете 4:2 в пользу хозяев он вновь вернул интригу матчу, классно сыграв на пятачке в формате «6 на 5».
Правда, на большее команды Джареда Беднара не хватило. Теперь «Эвеланш» ждет визит в гости к «Детройту», который после четырех поражений подряд наверняка захочет реабилитироваться перед домашними трибунами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|26
|17
|9
|35
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|Рейнджерс
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|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
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|12
|14
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|25
|11
|14
|25
|8
|Айлендерс
|27
|9
|18
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
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|16
|11
|34
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|24
|13
|11
|28
|5
|Баффало
|26
|11
|15
|25
|6
|Оттава
|25
|11
|14
|24
|7
|Детройт
|26
|10
|16
|24
|8
|Монреаль
|26
|10
|16
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|27
|19
|8
|38
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|27
|7
|20
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Калгари
|27
|13
|14
|31
|4
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|5
|Эдмонтон
|26
|14
|12
|30
|6
|Сиэтл
|27
|13
|14
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|10
|19
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
|6.12
|03:00
|
Филадельфия – Флорида
|5 : 7
|6.12
|03:00
|
Оттава – Детройт
|2 : 1
|6.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|8 : 1
|6.12
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 3 ОТ
|6.12
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 3
|6.12
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|3 : 0
|6.12
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|2 : 5
|6.12
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|6 : 3
|6.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