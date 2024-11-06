Мичкова прорвало — прервал четырехматчевую серию без очков. «Филадельфия» проиграла и осталась на дне

«Филадельфия» уступила «Каролине» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)

Голы: Конекны — 6 (бол., Типпетт, Мичков), 7:54 — 0:1. Блэйк — 4 (Друри, Орлов), 14:25 — 1:1. Робинсон — 2 (Нечас, Бернс), 28:56 — 2:1. Мартинук — 1 (Дж. Слэвин, Бернс), 29:50 — 3:1. Типпетт — 2 (Конекны, Кутюрье), 33:30 — 3:2. Фрост — 1 (Санхейм, Конекны), 41:18 — 3:3. Рословик — 7 (Свечников, Ахо), 41:47 — 4:3. Конекны — 7 (Кутюрье), 49:17 — 4:4. Нечас — 7, 59:29 — 5:4. Джарвис — 4 (п.в.), 59:58 — 6:4.

Вратари: Кочетков — Колосов (59:29 — 59:58).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (8+13+14) — 16 (10+3+3).

Наши: Орлов (18.56/1/+1), Свечников (15.30/2/0) — Замула (10.58/0/-2), Мичков (13.57/1/0).

6 ноября. Роли. PNC Arena.

После успешного старта в НХЛ и прочного лидерства во всех опросах по поводу будущего обладателя «Колдера» Матвей Мичков как-то сбавил обороты. Россиянин уходил со льда без набранных очков в четырех играх подряд, а его игровое время рухнуло с 21 минуты до 15.

Неудачная серия Матвея была прервана уже в первом периоде сегодняшнего матча с «Каролиной». Помогли Андрей Свечников и Джордан Стаал, оставившие «Харрикейнс» втроем против пятерых игроков «Филадельфии».

Несмотря на наличие авторитетных партнеров, Мичков решил сделать все самостоятельно: получил шайбу у правого борта, протащил по всей синей линии и бросил по воротам «Каролины». До Кочеткова шайба так и не дошла, зато попала в Типпетта, а Конекны оказался самым расторопным на «пятаке».

Главная проблема «Филадельфии» на старте сезона — игра вратарей. Лишь совсем недавно швед Эрссон смог адаптироваться и выдать несколько отличных матчей, но и он выбыл из-за травмы. Так «Флайерз» остались с бригадой Колосов — Федотов. Сегодня основным был выбран белорус.

После первой шайбы «Филадельфия» «Каролина» ответила тремя подряд: в двух из них можно если не обвинить Колосова, то четко отметить — не выручил.

Не выручал сегодня и вратарь «Каролины» Кочетков. Третья и четвертая шайба получились уж совсем курьезными. На старте сезона у российского вратаря ужасающие 87 процентов отраженных бросков. При этом, согласно модели xG, Кочетков входит в топ-15 голкиперов лиги и пропускает гораздо меньше, чем создают соперники.

Решилась судьба встречи на последней минуте. «Каролина» устроила навал на ворота «Флайерс», а Санхейм в решающий момент выбросил шайбу прямо на крюк Нечасу: тому оставалось просто отправить ее в пустой угол ворот Колосова. Итоговый счет установил Сет Джарвис, забросивший в пустые ворота за две секунды до конца.

Сейчас «Филадельфия» — худшая команда Востока с девятью очками в 13 матчах. Магия Мичкова не спасает.