Капризов адаптировался в НХЛ за 16 минут. У него есть все, чтобы стать новой звездой лиги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дебют

Кирилл Капризов в первом же матче за «Миннесоту» показал, что абсолютно правы были те, кто считал, что этот парень перерос КХЛ. Адаптация в новой лиге продолжалась 16 минут первого периода. К этому времени Кирилл едва не заработал «минус 3», но не из-за своих ошибок, а потому что не везло. Именно в его смены калифорнийцы перехватывали шайбу и создавали опасные моменты. И в эти первые 16 минут Кирилл, никак не мог привыкнуть к темпу, к тому, что все играют иначе, чем в ЦСКА, а партнеры просто не слишком крутые. Ну не такие, как он сам.

Однако, к концу периода Капризов полетел. Две голевые передачи, победная шайба в овертайме — это, конечно, потрясающе и крайне важно. Например, Капризов стал самым результативным российским хоккеистом по итогам двух дней. Но больше понравилось то, что Кирилл быстро превратился в хоккеиста, которого опасаются, за которым соперники следят с особым вниманием, но все равно не успевают контролировать его действия. Уже после перерыва мы видели не новичка НХЛ, а сильного хоккеиста, которому, правда, не сильно повезло с командой, чтобы бороться за титул. «Миннесота» без глубины в составе, а средний класс хоккеистов не самый высокий на фоне остальных клубов НХЛ. Но теперь у «дикарей» появилась своя звезда, а в такие моменты остальные могут сплотиться, понимая, что есть хорошая возможность показать себя. Отличный дебют, отличный шанс стать лучшим новичком, а, может быть, замахнуться и на звание лучшего бомбардира. По крайней мере, среди наших.

Всплеск

У «Салавата Юлаева» в этом сезоне были серии из трех побед, но последняя получилась самой впечатляющей. Она началась в игре против «Ак Барса», в которой команда из просто сильного участника турнира, превратилась в фаворита конференции. Многие команды после такого следующий матч провалили бы, тренеры рассказали, что не хватило эмоций, а журналисты согласно покивали. Но уфимцы переиграли мотивированную «Сибирь», вырвав победу в конце встречи, хотя все должно было быть наоборот.

И, наконец, очень сильно впечатлила поездка в Казахстан, где снова была продемонстрирована воля к победе. К к 33-й минуте хозяева вели в две шайбы, но это никого не смутило. Победа 6:3, и страх в глазах болельщиков других команд конференции. Никогда на протяжении этого регулярного чемпионата «Салават Юлаев» не выглядел настолько мощно. Теперь бы не потерять запал к марту, но и никаких поводов нет.

Кажется, что все наладилось, и если не будет никакого форс-мажора, то мы сейчас наблюдаем за тем клубом, который будет бороться в плей-офф за кубок. На травмы закладываться не стоит. Они могут быть, а могут и не быть, тут уж не спрогнозируешь. Но нынешний «Салават Юлаев» действительно хорош, даже с такими проблемами в обороне. Лямся научился с ними справляться, не слишком привлекая к этому внимание. Возможно, с помощью иностранной тройки нападения, ведь если они на льду, то нет смысла думать об обороне, возможно, за счет того, что игроки стали меньше рисковать. С таким «Салаватом Юлаевым» все в конференции стало еще более запутано.

Вратари

В Нью-Йорке прошло противостояние российских вратарей, которые оккупировали столицу мира. Семен Варламов из «Айлендерс» победил Игоря Шестеркина из «Рейнджерс» — 4:0. Но это не значит, что более опытный голкипер был сильней в четыре раза. Совсем не так. Шестеркин показал, что нереально крут, даже после такой неудачи команды. Мало того, что Игорь не виноват ни в одной из шайб, так и спасений было едва ли не больше десятка, а некоторые попадут в еженедельную подборку.

К сожалению, Артемий Панарин, Павел Бучневич и группы молодых звезд оказалась не готова к первому матчу и выглядела растерянно и пассивно. Если бы хотя бы старались приблизиться к уровню Шестеркина, то была бы крупная победа.

Варламов установил какой-то там клубный рекорд, но важно, что с самого начала стал подтверждать правоту руководства, выбравшего его в качестве основного. Были же варианты, что именно Семена обменяют, но потом передумали.

Под Варламовым сидит Илья Сорокин и, конечно, мы ждем его дебюта на этой неделе, чтобы разобраться, насколько он адаптировался к новому хоккею. Все-таки Сорокин слишком много тренировался. Сначала в «пузыре» во время плей-офф, затем всю осень и половину зимы. Радует и то, что в этом чемпионате НХЛ сыграло уже четыре российских вратаря, и три — на каком-то невероятном уровне. А ведь скоро Олимпиада.