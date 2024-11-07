Кучеров, Капризов и Шестеркин в одной команде, Овечкин — вне состава. Мы собрали клуб НХЛ из русских игроков

Был бы главным фаворитом Кубка Стэнли.

Многие любители спорта пробовали себя в роли генеральных менеджеров в различных симуляторах. Мы включили фантазию и поразмышляли, как бы выглядел клуб НХЛ, состоящий только из русских игроков. Представим, что нашелся миллиардер, который готов создать новую франшизу за океаном — и он очень любит россиян. А команда комплектовалась бы исключительно по национальному признаку. Кучеров, Капризов, Шестеркин и Сергачев в одном составе — как вам такой подбор суперзвезд?

В нашем фэнтези-клубе учтены либо средние зарплаты хоккеистов (кэпхит) по текущим соглашениям, либо контракты новичков из КХЛ, которые в ближайшие годы они могут подписать в НХЛ. Ростер соответствует потолку зарплат в 88 миллионов долларов.

Обилие вратарей и трудности с защитниками

Вратари: (оценка по сравнению с другими клубами НХЛ): 9/10

При выборе вратарей для нашей фэнтезийной команды у генерального менеджера не возникло бы никаких проблем. Российские голкиперы входят в число лучших всей лиги. Шестеркин, Сорокин, Бобровский, Василевский — кандидатов на пост номер один предостаточно. Остановимся на Игоре — не стоит упускать возможность договориться с топ-вратарем, пока это не сделали в «Рейнджерс» и не подписали с ним длительный контракт. Выбор дублера не менее важен. Илья Набоков хоть и проводит второй год в КХЛ, уже в ближайшем межсезонье может отправиться в НХЛ. Воспитанник «Магнитки» очень талантлив. Никто не удивится, если Набоков закрепится в основе «Колорадо» через пару лет.

Защитники: 7/10

За последние годы в НХЛ зашло много российских защитников разного уровня. От перспективных атакующих, как Павел Минтюков, до домоседов, как Артем Зуб. Вот только выбор для полноценной команды невелик. Не обойтись без Михаила Сергачева — он способен закрыть первую опцию в большинстве. Зуб, Владислав Гавриков, Дмитрий Куликов — защитники, которые концентрируются на прямых задачах в обороне. Минтюков и Александр Романов — прогрессирующие игроки, способные значительно прибавить в ближайшие пару лет. Равно как и Александр Никишин, которого заждались в «Каролине».

Подписанные вратари и семь защитников отняли 31,9 миллиона. Это 36,2 процента потолка зарплат. Большая экономия вышла на голкиперах. Набоков, если приедет в НХЛ, то получит контракт новичка. Шестеркин играет на старом соглашении с «Рейнджерс» на 5,67. Самый дорогой защитник — Сергачев, его кэпхит 8,5.

Нападающий «Флориды» Александр Барков. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Вариативное нападение

Центры: 8/10

Дефицит элитных центрфорвардов предлагаем решить нетривиально. Почему бы не предложить контракт Александру Баркову — ведущему нападающему «Флориды», который имеет русские корни? У нас все-таки не сборная России. Вместе с Евгением Малкиным и универсалом Павлом Бучневичем они составят очень солидную центральную ось. В качестве резерва выделим Данилу Юрова, его отъезд за океан — дело ближайшего межсезонья. Дмитрий Воронков проводит второй сезон в НХЛ и с легкостью закроет место четвертого центра, который также заберет меньшинство и сдерживание ведущих троек соперников.

Вингеры: 10/10

Подбору классных вингеров среди россиян могут позавидовать другие европейские страны. К сожалению, потолок зарплат не позволит собрать дрим-тим, объединив Кучерова и Панарина, Капризова и Овечкина, Свечникова и Тарасенко. Альтруистов в НХЛ, готовых играть за петербургское сало и разводные мосты на Неве, не замечено. Поэтому, формируя условный топ-6, остановимся на Кучерове, Барбашеве, Капризове и прогрессирующем Марченко. Третье звено тоже получилось плотным и разносторонним. Максим Цыплаков — идеальный партнер, чтобы подчищать огрехи Матвея Мичкова в обороне.

В НХЛ давно прошли времена, когда линейку форвардов четко делили на топ-6 и боттом-6. Нападающие, умеющие работать в две стороны, ценятся каждым тренером. Павел Дорофеев, Алексей Торопченко, отнесем сюда и Воронкова. Эти форварды подписаны на скромных контрактах, но играют полезно и по-своему незаменимы в командах.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

А тренеры — кто?

Штаб русского клуба НХЛ также обязан иметь североамериканский опыт. Сергей Гончар построил богатую карьеру в «Питтсбурге», а после ее окончания перешел к тренерству. Чем не идеальный кандидат для работы с защитниками? Ответственными за нападающих выберем Сергея Федорова и Игоря Ларионова. Их роднит идеология комбинационного хоккея. Правда, Федоров не внедрил ее в ЦСКА, лишь донастроив оставленные Игорем Никитиным механизмы, а Ларионов построил яркое атакующее «Торпедо», пусть и рабочим материалом выступила молодежь.

Алексей Жамнов готовился возглавить сборную России с энхаэловцами на Олимпиаде-2022. Бойкот офиса Гэри Беттмэна спутал масштабные планы. Но более оптимального кандидата на пост главного тренера русского клуба НХЛ не найти. У Жамнова большой хоккейный опыт, а последние два года Алексей Юрьевич успешно руководит «Спартаком». Этого человека уважают игроки, он способен объединить звездный состав общей идеей. А заняться вратарями предложим Евгению Набокову, который имеет подобный опыт по работе в «Сан-Хосе».

На что способна эта команда?

Потолок зарплат помешал собрать российскую дрим-тим, включив всех наших звезд НХЛ. Но и без этого состав получился очень мощным. Шестеркин — один из сильнейших вратарей мира, а Набоков очень перспективный голкипер. Русские вингеры традиционно потрясают мастерством и разноплановостью. В наш состав вошли не все звезды, но тем не менее тренерам придется серьезно задуматься, как собрать спецбригады большинства. А дефицит российских центров помог решить Барков.

В сравнении с другими клубами НХЛ не хватает только суперзащитника. Сергачев — и близко не Макар, Хедман, Йоси или Фокс. При этом глубина обороны и талант отдельных личностей позволяют рассчитывать на перспективу. Минтюков обязательно прибавит в ближайшие годы. Потенциал Никишина в НХЛ пока до конца непонятен. Способен спрогрессировать и Романов. Александр, возможно, не вырастет в топ-защитника, но может стать незаменимым игроком для первой пары.

Формируя команду в фэнтези-режиме, мы получили много преимуществ, которые недоступны генменеджерам в реальной жизни. Подбор исполнителей в каждой линии располагает к борьбе за Кубок Стэнли. Топ-игроки этого состава сейчас на пике формы. Некоторые звезды, как, допустим, Малкин, прошли свой пик, но остаются лидерами своих команд. Для решения самых больших задач у нашего состава есть все: топ-вратарь, глубокая оборона, подбор разноплановых вингеров и пара крепких центров.