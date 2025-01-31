Кузьменко обменяли из «Калгари»: в команде Мичкова будет еще один россиянин
Этот сезон для Андрея Кузьменко получается, мягко говоря, не самым удачным. А если говорить откровенно — провальным. Россиянин месяцами не мог забить (в 37 матчах регулярки у него всего четыре шайбы), частенько попадал в запас, а набирал очки только по большим праздникам.
Не просто так стали возникать новости об интересе к Кузьменко «Ак Барса» / «Авангарда» / любого другого топ-клуба КХЛ: летом у форварда заканчивается контракт, а рассчитывать на достойное предложение из НХЛ с такой статистикой вряд ли приходится. И тут совершенно внезапно у Кузьменко появился шанс выбраться из «Калгари» и попробовать спасти свою карьеру в главной хоккейной лиге мира.
Руку помощи россиянину решила протянуть «Филадельфия». И если судьба Кузьменко, судя по всему, была решена еще накануне (форвард не попал в состав «Флэймз» после нескольких хороших матчей), то об обмене остальных участников сделки договаривались уже по ходу игрового дня.
Из-за этого даже произошел забавный момент: форварда «Калгари» Джейкоба Пеллетье отправили в раздевалку в середине матча с «Анахаймом», потому что в последний момент его включили в сделку.
В обмен на игрока с провальным сезоном и истекающим контрактом (Кузьменко) и 23-летнего парня, который этот сезон начинал в АХЛ (Пеллетье), «Фила» решила отдать двух своих первораундников: Моргана Фроста и Джоэля Фараби.
Если про последнего можно сказать, что он не вывозит свой контракт на 5 миллионов долларов в год (50 матчей, 19 очков), то Фрост на протяжении последних лет стабильно выдает 0,5 очка за игру при довольно скромной зарплате в 2,1 миллиона долларов. Важно отметить, что у Фараби провальный только этот сезон, а годом ранее он и вовсе выбил 50 очков.
Важно упомянуть и их возраст: 24 года Фараби и 25 лет Фросту. Эти двое совершенно точно не выглядят балластом, от которого надо избавляться.
Для «Филадельфии» этот обмен выглядит странным со всех сторон. Начиная с того, каких игроков руководство решило отдать, заканчивая тем, кого они решили взять. Еще со времен динозавров всем известно о требованиях Тортореллы и его характере.
Поэтому очень тревожно за судьбу Андрея Кузьменко, который вообще не спец в игре в обороне и в игре без шайбы. Россиянин уже страдал у системного Рика Токкета в «Ванкувере» — тогда все закончилось обменом в «Калгари». Сейчас таких шансов уже не будет: 29 матчей в джерси «Филадельфии» — последняя возможность для форварда остаться в Северной Америке.
А обмен — очевидная кража и большая победа «Калгари». Фанатам «Филадельфии» остается только посочувствовать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|51
|34
|17
|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
|24
|64
|4
|Коламбус
|51
|25
|26
|57
|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
|52
|7
|Филадельфия
|53
|23
|30
|52
|8
|Питтсбург
|53
|21
|32
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|30
|22
|63
|2
|Торонто
|51
|30
|21
|62
|3
|Оттава
|51
|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|50
|19
|31
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|3
|Даллас
|50
|32
|18
|65
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|49
|18
|31
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|50
|23
|27
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|31.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 0
|31.01
|03:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 4
|31.01
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|5 : 4 ОТ
|31.01
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|2 : 6
|31.01
|03:00
|
Каролина – Чикаго
|3 : 2
|31.01
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|0 : 3
|31.01
|05:00
|
Калгари – Анахайм
|4 : 1
|31.01
|05:00
|
Эдмонтон – Детройт
|2 : 3 Б
|31.01
|06:00
|
Вегас – Коламбус
|1 : 2 ОТ
|31.01
|06:30
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|6 : 2