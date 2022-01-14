У российского новичка — лучший матч в НХЛ! За один матч он забил столько же, сколько за весь сезон

День Егора Чинахова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Коламбус» — 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Голы: Бемстрем — 1 (Рословик, Бин), 8:43 — 0:1. Чинахов — 3 (Гавриков, Робинсон), 31:56 — 0:2. Лайне — 5 (Дженнер), 44:26 — 0:3. Чинахов — 4 (Робинсон, Керали), 45:03 — 0:4. Силлинджер — 6 (Бьоркстранд, Бин), 45:33 — 0:5. Рословик — 6 (Тексье, Бемстрем), 54:26 — 0:6.

Вратари: Андерсен (Лафонтен, 45:03) — Мерзликинс.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 31 (10+9+12) — 35 (18+9+8).

Наши: Свечников (17.21/4/0) — Гавриков (22.49/0/+4), Чинахов (11.25/3/+2).

14 января. Роли. PNC Arena. 15979 зрителей.

«Коламбус» на выезде выдал главную сенсацию игрового дня в НХЛ. Команда, которая два дня назад дома проиграла удручающему «Чикаго», сегодня вынесла «Каролину». «Ураганы» сейчас по праву считаются одной из самых крепких команд в лиге и остаются теневым фаворитом на победу в Кубке Стэнли. Такого мрачного вечера коллектив Рода Бриндамора явно не ожидал. Хозяева не только разгромно проиграли, но и впервые в сезоне не забросили ни одной шайбы.

При этом нельзя сказать, что игра «Каролины» была настолько катастрофической. Команда создавала моменты, эпизодами пыталась давить, но либо подводила реализация, либо на кураже действовал голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин. Латвийский вратарь стал главным героем «Блю Джэкетс» и заработал второй сухарь в сезоне. Элвис делал сэйвы на любой вкус, а его двойное спасение в середине первого периода точно попадет в лучшие хайлайты недели.

Важный вклад в победу команды внес Егор Чинахов, который впервые в НХЛ отметился дублем. В последнее время российский нападающий стал действовать гораздо увереннее. В декабре 20-летний форвард на пять встреч оказался в запасе, но теперь потихоньку начал нащупывать свою игру. Хочется верить, что черная полоса у Егора наконец-то закончится, а голы пойдут почаще и не из оффсайдов.

В последних трех матчах на его счету уже три шайбы, а классный бросок по-прежнему остается его главным оружием. В середине второго периода россиянин не оставил никаких шансов Фредерику Андерсену, а Владислав Гавриков записал на свой счет уже 15-ю результативную передачу в сезоне.

Датский голкипер «Харрикейнз» надолго запомнит Чинахова, ведь после его второй шайбы он отправился на скамейку. Егор красиво обыграл Андерсена и сделал счет 4:0. Гости выдали мощнейший отрезок в третьем периоде, забили за 67 секунд три гола и окончательно добили «Каролину». Похожая скорострельность была в 2016-м, но тогда «Коламбус» забросил три шайбы в ворота «Питтсбурга» за 51 секунду.

Удивительный вечер для «Блю Джэкетс». Сразу 17 игроков команды закончили матч с плюсовым показателем полезности, и только Зак Веренски остался в этой графе с нолем. Пять голов из шести были забиты игроками 23 или младше лет, а первой звездой встречи стал Мерзликин, отразивший 30 бросков. Однако кепку лучшему игроку от партнеров по команде получил Чинахов или как его теперь называют — Чиннер. Прогресс Егора ощутим, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Говорить о том, что форвард окончательно закрепился в команде, еще слишком преждевременно.