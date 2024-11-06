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Сегодня, 07:30

Мичкова прорвало — прервал четырехматчевую серию без очков. «Филадельфия» проиграла и осталась на дне

Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
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Матвей Мичков.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Филадельфия» уступила «Каролине» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Филадельфия» — 6:4 (1:1, 2:1, 3:2)
Голы: Конекны — 6 (бол., Типпетт, Мичков), 7:54 — 0:1. Блэйк — 4 (Друри, Орлов), 14:25 — 1:1. Робинсон — 2 (Нечас, Бернс), 28:56 — 2:1. Мартинук — 1 (Дж. Слэвин, Бернс), 29:50 — 3:1. Типпетт — 2 (Конекны, Кутюрье), 33:30 — 3:2. Фрост — 1 (Санхейм, Конекны), 41:18 — 3:3. Рословик — 7 (Свечников, Ахо), 41:47 — 4:3. Конекны — 7 (Кутюрье), 49:17 — 4:4. Нечас — 7, 59:29 — 5:4. Джарвис — 4 (п.в.), 59:58 — 6:4.
Вратари: Кочетков — Колосов (59:29 — 59:58).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 35 (8+13+14) — 16 (10+3+3).
Наши: Орлов (18.56/1/+1), Свечников (15.30/2/0) — Замула (10.58/0/-2), Мичков (13.57/1/0).
6 ноября. Роли. PNC Arena.

После успешного старта в НХЛ и прочного лидерства во всех опросах по поводу будущего обладателя «Колдера» Матвей Мичков как-то сбавил обороты. Россиянин уходил со льда без набранных очков в четырех играх подряд, а его игровое время рухнуло с 21 минуты до 15.

Неудачная серия Матвея была прервана уже в первом периоде сегодняшнего матча с «Каролиной». Помогли Андрей Свечников и Джордан Стаал, оставившие «Харрикейнс» втроем против пятерых игроков «Филадельфии».

Несмотря на наличие авторитетных партнеров, Мичков решил сделать все самостоятельно: получил шайбу у правого борта, протащил по всей синей линии и бросил по воротам «Каролины». До Кочеткова шайба так и не дошла, зато попала в Типпетта, а Конекны оказался самым расторопным на «пятаке».

Главная проблема «Филадельфии» на старте сезона — игра вратарей. Лишь совсем недавно швед Эрссон смог адаптироваться и выдать несколько отличных матчей, но и он выбыл из-за травмы. Так «Флайерз» остались с бригадой Колосов — Федотов. Сегодня основным был выбран белорус.

После первой шайбы «Филадельфия» «Каролина» ответила тремя подряд: в двух из них можно если не обвинить Колосова, то четко отметить — не выручил.

Не выручал сегодня и вратарь «Каролины» Кочетков. Третья и четвертая шайба получились уж совсем курьезными. На старте сезона у российского вратаря ужасающие 87 процентов отраженных бросков. При этом, согласно модели xG, Кочетков входит в топ-15 голкиперов лиги и пропускает гораздо меньше, чем создают соперники.

Решилась судьба встречи на последней минуте. «Каролина» устроила навал на ворота «Флайерс», а Санхейм в решающий момент выбросил шайбу прямо на крюк Нечасу: тому оставалось просто отправить ее в пустой угол ворот Колосова. Итоговый счет установил Сет Джарвис, забросивший в пустые ворота за две секунды до конца.

Сейчас «Филадельфия» — худшая команда Востока с девятью очками в 13 матчах. Магия Мичкова не спасает.

Матвей Мичков
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Филадельфия Флайерз
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«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 9 2 18
2 Нью-Джерси 15 8 7 18
3 Рейнджерс 11 8 3 17
4 Вашингтон 11 8 3 16
5 Айлендерс 13 5 8 12
6 Питтсбург 14 5 9 12
7 Коламбус 11 5 6 11
8 Филадельфия 13 4 9 9
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 13 9 4 19
2 Торонто 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 13 7 6 14
4 Бостон 14 6 8 13
5 Оттава 12 6 6 12
6 Детройт 11 5 6 11
7 Баффало 13 5 8 11
8 Монреаль 13 4 9 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 13 12 1 24
2 Миннесота 12 8 4 18
3 Даллас 11 7 4 14
4 Сент-Луис 13 7 6 14
5 Юта 13 5 8 13
6 Колорадо 13 6 7 12
7 Чикаго 13 5 8 11
8 Нэшвилл 12 4 8 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 14 8 6 19
2 Вегас 12 8 4 17
3 Ванкувер 11 6 5 15
4 Калгари 13 7 6 15
5 Эдмонтон 13 6 7 13
6 Сиэтл 14 5 9 11
7 Анахайм 12 4 8 10
8 Сан-Хосе 13 3 10 8
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Торонто – Бостон
 4 : 0
6.11 03:00
Монреаль – Калгари
 2 : 3 ОТ
6.11 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 4
6.11 03:00
Баффало – Оттава
 5 : 1
6.11 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 4 : 3 Б
6.11 04:00
Виннипег – Юта
 3 : 0
6.11 04:00
Сент-Луис – Тампа-Бэй
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6.11 04:00
Миннесота – Лос-Анджелес
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Колорадо – Сиэтл
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Анахайм – Ванкувер
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