А если бы Ковальчук не ушел в «Вашингтон»... Как же жаль, что он не остался в «Монреале»

Игорь Рабинер — об успехе канадского клуба и выступлениях за него российского форварда.

Хоккей

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

Северный дивизион. Второй матч

«Виннипег» — «Монреаль» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Тоффоли — 3 (мен., Уэбер, Лехконен), 21:41 — 0:1.

Вратари: Хеллибак (57:55) — Прайс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+8+14) — 24 (7+10+7).

5 июня. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 0-2.

«Монреаль» выиграл и второй матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли в гостях с «Виннипегом». Кэри Прайс повесил замок на ворота, отбив все 30 бросков. Тайлер Тоффоли забил единственный гол в меньшинстве. После того, как «Канадиенс» с «Торонто» ушли с 1-3 в серии, выиграв два овертайма, теперь они ведут 2-0 с «Джетс» и имеют большие шансы стать по крайней мере королями Канады этого сезона. В этом сезоне можно вручать приз официального чемпиона Страны кленового листа — единственный раз из-за ковида был чисто канадский дивизион, и в плей-офф родоначальники встречались между собой.

«Монреаль» — самый титулованный клуб НХЛ, но давно уже болтается между невыходом в плей-офф и проигрышем в первом раунде. И сейчас вышел в Кубок на позиции 16-го номера, по очкам став даже 18-м.

С удовольствием наблюдаю процесс его преображения в плей-офф. И это повод не только в очередной раз восхититься НХЛ с ее реально, по-настоящему равными возможностями, но и погрустить по поводу одного момента. Вернее, даже двух, но сейчас речь не о выпавшем из состава Александре Романове, для которого сезон так перспективно начинался.

Как же жаль, что Илья Ковальчук прошлой зимой не остался в «Монреале», где у него здорово покатило, а выбрал путь эфемерной гонки за Кубком Стэнли в «Вашингтоне». Это казалось очень красивой историей (в том числе и мне, ошибочно радовавшемуся такому повороту событий), но в реальности обернулось вылетом в первом раунде, невзрачной игрой в плей-офф самого Ильи — и здравствуй, КХЛ. Хорошо хоть там у него был «Авангард» с эмоциональным, каким-то настоящем выигрышем Кубка Гагарина. Но мечтал-то автор золотого гола Квебека и финалист Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» совсем о другом.

Генерального менеджера «Канадиенс» Марка Бержевена критиковали за подписание Ковальчука, единственным аргументом принимая его зарплату в 700 тысяч долларов. А через месяц все уже было совсем по-другому. Боб Хартли, чей родной город находится в часе езды от Монреаля, и он даже из России сотрудничает с местными ТВ и радио, ежедневно просматривает франкоязычные СМИ, говорил мне мне: «Кови сейчас мог бы быть мэром Монреаля! Он подключил команду к электричеству, которое я редко видел у нее за последние десять лет.

Помню разговор с капитаном «Монреаля» Ши Уэбером на Матче звёзд-2020 в Сент-Луисе. Он рассказывал, как Кови (которого молодой защитник «Сан-Хосе» Коля Кныжов со слов его одноклубника Алексея Мельничука назвал «офигенным мужиком») зажег монреальскую раздевалку. «Ковальчук принес в нашу раздевалку столько энергии и возбуждения, словно ему 21 год!»

Его идеально приняла монреальская пресса, к которой он по совету того же Хартли первый раз обратился по-французски — тренер по «Атланте» и наставник по жизни (которого Кови же в Омск-Балашиху и сосватал) даже волшебную фразу ему написал. Непридуманной страстью Кови влюбил в себя подходящий ему по темпераменту город.

По словам Хартли, за всю карьеру Прайса в «Монреале» он никогда не видел в нем столько страсти, сколько после прихода Ковальчука. Как говорил мне тренер, когда «Канадиенс» побеждают — Прайс прыгал на одном конце площадки так же, как Ковальчук на другом, словно они только что выиграли Кубок Стэнли, и Илья сделал это не только с вратарем, но и со всем городом.

Сам Кови не дождался дивидендов от того, что сделал, хотя «Монреаль» до дедлайна предлагал ему полноценный контракт уже на другие деньги. Уже без него «Канадиенс» прошли этап плей-ин, обыграв, на всякий случай, «Питтсбург», но в первом раунде плей-офф уступили «Филадельфии». Зато сейчас прошли дальше и «Вашингтона», и многих других. И маленькая, но все-таки доля его заслуги, человека, который разжег в Монреале костер эмоций, в этом тоже есть.

Только сам он сделал другой выбор, а плоды пожинают другие. В частности, автор ночного победного гола Тоффоли, с которым Ковальчук играл в безнадежном «Лос-Анджелесе».

Это ведь история про то, что там хорошо, где нас нет. И ценность того или иного места ты подчас понимаешь, только уйдя оттуда ...