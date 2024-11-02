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Сегодня, 17:30

Воспитанник «Спартака» набирает обороты в Нью-Йорке. Его уже хвалит легендарный Руа

Российский игрок «Айлендерс» Цыплаков стал первой звездой матча против «Баффало»
Иван Богун
Корреспондент
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Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков (слева) и голкипер «Нью-Джерси» Джейк Аллен.
Фото USA Today Sports
Максим Цыплаков постепенно становится своим на Лонг-Айленде.

В последнее время мы так увлечены наблюдением за Матвеем Мичковым, что немного забыли про Максима Цыплакова — другого российского новичка, который уверенно стартовал в НХЛ. И пока пермский вундеркинд отдыхал прошлой ночью, 26-летний нападающий «Айлендерс» ярко напомнил о себе в матче против «Баффало», набрав 2 (1+1) очка и став первой звездой встречи.

Кайл Палмьери и&nbsp;Максим Цыплаков (справа). Лучший матч российского новичка в НХЛ: забил, отдал и стал первой звездой

Причем и его гол, и передача на Кайла Палмьери получились действительно красивыми. «Он снова сыграл великолепно. Чем больше он играет, тем солиднее и увереннее себя чувствует. Мне нравится то, как он владеет шайбой и двигается с ней к воротам», — не мог не отметить главный тренер «Островитян» Патрик Руа своего нападающего, который провел свой лучший матч за океаном.

Прошлой весной Цыплаков выбрал себе идеальное место для старта североамериканской карьеры. В мае агент нападающего Александр Черных сообщал о том, что видеть его клиента в составе хочет половина команд НХЛ. Проверить это утверждение или назвать точное число претендентов на недавного лидера «Спартака» нереально. Однако выбор у габаритного двухстороннего форварда, которого в России многие называли «североамериканским игроком», был действительно большим: для многих менеджеров попытка усилить атаку за счет зрелого хоккеиста с контрактом новичка — это сделка с нулевым риском.
Его подписание с «Островитянами» выглядело очень грамотным решением. Ветеранской команде Патрика Руа с ее отсутствием вменяемого набора проспектов и не самой удачной ситуацией с потолком зарплат в межсезонье позарез был необходим за минимальные деньги еще один сильный край в первые три звена, и с приездом россиянина эта потребность была удовлетворена. Хотя ковровую дорожку для Цыплакова тренеры не стелили — стартовать в тренировочном лагере основы ему пришлось в нижних тройках, имея в партнерах работяг Фредрика Карлстрома, Жюльена Готье и Кэйси Сизикаса. Но усердная работа незадолго до старта регулярки помогла выгрызть себе место во втором звене «Островитян», из которого ненадолго по медицинским причинам выпал Кайл Палмьери.
Максим Цыплаков с&nbsp;шайбой. Российский нападающий забил в дебютном матче в НХЛ! Но его команда упустила победу
«Мне нравится то, что он хочет учиться. Он хочет быть профессионалом. Он делает все возможное. С тех пор как он здесь, у него такой настрой, у него очень хороший настрой. Это именно то, что нам нужно. Нам нравится его терпение при обращении с шайбой. Но ему нужно поработать над игрой без шайбы, над пониманием того, где находятся защитники в нашей зоне обороны. Если он будет способен обороняться против ведущих звеньев и лучших защитников, то все будет в порядке.
Мы поможем ему в этом. Он не один. Как тренерский штаб мы несем ответственность за то, чтобы он понимал, чего мы хотим, а также то, что нужно Броку и Кайлу», — крайне комплиментарно отзывался об игре россиянина в выставочных встречах Руа.
Никуда не делся из второго звена Максим и после возвращения в состав «Айлендерс» Палмьери. Выдавленным же им из основного ростера оказался Пьер Энгвалль, проигравший конкуренцию еще и вечно перспективному Оливеру Вальстрему. Не спас от отправки в АХЛ через драфт отказов шведа даже длиннющий контракт. В прошлом году генменеджер ньюйоркцев Лу Ламорелло выдал заурядному ролевику соглашение аж до 2030 года, и сейчас эта сделка вызывает еще больше вопросов, чем летом. К счастью для скандинава, его томление в фарм-клубе оказалось недолгим из-за серьезной травмы Дюклера.
Фото USA Today Sports
«Это форвард для топ-6 или топ-9, там будет Макс, который заслужил свое место. Не то чтобы Энгвалль сделал что-то неправильно, но он фактически потерял работу на данном этапе. Мы не видим его в нижних звеньях», — объяснял свое решение Ламорелло незадолго до старта чемпионата.

