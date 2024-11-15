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«У Василевского есть шанс преодолеть и отметку в 400 побед». В Америке вновь в восторге от игры россиян

В Америке считают, что Василевский может преодолеть отметку в 400 побед
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский (№ 88) и защитник Даррен Рэддиш (№ 43) против нападающего «Виннипега» Владислава Наместникова (№ 7).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский (№ 88) и защитник Даррен Рэддиш (№ 43) против нападающего «Виннипега» Владислава Наместникова (№ 7).
Фото Getty Images
Минувшей ночью ярко сыграл не только Андрей.

Минувшая ночь получилась продуктивной для российских хоккеистов в НХЛ. Кирилл Капризов набрал два очка в игре с «Монреалем» (3:0) и установил сразу два клубных рекорда «Миннесоты», а 19-летний Матвей Мичков вырвал победу для «Филадельфии» красивым голом в овертайме (5:4 ОТ). Голкипер Андрей Василевский помог «Тампе» обыграть «Виннипег» (4:1) и был признан первой звездой матча.

The Hockey News: «Капризов побил свой же рекорд»

«Кирилл Капризов побил рекорд «Миннесоты», который ранее сам и установил. 27-летний россиянин отметился голом, а затем ассистировал в победном матче против «Монреаля». В этом сезоне он забросил десять шайб и отдал 20 голевых передач в 16 играх. Его 30 очков в 16 матчах — рекорд франшизы. До этого быстрее 30 результативных баллов набирал сам россиянин в сезоне-2022/23 — тогда затратил 22 встречи. Согласно статистике НХЛ, Капризов стал третьим игроком не из Северной Америки, который за последние 15 лет достиг отметки в 30 результативных действий за 16 или менее игр».

Flyers Nitty Gritty: «Федотов совершил три важных сейва в овертайме»

«Это была вторая подряд выдающаяся игра Ивана Федотова. Вратарь «Филадельфии» сделал три важнейших сейва во время овертайма, дав шанс на победу вопреки всему. Все статистические показатели говорили о превосходстве соперника. Однако каким-то образом эта встреча была закончена на отметке 4.55 в овертайме, когда Матвей Мичков забросил победную шайбу с невероятного угла.

В конце игры «Филадельфия» выглядела так, как будто выдохлась и, возможно, перегруппировалась. Мичкову показалось, что у него нет вариантов для продолжения атаки, и он направился за сетку ворот. Один из его коньков уже был за линией, когда он бросил через щель между вратарем «Оттавы» и штангой. Хорошо, что команда не сдалась — но не все в этом матче шло как надо. Очень запутанная игра и очень нужная победа».

ESPN: «В овертайме сенсацию устроил Мичков»

«После двух периодов «Филадельфия» уступала по броскам 7:28. Это не опечатка. «Флайерз» полностью доминировали при владении шайбой, но каким-то образом почти не угрожали сопернику. В третьей двадцатиминутке казалось, что отставание по броскам серьезно навредит, но команда совершила удивительное возвращение. Два быстрых гола позволили сравнять счет и привели к овертайму. Несколько удачных сейвов Федотова помогли догнать «Оттаву», когда это было особенно важно. А в овертайме сенсацию устроил новичок.

Форвард &laquo;Филадельфии&raquo; Матвей Мичков (слева) празднует победную шайбу в&nbsp;ворота &laquo;Оттавы&raquo; (5:4 ОТ) 15&nbsp;ноября. Мичков молчал весь матч, но все равно стал героем. Забил с нулевого угла и принес победу в овертайме

Матвей Мичков отличился с острого угла за 54,8 секунды до конца овертайма и принес «Флайерз» победу со счетом 5:4. На последней минуте овертайма Мичков получил шайбу на уровне линии ворот с правого края и совершил бросок. Шайба отскочила от Уллмарка и принесла победу. Это шестой гол Мичкова в сезоне».

Yardbarker: «Василевский — один из лучших вратарей в НХЛ»

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский был одним из лучших голкиперов НХЛ на протяжении последних десяти лет, выиграв Кубок Стэнли и «Везина Трофи». В четверг вечером он пополнил свое наследие — победил в 300-м матче в карьере в лиге и стал лишь 40-м вратарем с таким достижением. Он помог «Лайтнинг» взять верх на «Виннипегом», отразив 23 из 24 бросков. Василевский достиг 300-й победы всего за 490 игр — это самый быстрый результат в истории. Он даже обогнал легендарного Жака Планта.

Правда, у Василевского есть преимущество перед голкиперами прошлого: он играет в эпоху побед в овертаймах и сериях буллитов, что значительно улучшает показатель побед. В прошлом у хоккеистов не было такой роскоши. Но даже несмотря на это, россиянин — один из лучших вратарей современной эпохи и один из лучших, когда-либо игравших в НХЛ. Впереди у него еще несколько лет на высоком уровне — у него есть шанс преодолеть и отметку в 400 побед.

Андрей Василевский (хоккей)
Иван Федотов
Кирилл Капризов
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
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