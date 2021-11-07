В современной НХЛ нет новых Овечкиных и Малкиных. Юниоры уже не могут с ходу заявить о себе

Даже самым талантливым молодым игрокам нужно время.

Принято считать, что современная НХЛ создана для молодых звезд. Именно они делают индустрию прибыльной и привлекательной. Действительно, на ведущих позициях сейчас большие таланты вроде Макдэвида, Маккиннона, Драйзайтля, Барзала. Но яркая игра Овечкина, Маршанда, Кейна, Кросби и других ветеранов заставляет относиться к этому утверждению с сомнением. Возрастные игроки — те, кому под 30 и старше — держат свой высокий уровень на протяжении многих лет. Достойные конкуренты у них в последнее время появляются редко. И если в индивидуальном плане представители нового поколения хороши, то с командными результатами огромные проблемы — звезды «Эдмонтона» и «Торонто» за несколько лет суммарно выиграли одну серию плей-офф.

На мысль о том, что молодежь пока не всегда дотягивает до старших товарищей, натолкнуло свежее наблюдение. Очередная партия российских игроков, отправившихся покорять НХЛ в минувшее межсезонье, сейчас столкнулась с огромными трудностями. Подколзина можно назвать твердым хоккеистом основного состава, хотя он в среднем проводит на льду менее девяти минут и дважды наблюдал за матчами своего «Ванкувера» из ложи прессы. Ткачева после многообещающего дебюта отправили в фарм-клуб «Лос-Анджелеса», Чинахов не слишком заметен в «Коламбусе», Кравцов предпочел снова вернуться в «Трактор», Провольнев не вылезает из АХЛ, несмотря на бездарный старт «Аризоны». В лиге уровнем ниже осели остальные, а Мироманова, Дорофеева и Мамина поднимали в НХЛ только из-за травм игроков основного состава. Костин пробился в «Сент-Луис» после нескольких лет мытарств. За это следует сказать спасибо Бобу Хартли и «Авангарду», поднявшим за полгода некогда одаренного юниора на приличный уровень. В целом картина получается не слишком оптимистичной.

Несколько собеседников из хоккейного мира периодически уверяют меня, что корень этих проблем следует искать в перманентно падающем уровне КХЛ. Это обстоятельство якобы не позволяет даже талантливым игрокам как следует подготовиться к вояжу за океан. Спорить с тем, что шесть-семь лет назад качество хоккея в России было выше, так же как и экономическая ситуация, бессмысленное дело. Согласиться с приведенным ранее утверждением можно, если бы намечалась тенденция. Однако из уехавших в последнее время игроков, считавшихся звездами в КХЛ, как минимум половина смогла закрепиться и хорошо проявить себя в Северной Америке — Капризов, Сорокин, Шестеркин. А еще есть менее статусные Гавриков, Зуб и, наверное, Романов.

Схожий тренд относится к игрокам из Северной Америки и Европы. За последние шесть драфтов из «будущих надежд» только Мэттьюс прямо сейчас тянет на игрока, способного со временем замахнуться на попадание в Зал славы. На правильном пути находится Свечников-младший. По остальным имеются вопросы. У Лайне — своенравный характер. Петтерссону и Хейсканену не хватает стабильности, Джеку Хьюзу и Патрику — здоровья. Далин и Куинн Хьюз удивляют отсутствием прогресса, Лафренье и Какко — уровнем игры. Во многих случаях это поправимо. Необходимо время и понимание ситуации со стороны менеджеров, которые постоянно куда-то торопятся и раньше времени тянут недавних юниоров в основной состав. В прошлом сезоне «Колдер» достался опытному Капризову, имевшему за спиной несколько лет на ведущих ролях в КХЛ и участие в Олимпиаде. Единственным конкурентом у него был не самый раскрученный американец Робертсон, который дозревал в АХЛ.

Когда-то лигу с ходу покорили Кросби, Овечкин, Малкин и Кейн. Позднее сразу о себе заявили Макдэвид, Айкел и Марнер. Мне кажется, что тем самым они невольно испортили ситуацию для остальных. Теперь в клубах от каждого юного таланта ждут немедленной отдачи, желая всего и сразу. Только самые толковые менеджеры умеют ждать. Стив Айзерман дал шанс проявить себя на взрослом уровне защитнику Зайдеру и нападающему Рэймонду в Швеции, прежде чем дал реальный шанс в основном составе «Детройта». Пока у них получается неплохо — сейчас это два претендента на роль лучшего новичка сезона.

Современное поколение игроков от прошлых не отличается в своем стремлении к максимализму с юных лет, но в основной массе взрослеет, как правило, позднее. Это сказывается и на адаптации во взрослом хоккее. Похоже, до людей на верхах стало доходить, к чему приводит торопливость. Об этом говорит и ситуация с защитником Пауэром, сыгравшим заметную роль в успехе сборной Канады на взрослом чемпионате мира в Риге. Впервые с 2006-го года игрок, выбранный под первым номером на драфте, следующий сезон не начал в НХЛ. Это воспринимается абсолютно нормально. Так же как и тот факт, что три человека из первой пятерки на драфте-2021 решили еще на год задержаться в Университете Мичигана. Побеждает тот, кто умеет ждать и раньше времени никуда не торопится. Для российской молодежи этот урок мог бы стать полезным — опыт Кравцова, Денисенко, Рубцова, Шэна и прочих в этом убеждает.