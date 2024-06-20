Новый центральный для Овечкина. Для «Вашингтона» его контракт рискует стать головной болью

Канадский форвард Пьер-Люк Дюбуа перешел в «Кэпиталз» из «Лос-Анджелеса».

Робу Блэйку давно уже нужно было поставить статую в Виннипеге как одному из людей, спасших прошлый сезон для «Джетс». В июне 2023-го генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» забрал не желавшего оставаться в захолустной Манитобе Пьер-Люка Дюбуа с его только-только подписанным специально под обмен 8-летним контрактом с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, отдав за него пик второго раунда, Алекса Иафалло, Расмуса Купари и права на умницу Габриэля Виларди.

Пока Виларди, подписавший с «Виннипегом» прекрасный двухлетний мостик (3,4 миллиона долларов), без особых проблем вписался в первое звено команды Рика Боунесса к Николаю Элерсу и Майку Шайфли, Дюбуа весь сезон кувыркался в «Лос-Анджелесе» у Тодда Маклеллана и Джима Хиллера, проиграв конкуренцию за позицию второго центра Филипу Дано и закончив сезон в четвертом звене. После катастрофических 40 очков в регулярке, ужасного плей-офф и полного отсутствия отдачи в обороне от франкофона Блэйку не оставалось ничего, кроме как расписаться в собственной ошибке и обменять проблемного канадца в «Вашингтон» на Дарси Кемпера, подарив нового центра Александру Овечкину.

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Свой косяк босс «Королей» исправил довольно изящно: он получил в сделке «1 на 1» голкипера, чьи возможности знает достаточно хорошо. В сезоне-2016/17 Кемпер классно проявил себя на минимальном однолетнем контракте в Калифорнии, здорово страхуя Джонатана Куика, но был обменян на дедлайне в «Аризону», не договорившись о продлении. Вдобавок клубная легенда получила лишние 3,25 миллиона долларов под потолком, которые определенно помогут в переговорах с получившим статус ОСА нападающим Куинтоном Байфилдом и защитником Мэттом Роем.

Похоже, абсолютно провальный сезон Кемпера, вчистую проигравшего позицию стартера некогда вечному ахаэловцу Чарли Линдгрену, Блэйка не смущает. Прошлым летом он поверил в ветерана Кэма Тэлбота и Давида Риттиха, чей тандем в минувшей регулярке стал третьим по среднему коэффициенту надежности третьим в лиге (2,56) и уступил только вратарским бригадам «Флориды» и «Виннипега». Теперь у голкипера чемпионского «Колорадо» будет шанс перезагрузить карьеру в команде со вполне качественной линией обороны.

Прямо сейчас назвать обмен проигрышным для «Вашингтона» нельзя. Брайан Маклеллан закрыл важную позицию еще непропащим 26-летним центром, скинув проблемный актив без удержания зарплаты и не отдав ни одного драфт-пика. «Мы получили талантливого 25-летнего игрока с огромным потенциалом стать высококлассным центром в НХЛ. Уверены, что с его габаритами, незаурядным катанием и высоким хоккейным IQ он преуспеет в нашей команде, где у него будет больше ответственности и возможностей, чем в «Лос-Анджелесе», — прокомментировал сделку босс «Столичных».

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Однако в перспективе неадекватный контракт Дюбуа с полным запретом на перемещение, который вступит в силу с 1 июля, рискует стать головной болью для «Кэпиталз» и грузом для платежки. Токсичность канадца, его тяга к поиску собственных игровых проблем в тренерах, а также решение «Кингз» с легкостью расстаться с ним после первого же неудачного сезона должны настораживать. Несколько лет назад вечно перспективный новичок «Столичных» обвинял Джона Тортореллу в ограничении его атакующего потенциала, в конце концов запросив обмен из «Коламбуса». И где гарантия, что нападающий, ни разу не преодолевавший отметку в 70 очков за регулярку, впишется в игровую модель Спенсера Карбери с его высокими требованиями к игре в обороне и без шайбы?

Как утверждают сразу несколько инсайдеров, Блэйк готов был выкупить восьмилетнее соглашение с франкофоном, не найди он в ближайшую неделю вариантов с его обменом. Похоже, Маклеллан под грузом великой мессии стал единственным менеджером, который согласился на крайне авантюрный трейд с «Королями» — этим летом ему было важно показать Овечкину, что клуб все еще готов помогать ему на пути к рекорду Уэйна Гретцки.