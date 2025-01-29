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Сегодня, 08:55

«Вашингтон» продолжает побеждать! Хоть и без голов Овечкина

«Вашингтон» обыграл «Калгари», Овечкин очков не набрал
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Александр Овечкин в матче «Вашингтона» против «Калгари».
Фото Imagn Images, USA Today Sports
«Кэпиталз» уверенно выиграли в Калгари.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Вашингтон» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Дюбуа — 11, 1:51 — 0:1. Коулмэн — 11 (бол., Бэрри, Кузьменко), 32:17 — 1:1. Строум — 13 (бол., Карлсон, Чикран), 35:12 — 1:2. Протас — 21 (Эллер, ван Римсдайк), 57:35 — 1:3.
Вратари: Вольф — Томпсон.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (13+9+11) — 23 (5+12+6).
Наши: Кузьменко (16.23/1/-2) — Овечкин (16.47/4/0).
29 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Турне по Западной конференции получилось успешным для «Вашингтона»: обыграв «Эдмонтон» (3:2) и «Сиэтл» (3:0), «Столичные» уступили «Ванкуверу» (1:2), но смогли увезти два очка из Калгари. Нельзя сказать, что команда Александра Овечкина доминировала сегодня на льду в матче против «Флэймз»: скорее наоборот, больше возможностей отличиться было у соперника. Но реализовал свой момент Пьер-Люк Дюбуа: воспользовавшись неаккуратным выбросом защитника «Калгари» Уигара, габаритный центрфорвард «Вашингтона» тут же открыл счет.

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Основной вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон накануне игры заключил крупный новый контракт с клубом: шесть лет и 35,1 миллиона долларов. И тут же начал усиленно отрабатывать его. Форвард хозяев Ломберг спокойно укатил от защитников, но Томпсона переиграть не смог.

Подтолкнуть клюшкой одноклубника, который мчит в оборону — обычное дело. Дополнительное ускорение может помочь догнать соперника, но в случае с Карлсоном и Сандином это не сработало. Швед завалился после толчка от опытного напарника по обороне, а Кадри спокойно уехал в одиночестве к воротам «Вашингтона». Но и тут Томпсон показал, почему в «Кэпиталз» его решили сохранить надолго.

Тайсон Бэрри еще летом и в начале осени мог оказаться в «Салавате Юлаеве», но в итоге ему поступило предложение от «Калгари», которое он принял. Опытный защитник долго находился в запасе и наверняка пожалел, что не поехал в КХЛ. Но сегодня он вернулся в состав и отличился в большинстве броском от синей линии: правда, вскоре шайбу переписали на нападающего Блэйка Коулмэна.

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Перед игрой Бэрри, играющий под восьмым номером, шутил о противостоянии с куда более знаменитой «восьмеркой» Александром Овечкиным, но лидеру «Столичных» сегодня отличиться не удалось. Овечкин нанес четыре броска, а самым опасным стал щелчок в большинстве из любимого левого круга вбрасывания, но Вольф справился с этой «пулей».

Белорусский нападающий Алексей Протас играет все более важную роль в «Вашингтоне»: его уже можно назвать одним из полноправных лидеров нападения. Вот и в матче с «Калгари» он установил окончательный счет, реализовав свой момент в третьем периоде.

На последних минутах «Калгари» ожидаемо снял вратаря — казалось, вот он, шанс для Овечкина еще на гол приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки. Но Том Уилсон отправился на скамейку штрафников, а в меньшинстве Овечкин на льду не появляется.

«Вашингтон» упрочил преимущество перед конкурентами, укрепившись на первом месте Восточной конференции. Отрыв от «Каролины» составляет семь очков, от остальных — еще больше. Кажется, впервые за последние годы у Овечкина и компании появляется отличный шанс побороться за Кубок Стэнли.

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 50 34 16 73
2 Каролина 51 31 20 66
3 Нью-Джерси 52 28 24 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 50 24 26 52
6 Филадельфия 51 23 28 52
7 Айлендерс 49 22 27 51
8 Питтсбург 52 20 32 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 52 25 27 56
5 Тампа-Бэй 49 26 23 55
6 Детройт 50 24 26 53
7 Монреаль 50 24 26 53
8 Баффало 50 19 31 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 52 35 17 73
2 Даллас 50 32 18 65
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 52 29 23 60
5 Сент-Луис 51 23 28 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 50 32 18 67
2 Вегас 51 31 20 67
3 Лос-Анджелес 47 26 21 58
4 Калгари 49 24 25 55
5 Ванкувер 49 22 27 54
6 Анахайм 50 21 29 48
7 Сиэтл 52 22 30 47
8 Сан-Хосе 53 15 38 36
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Вегас – Даллас
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Сиэтл – Анахайм
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