Цыплаков отблагодарил клубных боссов за доверие в первом же матче регулярки против «Юты», не став тянуть с дебютной шайбой в НХЛ. В конце третьего периода он вместе с партнерами по сочетанию улетел в контратаку «3 в 2», в которой наглядно продемонстрировал, за счет чего в прошлом сезоне наколотил 30 голов за «Спартак». Отразить резкий бросок, вылетевший из-под ног собственного защитника, у Коннора Ингрэма было крайне мало шансов.

Хлесткие кисти москвича никого не удивили. А вот его игровое время в стартовой игре чемпионата стало небольшим сюрпризом. В свой дебютный вечер на Лонг-Айленде он провел на льду почти 21 минуту, из которых восемь пришлось на большинство — больше него из нападающих хозяев в тот день сыграл лишь Мэтт Барзал. Правда, после игры Руа в беседе с прессой слегка пожурил своего новичка за пару переигранных смен.

Кстати, самому Барзалу хватило всего 30 секунд, чтобы оценить потенциал своего нового партнера. «Честно говоря, я не думаю, что кто-то предполагал, что он будет настолько хорош. Мы видели, как некоторые российские игроки приходили из КХЛ, у кого-то получалось, у кого-то нет. Цыплаков пришел, и буквально за 30 секунд наблюдения за ним я понял, что он будет хорош. После одного периода нашей первой двусторонней игры, я думаю, мы довольно быстро поняли, что он будет крутым. Он отличный игрок», — не скрывал своего восхищения лидер «Айлендерс» в начале октября.

Максим Цыплаков. «Спартак» пожалел денег на Цыплакова — и он уехал в НХЛ. Что ждет одного из лучших снайперов КХЛ в «Айлендерс»?

На старте сезона 26-летний форвард стал частью первой спецбригады большинства с Добсоном, Барзалом, Хорватом и Дюклером. Мудрить Руа не стал и отрядил Цыплакова на пятак — туда же, где его использовал и Алексей Жамнов в «Спартаке». Cпустя несколько матчей тренеры «Островитян» решили, что под воротами в группе лидеров куда более органично будет смотреться Палмьери, переместив россиянина во второй юнит. Однако не так давно москвича вернули в топ-сочетание, заменив им травмированного Барзала.

Удивительно, что пока легендарный канадец абсолютно не использует Максима в меньшинстве. Хотя в КХЛ он не только здорово оборонялся в формате «4 на 5», но и регулярно умудрялся забрасывать в быстрых контратаках. Впрочем, дефицита оборонительных форвардов «Айлендерс» давно уже не испытывает.

Что еще поразило многих североамериканских журналистов, так это умение Цыплакова пользоваться классными габаритами при игре с шайбой и отборе, а также его заряженность на силовые приемы. Более того, прямо сейчас он вместе с Жан-Габриэлем Пажо лидирует в команде по количеству хитов (25 в 10 матчах). Вот и этой ночью он ушел со льда, проведя сразу восемь силовых приемов за матч — больше, чем все остальные хоккеисты «Айлендерс», вместе взятые.

Пока по-настоящему стрессовых отрезков, которые могли бы привести к отправке в запас или спуску в АХЛ, у Цыплакова в Нью-Йорке не было. На данный момент единственный провальный матч россиянина — это домашняя встреча с «Монреалем», в которой он схватил результативное удаление в концовке первого периода и не сумел накрыть Логана Майлу в начале второй двадцатиминутки.

Редкие попытки разбить его тройку с Палмьери и Нельсоном на фоне общекомандных неудач прямо по ходу игры выглядят мелочью. Как и возгласы некоторых журналистов, которые видят у него недостаток скорости. Главное, что Максим прибавляет с каждым матчем и не дает Руа поводов публично критиковать его, регулярно получая от него позитивные оценки.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
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