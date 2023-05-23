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Сегодня, 07:10

Бобровского просто невозможно пробить! Невероятный русский вратарь тащит «Флориду» в финал Кубка Стэнли

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
«Каролине» не помогла даже травма капитана «Пантерз» Александра Баркова.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
«Флорида» — «Каролина» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Райнхарт — 7 (бол., Ткачак, Беннетт), 30:05 — 1:0.
Вратари: Бобровский — Андерсен (56:38).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 17 (10+5+2) — 32 (7+14+11).
Наши: -.
23 мая. Майами. FLA Live Arena.
Счет в серии: 3-0.

Сергей Бобровский вжился в роль главного раздражителя «Каролины». Вратарь «Флориды» выдал две феноменальные выездные игры и добыл две победы в овертаймах. В Санрайз серия переехала с крайне неприятным счетом для «Харрикейнз». И подтвердился самый неблагоприятный сценарий для команды Рода Бриндамора. Бобровский снова творил чудеса в воротах, а нападение «Каролины» уперлось в непробиваемую стену.

Безголевой первый период — заслуга блистательно действующих вратарей. Бобровский продолжил играть на невероятном кураже, который поймал по ходу плей-офф. «Каролина» не так часто доставляла шайбу до ворот «Флориды», но создавала качественные моменты.

Местами «Харрикейнз» атаковали чересчур прямолинейно — эта проблема прослеживалась в прошлых раундах и особенно вскрылась в серии с «Пантерз». Бобровский ловким движением поймал шайбу после выхода «один на один» Стефана Ноесена. Приходилось российскому голкиперу подчищать ошибки партнеров. Привоз Аарона Экблада чуть было не привел к голу Себастьяна Ахо, но Сергей, оставшись без клюшки, дотянулся до шайбы блином.

С концовки первого периода «Флорида» осталась без капитана Александра Баркова. Безобидное, казалось бы, столкновение с форвардом «Каролины» Джеком Друри привело к тому, что финский нападающий покинул лавку, получив предположительно травму нижней части тела. Закрытость команд в плей-офф соответствует самым секретным спецслужбам. Тренеры, менеджеры и игроки не выдают внутренние тайны, связанные со здоровьем или личными причинами, которые могут помочь сопернику. Барков так и не вернулся на лед — партнерам пришлось вытаскивать матч без капитана.

«Каролина» на третью игру достала из запаса Фредерика Андерсена, пропустившего прошлый матч. Бриндамор не стесняется ротировать вратарей даже на поздней стадии плей-офф. Появившийся на вторую игру финн Антти Раанта не провалился, но, видимо, недостаточно впечатлил главного тренера. Датчанин держался до середины второго периода и дрогнул, когда «Харрикейнз» получили меньшинство. Сэм Райнхарт удачным броском из слота реализовал большинство и заставил «Каролину» поволноваться. Следом гости получили два необязательных удаления. Заметно, как голевая засуха нервировала тренера и хоккеистов. Бриндамор эмоционально отреагировал на решение арбитров удалить Джордана Мартинука за фол в чужой зоне, а после сирены на перерыв стремительно отправился в раздевалку.

Паниковать «Харрикейнз» было из-за чего. Команда не воспользовалась игровым преимуществом во втором периоде. Как «Каролина» ни старалась отойти от прямолинейных атак и чем-то удивить Бобровского, но вратарь «Флориды» справлялся со всеми угрозами. Даже если для этого приходилось вытаскивать шайбу с ленточки кончиком щитка, как после подставления Сета Джарвиса. С третьего периода матч окончательно сбился на навал «Каролины» на ворота Бобровского. Гости наступали с разных позиций: проверяли голкипера дальними бросками, пытались разыгрывать до верного. «Флорида» упростила игру и не чуралась выбрасывать шайбу из зоны. Время работало на «Пантерз». «Каролина» грамотно проходила среднюю зону — проблемы начинались, когда владеющий шайбой игрок приближался к воротам.

Оборона «Флориды» далека от идеала. Хватает индивидуальных ошибок и позиционных неразберих. В сочетании с превосходным Бобровским защитники «Пантерз» обрели дзен. Им оставалось придерживаться простого правила «не навреди». Дальше за дело брался россиянин. «Каролина» больше, чем за четыре минуты до сирены заменила голкипера на шестого полевого. Надолго закрепиться в зоне не получилось, а «Флорида» ответила быстрой шайбой в пустые ворота. Правда, судьи отменили гол — ранее игрок «Пантерз» врезал клюшкой по лицу Шейну Гостисбееру. Удивительно, что «Каролина» не получила большинство. Впрочем, сильно сомневаюсь, что удаление спасло бы «Харрикейнз». Бобровский сегодня отыграл бесподобно и оформил «сухарь», отразив 32 броска. «Флорида» — в шаге от финала Кубка Стэнли, а Сергей все ближе к «Конн Смайт Трофи».

Александр Барков (хоккей)
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
1
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
1/2 финала Счет в серии
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
2 - 0
1. Вегас - Даллас
4 - 3
2. Вегас - Даллас
3 - 2
3. Даллас - Вегас
0 - 0
4. Даллас - Вегас
0 - 0
2 - 0
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 3
1. Каролина - Флорида
2 - 3
2. Каролина - Флорида
1 - 2
3. Флорида - Каролина
1 - 0
4. Флорида - Каролина
0 - 0
0 - 3
Второй раунд
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
4 - 2
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
4 - 1
5. Вегас - Эдмонтон
4 - 3
6. Эдмонтон - Вегас
2 - 5
4 - 2
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
3 - 2
4 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
4 - 3
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
3 - 6
5. Даллас - Сиэтл
5 - 2
6. Сиэтл - Даллас
6 - 3
7. Даллас - Сиэтл
2 - 1
4 - 3
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
1 - 4
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
1 - 2
5. Торонто - Флорида
2 - 3
1 - 4
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
10.05
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25.05
26.05
23.05 03:00
Флорида – Каролина
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 15 22
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 20
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 15 19
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 13
Роопе Хинтц

Роопе Хинтц

Даллас

 15 10
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 8
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Эдмонтон

 4 1.01
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 8 1.58
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
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