Воспитанник «Спартака» набирает обороты в Нью-Йорке. Его уже хвалит легендарный Руа
В последнее время мы так увлечены наблюдением за Матвеем Мичковым, что немного забыли про Максима Цыплакова — другого российского новичка, который уверенно стартовал в НХЛ. И пока пермский вундеркинд отдыхал прошлой ночью, 26-летний нападающий «Айлендерс» ярко напомнил о себе в матче против «Баффало», набрав 2 (1+1) очка и став первой звездой встречи.
Причем и его гол, и передача на Кайла Палмьери получились действительно красивыми. «Он снова сыграл великолепно. Чем больше он играет, тем солиднее и увереннее себя чувствует. Мне нравится то, как он владеет шайбой и двигается с ней к воротам», — не мог не отметить главный тренер «Островитян» Патрик Руа своего нападающего, который провел свой лучший матч за океаном.
Цыплаков отблагодарил клубных боссов за доверие в первом же матче регулярки против «Юты», не став тянуть с дебютной шайбой в НХЛ. В конце третьего периода он вместе с партнерами по сочетанию улетел в контратаку «3 в 2», в которой наглядно продемонстрировал, за счет чего в прошлом сезоне наколотил 30 голов за «Спартак». Отразить резкий бросок, вылетевший из-под ног собственного защитника, у Коннора Ингрэма было крайне мало шансов.
Кстати, самому Барзалу хватило всего 30 секунд, чтобы оценить потенциал своего нового партнера. «Честно говоря, я не думаю, что кто-то предполагал, что он будет настолько хорош. Мы видели, как некоторые российские игроки приходили из КХЛ, у кого-то получалось, у кого-то нет. Цыплаков пришел, и буквально за 30 секунд наблюдения за ним я понял, что он будет хорош. После одного периода нашей первой двусторонней игры, я думаю, мы довольно быстро поняли, что он будет крутым. Он отличный игрок», — не скрывал своего восхищения лидер «Айлендерс» в начале октября.
На старте сезона 26-летний форвард стал частью первой спецбригады большинства с Добсоном, Барзалом, Хорватом и Дюклером. Мудрить Руа не стал и отрядил Цыплакова на пятак — туда же, где его использовал и Алексей Жамнов в «Спартаке». Cпустя несколько матчей тренеры «Островитян» решили, что под воротами в группе лидеров куда более органично будет смотреться Палмьери, переместив россиянина во второй юнит. Однако не так давно москвича вернули в топ-сочетание, заменив им травмированного Барзала.
Удивительно, что пока легендарный канадец абсолютно не использует Максима в меньшинстве. Хотя в КХЛ он не только здорово оборонялся в формате «4 на 5», но и регулярно умудрялся забрасывать в быстрых контратаках. Впрочем, дефицита оборонительных форвардов «Айлендерс» давно уже не испытывает.
Что еще поразило многих североамериканских журналистов, так это умение Цыплакова пользоваться классными габаритами при игре с шайбой и отборе, а также его заряженность на силовые приемы. Более того, прямо сейчас он вместе с Жан-Габриэлем Пажо лидирует в команде по количеству хитов (25 в 10 матчах). Вот и этой ночью он ушел со льда, проведя сразу восемь силовых приемов за матч — больше, чем все остальные хоккеисты «Айлендерс», вместе взятые.
Редкие попытки разбить его тройку с Палмьери и Нельсоном на фоне общекомандных неудач прямо по ходу игры выглядят мелочью. Как и возгласы некоторых журналистов, которые видят у него недостаток скорости. Главное, что Максим прибавляет с каждым матчем и не дает Руа поводов публично критиковать его, регулярно получая от него позитивные оценки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|16
|2
|Рейнджерс
|10
|7
|3
|15
|3
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|4
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|5
|Коламбус
|10
|5
|5
|11
|6
|Айлендерс
|11
|4
|7
|10
|7
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|8
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|12
|8
|4
|17
|2
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|10
|5
|5
|10
|5
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|6
|Баффало
|11
|4
|7
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|11
|10
|1
|20
|2
|Миннесота
|10
|7
|3
|16
|3
|Даллас
|10
|7
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Калгари
|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 1
|2.11
|02:00
|
Коламбус – Виннипег
|2 : 6
|2.11
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 4
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|5 : 3
|2.11
|04:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|3 : 0
|2.11
|19:00
|
Флорида – Даллас
|- : -
|2.11
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|2.11
|23:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -