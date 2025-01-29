«Вашингтон» продолжает побеждать! Хоть и без голов Овечкина
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Вашингтон» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Дюбуа — 11, 1:51 — 0:1. Коулмэн — 11 (бол., Бэрри, Кузьменко), 32:17 — 1:1. Строум — 13 (бол., Карлсон, Чикран), 35:12 — 1:2. Протас — 21 (Эллер, ван Римсдайк), 57:35 — 1:3.
Вратари: Вольф — Томпсон.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (13+9+11) — 23 (5+12+6).
Наши: Кузьменко (16.23/1/-2) — Овечкин (16.47/4/0).
29 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.
Турне по Западной конференции получилось успешным для «Вашингтона»: обыграв «Эдмонтон» (3:2) и «Сиэтл» (3:0), «Столичные» уступили «Ванкуверу» (1:2), но смогли увезти два очка из Калгари. Нельзя сказать, что команда Александра Овечкина доминировала сегодня на льду в матче против «Флэймз»: скорее наоборот, больше возможностей отличиться было у соперника. Но реализовал свой момент Пьер-Люк Дюбуа: воспользовавшись неаккуратным выбросом защитника «Калгари» Уигара, габаритный центрфорвард «Вашингтона» тут же открыл счет.
Основной вратарь «Кэпиталз» Логан Томпсон накануне игры заключил крупный новый контракт с клубом: шесть лет и 35,1 миллиона долларов. И тут же начал усиленно отрабатывать его. Форвард хозяев Ломберг спокойно укатил от защитников, но Томпсона переиграть не смог.
Подтолкнуть клюшкой одноклубника, который мчит в оборону — обычное дело. Дополнительное ускорение может помочь догнать соперника, но в случае с Карлсоном и Сандином это не сработало. Швед завалился после толчка от опытного напарника по обороне, а Кадри спокойно уехал в одиночестве к воротам «Вашингтона». Но и тут Томпсон показал, почему в «Кэпиталз» его решили сохранить надолго.
Тайсон Бэрри еще летом и в начале осени мог оказаться в «Салавате Юлаеве», но в итоге ему поступило предложение от «Калгари», которое он принял. Опытный защитник долго находился в запасе и наверняка пожалел, что не поехал в КХЛ. Но сегодня он вернулся в состав и отличился в большинстве броском от синей линии: правда, вскоре шайбу переписали на нападающего Блэйка Коулмэна.
Перед игрой Бэрри, играющий под восьмым номером, шутил о противостоянии с куда более знаменитой «восьмеркой» Александром Овечкиным, но лидеру «Столичных» сегодня отличиться не удалось. Овечкин нанес четыре броска, а самым опасным стал щелчок в большинстве из любимого левого круга вбрасывания, но Вольф справился с этой «пулей».
Белорусский нападающий Алексей Протас играет все более важную роль в «Вашингтоне»: его уже можно назвать одним из полноправных лидеров нападения. Вот и в матче с «Калгари» он установил окончательный счет, реализовав свой момент в третьем периоде.
На последних минутах «Калгари» ожидаемо снял вратаря — казалось, вот он, шанс для Овечкина еще на гол приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки. Но Том Уилсон отправился на скамейку штрафников, а в меньшинстве Овечкин на льду не появляется.
«Вашингтон» упрочил преимущество перед конкурентами, укрепившись на первом месте Восточной конференции. Отрыв от «Каролины» составляет семь очков, от остальных — еще больше. Кажется, впервые за последние годы у Овечкина и компании появляется отличный шанс побороться за Кубок Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|50
|34
|16
|73
|2
|Каролина
|51
|31
|20
|66
|3
|Нью-Джерси
|52
|28
|24
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|6
|Филадельфия
|51
|23
|28
|52
|7
|Айлендерс
|49
|22
|27
|51
|8
|Питтсбург
|52
|20
|32
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|52
|25
|27
|56
|5
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|55
|6
|Детройт
|50
|24
|26
|53
|7
|Монреаль
|50
|24
|26
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|52
|35
|17
|73
|2
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|50
|16
|34
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|50
|32
|18
|67
|2
|Вегас
|51
|31
|20
|67
|3
|Лос-Анджелес
|47
|26
|21
|58
|4
|Калгари
|49
|24
|25
|55
|5
|Ванкувер
|49
|22
|27
|54
|6
|Анахайм
|50
|21
|29
|48
|7
|Сиэтл
|52
|22
|30
|47
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|36
|29.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|1 : 4
|29.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|0 : 4
|29.01
|03:00
|
Баффало – Бостон
|7 : 2
|29.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|1 : 4
|29.01
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|5 : 2
|29.01
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|1 : 3
|29.01
|06:00
|
Вегас – Даллас
|3 : 4 ОТ
|29.01
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 6