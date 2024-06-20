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Новый центральный для Овечкина. Для «Вашингтона» его контракт рискует стать головной болью

Канадец Дюбуа перешел в «Вашингтон» из «Лос-Анджелеса»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеист Пьер-Люк Дюбуа
Пьер-Люк Дюбуа.
Фото Global Look Press
Канадский форвард Пьер-Люк Дюбуа перешел в «Кэпиталз» из «Лос-Анджелеса».

Робу Блэйку давно уже нужно было поставить статую в Виннипеге как одному из людей, спасших прошлый сезон для «Джетс». В июне 2023-го генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» забрал не желавшего оставаться в захолустной Манитобе Пьер-Люка Дюбуа с его только-только подписанным специально под обмен 8-летним контрактом с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, отдав за него пик второго раунда, Алекса Иафалло, Расмуса Купари и права на умницу Габриэля Виларди.

Пока Виларди, подписавший с «Виннипегом» прекрасный двухлетний мостик (3,4 миллиона долларов), без особых проблем вписался в первое звено команды Рика Боунесса к Николаю Элерсу и Майку Шайфли, Дюбуа весь сезон кувыркался в «Лос-Анджелесе» у Тодда Маклеллана и Джима Хиллера, проиграв конкуренцию за позицию второго центра Филипу Дано и закончив сезон в четвертом звене. После катастрофических 40 очков в регулярке, ужасного плей-офф и полного отсутствия отдачи в обороне от франкофона Блэйку не оставалось ничего, кроме как расписаться в собственной ошибке и обменять проблемного канадца в «Вашингтон» на Дарси Кемпера, подарив нового центра Александру Овечкину.

Хоккеист Пьер-Люк Дюбуа
Фото USA Today Sports

Свой косяк босс «Королей» исправил довольно изящно: он получил в сделке «1 на 1» голкипера, чьи возможности знает достаточно хорошо. В сезоне-2016/17 Кемпер классно проявил себя на минимальном однолетнем контракте в Калифорнии, здорово страхуя Джонатана Куика, но был обменян на дедлайне в «Аризону», не договорившись о продлении. Вдобавок клубная легенда получила лишние 3,25 миллиона долларов под потолком, которые определенно помогут в переговорах с получившим статус ОСА нападающим Куинтоном Байфилдом и защитником Мэттом Роем.

Похоже, абсолютно провальный сезон Кемпера, вчистую проигравшего позицию стартера некогда вечному ахаэловцу Чарли Линдгрену, Блэйка не смущает. Прошлым летом он поверил в ветерана Кэма Тэлбота и Давида Риттиха, чей тандем в минувшей регулярке стал третьим по среднему коэффициенту надежности третьим в лиге (2,56) и уступил только вратарским бригадам «Флориды» и «Виннипега». Теперь у голкипера чемпионского «Колорадо» будет шанс перезагрузить карьеру в команде со вполне качественной линией обороны.

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Прямо сейчас назвать обмен проигрышным для «Вашингтона» нельзя. Брайан Маклеллан закрыл важную позицию еще непропащим 26-летним центром, скинув проблемный актив без удержания зарплаты и не отдав ни одного драфт-пика. «Мы получили талантливого 25-летнего игрока с огромным потенциалом стать высококлассным центром в НХЛ. Уверены, что с его габаритами, незаурядным катанием и высоким хоккейным IQ он преуспеет в нашей команде, где у него будет больше ответственности и возможностей, чем в «Лос-Анджелесе», — прокомментировал сделку босс «Столичных».

Хоккеист Пьер-Люк Дюбуа
Фото Global Look Press

Однако в перспективе неадекватный контракт Дюбуа с полным запретом на перемещение, который вступит в силу с 1 июля, рискует стать головной болью для «Кэпиталз» и грузом для платежки. Токсичность канадца, его тяга к поиску собственных игровых проблем в тренерах, а также решение «Кингз» с легкостью расстаться с ним после первого же неудачного сезона должны настораживать. Несколько лет назад вечно перспективный новичок «Столичных» обвинял Джона Тортореллу в ограничении его атакующего потенциала, в конце концов запросив обмен из «Коламбуса». И где гарантия, что нападающий, ни разу не преодолевавший отметку в 70 очков за регулярку, впишется в игровую модель Спенсера Карбери с его высокими требованиями к игре в обороне и без шайбы?

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Как утверждают сразу несколько инсайдеров, Блэйк готов был выкупить восьмилетнее соглашение с франкофоном, не найди он в ближайшую неделю вариантов с его обменом. Похоже, Маклеллан под грузом великой мессии стал единственным менеджером, который согласился на крайне авантюрный трейд с «Королями» — этим летом ему было важно показать Овечкину, что клуб все еще готов помогать ему на пути к рекорду Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин
Пьер-Люк Дюбуа
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 2
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
3 - 2
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
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2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
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3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
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2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
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2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
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1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
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3. Бостон - Флорида
2 - 6
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Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
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1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
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3. Нэшвилл - Ванкувер
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Даллас - Вегас
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2 - 4
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Виннипег - Колорадо
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Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
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Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
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6. Торонто - Бостон
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
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4. Тампа-Бэй - Флорида
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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1. Каролина - Айлендерс
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3. Айлендерс - Каролина
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