А защитник Дмитрий Орлов провел 800-ю игру в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Бостон» — 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)

Голы: Рословик — 5 (Ахо, Свечников), 6:28 — 1:0. Маршан — 2 (бол., Пастрняк, Э. Линдхольм), 13:11 — 1:1. Свечников — 3 (бол., Гостисбеер, Нечас), 17:14 — 2:1. Блэйк — 3 (Орлов, Каррье), 17:52 — 3:1. Нечас — 5 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 18:06 — 4:1. Х. Линдхольм — 2 (Кастелич, Пастрняк), 23:38 — 4:2. Свечников — 4 (бол., Джарвис, Нечас), 28:51 — 5:2. Рословик — 6 (Мартинук), 29:32 — 6:2. Уокер — 1, 47:36 — 7:2. Котканиеми — 1 (Нечас), 52:13 — 8:2.

Вратари: Кочетков — Суэймен (Корписало, 29:32).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 37 (10+18+9) — 15 (5+5+5).

Наши: Орлов (20.11/5/+2), Свечников (15.22/4/0) — Задоров (16.23/0/-1).

1 ноября. Роли. PNC Arena. 18 700 зрителей.

Встреча «Каролины» и «Бостона» подавалась как центральный матч игрового дня. Амбиции обеих команд велики, но «Брюинз» на старте сезона расстраивают результатами. Вот и поездка в Роли для «Мишек» получилась унизительной. Игра прошла с полным доминированием «Харрикейнз», никакой борьбы гости не навязали.

«Каролина» Рода Бриндамора — одна из самых стабильных команд по итогам октября. Ее победная серия после разгрома «Бостона» продолжается пять матчей. «Ураганы» проиграли только «Тампе» (в самом неудачном своем матче) и «Сент-Луису» с разницей в одну шайбу. Бриндамор снова завел машину, которая готова сметать всех в регулярке. Сегодня под раздачу попал «Бостон».

Для «Брюинз» все пошло не по плану уже в первом периоде. Хозяева отгрузили Джереми Суэймену четыре шайбы, а пропустили только одну в меньшинстве от Брэда Маршана. «Каролина» забивала голы на любой вкус. Самый результативный матч на старте сезона провел Андрей Свечников. В начале чемпионата нападающий больше сконцентрировался на передачах, но сегодня оформил дубль — оба раза отличился в большинстве.

Матч с «Бостоном» надолго запомнит Дмитрий Орлов. И не только потому, что удалось крупно победить бывший клуб. Сегодня защитнику покорился рубеж в 800 матчей в НХЛ! Это седьмой показатель среди российских оборонцев за всю историю лиги. Орлову только 33 года, ему по силам добраться до гроссмейстерской отметки в 1000 игр. А вот побить рекорд Сергея Гончара вряд ли удастся. У легенды «Питтсбурга» — 1301 матч. Важную отметку Дмитрий отметил голом, который, между прочим, стал победным.

Все, что происходило после того, как во втором периоде «Каролина» забросила шестую шайбу и упрочила преимущество, не имело большого смысла. Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери при счете 6:2 прекратил страдания Суэймена и выпустил Йоонаса Корписало. Перевернуть матч замена голкипера не помогла. Уже в третьем периоде «Харрикейнз» довели счет до неприличного, а Петр Кочетков больше не пропустил. Впрочем, и работы нашему вратарю досталось немного. «Бостон» нанес скромные 15 бросков в створ — по пять в каждом периоде.

К успехам «Каролины» в регулярном чемпионате относятся спокойнее после того, как она не добивалась больших результатов в прошлых плей-офф. Но время этого состава еще не ушло. На старте сезона «Харрикейнз» сохранили статус контендера от «Востока». У старины Бриндамора есть все, чтобы наконец-то добраться как минимум до финала Кубка Стэнли. Кажется, так мы говорили последние несколько лет — но рано или поздно тренер должен ведь изменить свою философию и отказаться от прямолинейной беготни?