Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:00

Капризов рвется в лучшие игроки НХЛ. Он может отобрать «Харт Трофи» у Маккиннона и Макдэвида

Капризова назвали в числе кандидатов на «Харт Трофи»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Капризов.
Фото Charles LeClaire-Imagn Images, USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото Brace Hemmelgarn-Imagn Images, USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото Brace Hemmelgarn-Imagn Images, USA Today Sports
1/3
Без российского нападающего невозможно представить игру «Уайлд».

Кириллу Капризову не потребовалось много времени, чтобы вырасти в суперзвезду НХЛ. Окрепший за годы в КХЛ нападающий с ноги выбил дверь в основной состав «Миннесоты» и с первого сезона стал системообразующим игроком «Уайлд». В каждой регулярке воспитанник «Кузни» следовал графику «очко за матч». В Сент-Поле началась настоящая капризовомания. Болельщики без ума от российского форварда, а руководство уже мыслит о долгосрочном контакте.

Сезон-2024/25 Капризов начал так, как и полагается суперзвезде. «Миннесота» в целом хороша на старте чемпионата, а Кирилл задал потрясающий темп результативности. За 15 матчей нападающий насобирал 28 (9+19) очков — это с запасом лучшие цифры в команде и вторые в НХЛ после лидера «Колорадо» Нэйтана Маккиннона.

Только в трех матчах нынешнего сезона Капризов не набрал очки. Статистический гигант Eliteprospects предсказывает Кириллу космические 153 балла за регулярку, если форвард сохранит заданный темп. Суперрезультативная игра и лидерство в «Миннесоте» позволят Капризову замахнуться на личные призы: «Харт Трофи» и «Арт Росс».

Ключевая фигура «Миннесоты»

«Харт Трофи» непременно завоевывали топ-хоккеисты, которые становились ключевыми фигурами своих команд. Как Нэйтан Маккиннон для «Колорадо», как Коннор Макдэвид для «Эдмонтона», как Остон Мэттьюс для «Торонто». Капризова смело можно поставить в один ряд с этими легендами современности. Значимость Кирилла для «Миннесоты» ничуть не меньше.

Россиянин набрал 28 очков за 15 матчей, а всего «Уайлд» забросили 53 шайбы. Капризов поучаствовал больше чем в половине голов команды. Сопоставимые цифры на старте чемпионата выдал Маккиннон. У Кирилла — первое игровое время среди нападающих, в среднем за матч главный тренер Джон Хайнс доверяет форварду около 22 минут. Больше играет только защитник Брок Фэйбер, который незаменим как в равных составах, так и в спецбригадах.

Капризов для «Миннесоты» — больше, чем лидер на льду. Без Кирилла невозможно представить нападение «Уайлд». Конечно, убери россиянина из состава, что Хайнсу может присниться в ночном кошмаре, «Дикари» перестроятся и найдут новые схемы. Но сейчас слишком много завязано на Капризове. Пока главная звезда в прекрасной форме, тренеру незачем что-то менять. Однако зависимость от Кирилла может погубить «Миннесоту», если у россиянина разладится игра или соперники начнут плотнее его разбирать.

Подчеркивает значимость Кирилла лидерство в НХЛ по очкам, набранным в равных составах (16). 13 из них россиянин заработал благодаря передачам. Важное уточнение: 11 ассистов стали первыми и напрямую приводили к голам. То есть Капризов не из тех «бомбардиров», которые набирают очки за дешевые вторые передачи. Россиянин непосредственно определяет игру команды в атаке. Убрав Кирилла из состава, все увидят совсем другую «Миннесоту», которая вряд ли попадет в плей-офф.

Кирилл Капризов.
Фото Brace Hemmelgarn-Imagn Images, USA Today Sports

Шансы на «Харт Трофи» велики

Значимость Кирилла для «Уайлд» подчеркивает шансы на выигрыш «Харт Трофи». Недаром я сравнивал Капризова с Маккинноном и Макдэвидом. Это сопоставимые фигуры по влиянию на результаты своих команд.

Североамериканские издания, оценивая претендентов на «Харт» и «Арт Росс» по итогам первого месяца чемпионата, видят Капризова в числе первых. Вместе с традиционными героями: Макдэвидом, Кучеровым, Маккинноном, Драйзайтлем, а также Райнхартом из «Флориды».

Обладателя «Харта» выбирают журналисты. В сравнении с перечисленными выше личностями Кирилл получает меньше внимания. Кубок Стэнли он не выигрывал — с «Миннесотой» не заходил даже дальше первого раунда плей-офф! В прошлые годы в списках на «Харт» если и фигурировал, то не попадал в топ-5. Лучший результат — седьмое место после сезона-2021/22.

Нападающий &laquo;Миннесоты&raquo; Кирилл Капризов. «Пронесся по НХЛ, как бензопила Эша Уильямса по мертвецам». В Америке впечатлены игрой Капризова на старте сезона НХЛ

Но внимание и признание постепенно приходят к парню из Кузедеево. О чем говорить, если даже молодой канадский талант Коннор Бедард публично восхищается игрой Капризова и не стесняется в комплиментах нападающему.

— Его игра просто невероятна. Я не знаю, сколько у него очков, но он уже давно один из лучших парней в НХЛ. Такое ощущение, что каждый год он делает еще один шаг вперед. Он один из самых сложных соперников, против которых трудно играть, — отметил форвард «Чикаго».

Кирилл Капризов.
Фото Brace Hemmelgarn-Imagn Images, USA Today Sports

Капризов проделал большой путь, чтобы оказаться на вершине и конкурировать с гениями уровня Макдэвида и Маккиннона. Россиянина не надломило давление после первого жирного контракта с «Миннесотой». По действующему соглашению Кирилл еще на год связан с «Уайлд», и владельцу клуба уже сейчас можно готовить миллионы, чтобы озолотить главную звезду и сохранить ее в составе.

Сейчас россиянин не просто ведет команду в плей-офф. «Миннесота» выдала классный старт сезона и уступает в Центральном дивизионе только «Виннипегу». Если «Уайлд» сохранят нынешний темп, а Капризов продолжит играть так же полезно, в выборе обладателя «Харт Трофи» Кирилл останется главным фаворитом. «Арт Росс» или «Морис Ришар» — призы, зависимые напрямую от цифр. Предсказывать их в начале ноября слишком наивно. Но о шансах на «Харт Трофи» можно говорить с полной уверенностью. По началу сезона Капризов — главный фаворит на награду, вручаемую хоккеисту, который внес наибольший вклад в игру команды по итогам регулярки.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Капризова назвали в числе кандидатов на «Харт Трофи»
Раньери возглавил «Рому» в третий раз
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
У Черчесова четвертое поражение подряд, его покровитель уже уволен, в прессу слит размер неустойки. Герой ЧМ-2018 терпит крах в Казахстане
Популярное видео
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Праздник для Малкина после 500 голов в НХЛ: золотая клюшка, поздравление Овечкина и билет на финал Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 15 11 4 22
3 Вашингтон 15 10 5 21
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Питтсбург 18 6 12 15
7 Филадельфия 16 6 10 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Детройт 15 7 8 15
7 Баффало 16 7 9 15
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 17 9 8 18
5 Юта 16 7 9 17
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 10 6 22
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 15 5 10 12
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 03:30
Вашингтон – Торонто
 3 : 4 ОТ
14.11 03:30
Питтсбург – Детройт
 2 : 3 ОТ
14.11 05:00
Юта – Каролина
 4 : 1
14.11 06:00
Анахайм – Вегас
 2 : 3
14.11 06:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 4 : 2
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости