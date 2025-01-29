«Вашингтон» продолжает побеждать! Хоть и без голов Овечкина

«Кэпиталз» уверенно выиграли в Калгари.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вашингтон» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Дюбуа — 11, 1:51 — 0:1. Коулмэн — 11 (бол., Бэрри, Кузьменко), 32:17 — 1:1. Строум — 13 (бол., Карлсон, Чикран), 35:12 — 1:2. Протас — 21 (Эллер, ван Римсдайк), 57:35 — 1:3.

Вратари: Вольф — Томпсон.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (13+9+11) — 23 (5+12+6).

Наши: Кузьменко (16.23/1/-2) — Овечкин (16.47/4/0).

29 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Турне по Западной конференции получилось успешным для «Вашингтона»: обыграв «Эдмонтон» (3:2) и «Сиэтл» (3:0), «Столичные» уступили «Ванкуверу» (1:2), но смогли увезти два очка из Калгари. Нельзя сказать, что команда Александра Овечкина доминировала сегодня на льду в матче против «Флэймз»: скорее наоборот, больше возможностей отличиться было у соперника. Но реализовал свой момент Пьер-Люк Дюбуа: воспользовавшись неаккуратным выбросом защитника «Калгари» Уигара, габаритный центрфорвард «Вашингтона» тут же открыл счет.

Основной вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон накануне игры заключил крупный новый контракт с клубом: шесть лет и 35,1 миллиона долларов. И тут же начал усиленно отрабатывать его. Форвард хозяев Ломберг спокойно укатил от защитников, но Томпсона переиграть не смог.

Подтолкнуть клюшкой одноклубника, который мчит в оборону — обычное дело. Дополнительное ускорение может помочь догнать соперника, но в случае с Карлсоном и Сандином это не сработало. Швед завалился после толчка от опытного напарника по обороне, а Кадри спокойно уехал в одиночестве к воротам «Вашингтона». Но и тут Томпсон показал, почему в «Кэпиталз» его решили сохранить надолго.

Тайсон Бэрри еще летом и в начале осени мог оказаться в «Салавате Юлаеве», но в итоге ему поступило предложение от «Калгари», которое он принял. Опытный защитник долго находился в запасе и наверняка пожалел, что не поехал в КХЛ. Но сегодня он вернулся в состав и отличился в большинстве броском от синей линии: правда, вскоре шайбу переписали на нападающего Блэйка Коулмэна.

Перед игрой Бэрри, играющий под восьмым номером, шутил о противостоянии с куда более знаменитой «восьмеркой» Александром Овечкиным, но лидеру «Столичных» сегодня отличиться не удалось. Овечкин нанес четыре броска, а самым опасным стал щелчок в большинстве из любимого левого круга вбрасывания, но Вольф справился с этой «пулей».

Белорусский нападающий Алексей Протас играет все более важную роль в «Вашингтоне»: его уже можно назвать одним из полноправных лидеров нападения. Вот и в матче с «Калгари» он установил окончательный счет, реализовав свой момент в третьем периоде.

На последних минутах «Калгари» ожидаемо снял вратаря — казалось, вот он, шанс для Овечкина еще на гол приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки. Но Том Уилсон отправился на скамейку штрафников, а в меньшинстве Овечкин на льду не появляется.

«Вашингтон» упрочил преимущество перед конкурентами, укрепившись на первом месте Восточной конференции. Отрыв от «Каролины» составляет семь очков, от остальных — еще больше. Кажется, впервые за последние годы у Овечкина и компании появляется отличный шанс побороться за Кубок Стэнли.