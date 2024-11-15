«У Василевского есть шанс преодолеть и отметку в 400 побед». В Америке вновь в восторге от игры россиян
Минувшая ночь получилась продуктивной для российских хоккеистов в НХЛ. Кирилл Капризов набрал два очка в игре с «Монреалем» (3:0) и установил сразу два клубных рекорда «Миннесоты», а 19-летний Матвей Мичков вырвал победу для «Филадельфии» красивым голом в овертайме (5:4 ОТ). Голкипер Андрей Василевский помог «Тампе» обыграть «Виннипег» (4:1) и был признан первой звездой матча.
The Hockey News: «Капризов побил свой же рекорд»
«Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты», который ранее сам и установил. 27-летний россиянин отметился голом, а затем ассистировал в победном матче против «Монреаля». В этом сезоне он забросил десять шайб и отдал 20 голевых передач в 16 играх. Его 30 очков в 16 матчах — рекорд франшизы. До этого быстрее 30 результативных баллов набирал сам россиянин в сезоне-2022/23 — тогда затратил 22 встречи. Согласно статистике НХЛ, Капризов стал третьим игроком не из Северной Америки, который за последние 15 лет достиг отметки в 30 результативных действий за 16 или менее игр».
Flyers Nitty Gritty: «Федотов совершил три важных сейва в овертайме»
«Это была вторая подряд выдающаяся игра Ивана Федотова. Вратарь «Филадельфии» сделал три важнейших сейва во время овертайма, дав шанс на победу вопреки всему. Все статистические показатели говорили о превосходстве соперника. Однако каким-то образом эта встреча была закончена на отметке 4.55 в овертайме, когда Матвей Мичков забросил победную шайбу с невероятного угла.
В конце игры «Филадельфия» выглядела так, как будто выдохлась и, возможно, перегруппировалась. Мичкову показалось, что у него нет вариантов для продолжения атаки, и он направился за сетку ворот. Один из его коньков уже был за линией, когда он бросил через щель между вратарем «Оттавы» и штангой. Хорошо, что команда не сдалась — но не все в этом матче шло как надо. Очень запутанная игра и очень нужная победа».
ESPN: «В овертайме сенсацию устроил Мичков»
«После двух периодов «Филадельфия» уступала по броскам 7:28. Это не опечатка. «Флайерз» полностью доминировали при владении шайбой, но каким-то образом почти не угрожали сопернику. В третьей двадцатиминутке казалось, что отставание по броскам серьезно навредит, но команда совершила удивительное возвращение. Два быстрых гола позволили сравнять счет и привели к овертайму. Несколько удачных сейвов Федотова помогли догнать «Оттаву», когда это было особенно важно. А в овертайме сенсацию устроил новичок.
Матвей Мичков отличился с острого угла за 54,8 секунды до конца овертайма и принес «Флайерз» победу со счетом 5:4. На последней минуте овертайма Мичков получил шайбу на уровне линии ворот с правого края и совершил бросок. Шайба отскочила от Уллмарка и принесла победу. Это шестой гол Мичкова в сезоне».
Yardbarker: «Василевский — один из лучших вратарей в НХЛ»
Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский был одним из лучших голкиперов НХЛ на протяжении последних десяти лет, выиграв Кубок Стэнли и «Везина Трофи». В четверг вечером он пополнил свое наследие — победил в 300-м матче в карьере в лиге и стал лишь 40-м вратарем с таким достижением. Он помог «Лайтнинг» взять верх на «Виннипегом», отразив 23 из 24 бросков. Василевский достиг 300-й победы всего за 490 игр — это самый быстрый результат в истории. Он даже обогнал легендарного Жака Планта.
Правда, у Василевского есть преимущество перед голкиперами прошлого: он играет в эпоху побед в овертаймах и сериях буллитов, что значительно улучшает показатель побед. В прошлом у хоккеистов не было такой роскоши. Но даже несмотря на это, россиянин — один из лучших вратарей современной эпохи и один из лучших, когда-либо игравших в НХЛ. Впереди у него еще несколько лет на высоком уровне — у него есть шанс преодолеть и отметку в 400 побед.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|20
|12
|8
|26
|2
|Каролина
|15
|11
|4
|22
|3
|Рейнджерс
|15
|10
|5
|21
|4
|Вашингтон
|15
|10
|5
|21
|5
|Айлендерс
|17
|7
|10
|18
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|18
|6
|12
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|2
|Торонто
|18
|10
|8
|22
|3
|Бостон
|18
|8
|10
|18
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|5
|Оттава
|16
|8
|8
|17
|6
|Баффало
|17
|8
|9
|17
|7
|Детройт
|15
|7
|8
|15
|8
|Монреаль
|17
|5
|12
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|17
|15
|2
|30
|2
|Миннесота
|16
|11
|5
|25
|3
|Даллас
|15
|10
|5
|20
|4
|Колорадо
|17
|9
|8
|18
|5
|Юта
|16
|7
|9
|17
|6
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|15
|7
|Чикаго
|17
|6
|11
|13
|8
|Нэшвилл
|17
|5
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|10
|6
|22
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Ванкувер
|15
|8
|7
|19
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|19
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|19
|6
|Сиэтл
|17
|8
|9
|17
|7
|Сан-Хосе
|18
|5
|13
|13
|8
|Анахайм
|15
|5
|10
|12
|15.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|4 : 1
|15.11
|03:00
|
Оттава – Филадельфия
|4 : 5 ОТ
|15.11
|03:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|2 : 6
|15.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|3 : 2
|15.11
|03:30
|
Баффало – Сент-Луис
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|3 : 0
|15.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|7 : 2
|15.11
|05:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|15.11
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|3 : 1
|15.11
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|2 : 5